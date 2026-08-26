परराष्ट्र मंत्रालयाने "भारतातील वांशिक भेदभाव" यावरील संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल फेटाळला
समितीने भारताला अशा सर्व आरोपांची त्वरित, सखोल, निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा करण्याचे आवाहनही केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या टिप्पणीवर एक निवेदन जारी केलंय.
Published : August 26, 2026 at 5:24 PM IST
नवी दिल्ली: भारताने बुधवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या वांशिक भेदभाव निर्मूलन समितीची (ICERD) टिप्पणी "राजकीय हेतूने प्रेरित" आणि "अत्यंत द्वेषपूर्ण" असल्याचे सांगत फेटाळून लावली. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रांचे हे विधान तथ्यहीन आहे. खरं तर संयुक्त राष्ट्रांच्या ICERD समितीने फिनलंड, होंडुरास, भारत आणि कुवेत यांचा आढावा घेतल्यानंतर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात, भारतावर वांशिक भेदभावाचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, भारताच्या मोठ्या भागात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दलित आणि रोहिंग्या निर्वासितांसोबत भेदभाव केला जात आहे. समितीच्या मते, ही एक चिंताजनक बाब आहे. समितीने भारताला अशा सर्व आरोपांची त्वरित, सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा करण्याचे आवाहनही केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या टिप्पणीवर एक निवेदन जारी केले आहे.
एका अधिकृत निवेदनात, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 11-12 ऑगस्ट रोजी जिनिव्हा येथे आयसीईआरडी (ICERD) अंतर्गत भारताच्या 11व्या नियतकालिक पुनरावलोकनानंतर वंशभेद निर्मूलन समितीने दिलेल्या निरीक्षणांची मंत्रालयाने नोंद घेतली आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया एका सामान्य करार-संस्थेचे पुनरावलोकन होते, ज्यामध्ये भारताने रचनात्मक सहभागाच्या भावनेने भाग घेतला होता. मंत्रालयाने यावर जोर दिला की, वंशभेदाचा सामना करण्याची भारताची वचनबद्धता दृढ आणि अविचल आहे.
पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान भारताने आपल्या घटनात्मक सुरक्षा उपाययोजना, व्यापक कायदेशीर चौकट, विविध मूल्ये आणि वंचित समुदायांच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर भर दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "आम्ही समितीच्या निरीक्षणांना स्थापित प्रक्रियेद्वारे प्रतिसाद देऊ, परंतु भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या नेतृत्वाखालील आंतर-मंत्रालयीन शिष्टमंडळाने पुनरावलोकन बैठकीदरम्यानच व्यापक सामान्यीकरण, निराधार आरोप किंवा कराराच्या व्याप्तीच्या पलीकडे जाण्याची प्रवृत्ती नाकारली होती." मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, "अहवालातील कोणतेही राजकीय हेतूने प्रेरित आणि अत्यंत द्वेषपूर्ण उल्लेख भारत पूर्णपणे नाकारतो आणि त्याचा तीव्र निषेध करतो."
वंशभेद निर्मूलनासाठीच्या संयुक्त राष्ट्र समितीने (CERD) कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून वांशिक आणि वांशिक-धार्मिक गट, स्थानिक लोक आणि आदिवासी लोकांविरुद्ध (अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती विशेषतः दलित आणि गैर नागरिकांसह) होणाऱ्या "मोठ्या प्रमाणावरील उल्लंघनांच्या" आरोपांवर चिंता व्यक्त केली आहे. CERD ही सदस्य राष्ट्रांमध्ये सर्व प्रकारच्या वंशभेद निर्मूलन कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचे काम करणारी एक स्वतंत्र तज्ञ समिती आहे.
11-12 ऑगस्ट रोजी झालेल्या अलीकडील आढाव्यात भारताचे 12 वे आणि 21 वे एकत्रित नियतकालिक अहवाल समाविष्ट होते, जे 2023 मध्ये CERD कडे सादर करण्यात आले होते. जिनिव्हा येथील भारताच्या स्थायी मिशनच्या निवेदनानुसार, चर्चेत ICERD च्या अंमलबजावणीसाठीची प्रशासकीय चौकट, उपेक्षित गटांची प्रगती आणि पूर्वग्रह व असहिष्णुतेचा सामना करण्यासाठीच्या धोरणात्मक उपाययोजना यासह विविध विषयांचा समावेश होता. निवेदनात म्हटले आहे की, "सर्व भारतीयांसाठी समानता, सन्मान आणि संधी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने आमचा प्रवास सुरू असताना, भारतीय शिष्टमंडळाने आमचा बहुलवाद, विविधता, व्याप्ती आणि गुंतागुंत, घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकट व सुरक्षा उपाय, सकारात्मक कृती, लोकशाही उत्तरदायित्व, न्यायिक उपाययोजना, लक्ष्यित सार्वजनिक धोरण आणि शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकास यावर प्रकाश टाकला."
पुनरावलोकन प्रक्रियेतून असे दिसून आले की, भारत जागतिक मानवाधिकार चौकटीशी सातत्याने जोडलेला आहे आणि सर्व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहे. 1960 च्या दशकात जेव्हा विकसनशील देश वसाहतवाद, वर्णभेद आणि वांशिक भेदभावाविरुद्ध व्यापक प्रयत्न करत होते, तेव्हा भारत आयसीईआरडी (सर्व प्रकारच्या वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय करार) च्या वाटाघाटी आणि मसुदा तयार करण्यामध्ये सक्रियपणे सहभागी होता.
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