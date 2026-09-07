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पंतप्रधानांविरुद्ध सोशल मीडिया पोस्टशी संबंधित प्रकरण : केरळ गुन्हे शाखेतील महिला पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन

थोडुपुझा पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शाखेतील सिव्हिल पोलीस अधिकारी सजिथा सलीम यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Facebook Post against Prime Minister : Keralam Crime Branch Woman Cop Suspended
केरळ गुन्हे शाखेतील महिला पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 6:19 PM IST

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इडुक्की : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केल्याप्रकरणी केरळ राज्य पोलीस दलातील एका महिला सिव्हिल पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आलं आहे. थोडुपुझा पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शाखेतील सिव्हिल पोलीस अधिकारी सजिथा सलीम यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. इडुक्की जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या तपास अहवालाच्या आधारे, गुन्हे शाखेच्या महानिरीक्षकांनी सिव्हिल पोलीस अधिकारी सजिथा सलीम यांच्यावर, सरकारी अधिकारी या नात्यानं आचारसंहितेच्या नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल कठोर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे.

युवा मोर्चाच्या तक्रारीनंतर चौकशी सुरू : युवा मोर्चानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टप्रकरणी इडुक्की जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या कार्यालयाचा अपमान करणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दरम्यान, या तक्रारीनंतर, पोलिसांच्या विशेष शाखेनं केलेल्या प्राथमिक चौकशीत शासकीय गैरवर्तन झाल्याची पुष्टी झाली. या चौकशीनंतर सादर झालेल्या तत्काळ अहवालाच्या आधारे गुन्हे शाखेच्या महानिरीक्षकांनी सजिथा सलीम यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला.

तत्काळ निलंबित करण्याचा आदेश जारी : युवा मोर्चाच्या तक्रारीनंतर इडुक्की जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या निर्देशानुसार, सायबर सेल आणि विशेष शाखेनं संबंधित महिली अधिकाऱ्याच्या फेसबुक खात्याची सखोल चौकशी केली. यावेळी, महिली पोलीस अधिकारी सजिथा सलीम यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित असलेली निष्पक्षता आणि शिस्तीचं उल्लंघन करणाऱ्या पोस्ट जाणीवपूर्वक शेअर केल्या होत्या, असं तपासात उघड झालं. यानंतर, गुन्हे शाखेच्या शाखेच्या महानिरीक्षकांनी सजिथा सलीम यांना त्यांच्या नोकरीतून तत्काळ निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला. तसंच पुढील विभागीय तपास आणि कायदेशीर कारवाई सध्या सुरू आहे.

काय पोस्ट केलं होतं? : दरम्यान, सजिथा सलीम यांनी शेअर केलेली पहिली पोस्ट ही माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमांची तुलना करणारा एक मीम होता. तर दुसरी शेअर केलेली पोस्ट एका सुप्रसिद्ध पत्रकाराची सोशल मीडिया पोस्ट होती. त्यात नीट, सीबीएसई आणि विद्यापीठ प्रवेश परीक्षांमधील व्यापक अनियमिततेप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. या पोस्टमध्ये दिल्लीतील जंतर मंतर इथं उपोषणादरम्यान सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीचाही उल्लेख होता.

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TAGGED:

नरेंद्र मोदी
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