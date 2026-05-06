पंजाबमधील अमृतसर येथील लष्करी छावणीबाहेर स्फोट; परिसरात भीतीचं वातावरण, पोलिसांनी तपास केला सुरू
Published : May 6, 2026 at 12:19 PM IST
अमृतसर: पंजाबमधील अमृतसर शहरातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. येथील 'खासा' भागात असलेल्या लष्करी छावणीच्या (Army Camp) बाहेर रात्री उशिरा स्फोट झाल्याचे वृत्त प्राप्त झालंय. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री 11 वाजताच्या सुमारास अचानक मोठा स्फोटाचा आवाज ऐकू आला, ज्यामुळे रहिवासी घाबरून आपापल्या घरातून बाहेर धावले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही.
लष्कराचे जवान तात्काळ घटनास्थळी दाखल : स्फोटाची माहिती मिळताच अमृतसर ग्रामीण आणि शहरी पोलीस दलाचे पथक तसेच लष्कराचे जवान तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला असून, सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आलीय. फॉरेन्सिक पथके आणि श्वानपथकेही घटनास्थळी पोहोचली असून, सध्या पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सीमा भिंतीवरील पत्र्याच्या शेडला नुकसान : घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या स्फोटामुळे लष्करी छावणीच्या बाहेरील सीमा भिंतीला लागून असलेल्या पत्र्याच्या शेडला (Tin Shed) नुकसान पोहोचलंय. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची अधिकृत खातरजमा झाली नसली तरी सुरक्षा यंत्रणा या संपूर्ण प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे.
पोलीस आणि सुरक्षा दले तैनात : पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केलाय. अमृतसर ग्रामीणचे एसीपी (ACP) आदित्य वॉरियर यांनी सांगितले की, "आम्हाला स्फोटाबाबत माहिती मिळाली, त्यानंतर तात्काळ पावले उचलण्यात आली. माहितीची शहानिशा करण्यासाठी पोलीस दले आणि लष्कराचे जवान घटनास्थळी पोहोचले. बॉम्ब निकामी करणारे पथक (Bomb Disposal Squad) देखील घटनास्थळी दाखल झाले असून, ते सध्या परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत, तर फॉरेन्सिक पथके उपलब्ध असलेले सर्व पुरावे गोळा करत आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, तपासातून समोर येणारी कोणतीही तथ्ये जनतेसमोर मांडली जातील." या घटनेपूर्वी जालंधरमध्येही एक स्फोट झाला होता.
स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही : पोलीस अधिकारी सध्या या प्रकरणाबाबत प्रसारमाध्यमांना सविस्तर माहिती देण्याचे टाळत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणाची संपूर्ण सत्यस्थिती समोर येईल. या घटनेबाबत अधिक स्पष्ट तपशील आज दिवसभरात समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या स्फोटापूर्वी जालंधरमधील 'बीएसएफ चौक' (BSF Chowk) येथेही अशाच प्रकारच्या स्फोटाची घटना घडली होती. तिथे एका 'अॅक्टिव्हा' (Activa) स्कूटरमध्ये स्फोट झाला होता; त्या स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी त्या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. या प्रकरणाच्या संदर्भात स्फोटामध्ये सहभागी असलेल्या स्कूटरच्या मालकाची पोलीस सध्या चौकशी करत आहेत. ही केवळ एक दुर्घटना होती की एखादी मोठी घटना घडवून आणण्याचा प्रयत्न याविषयी अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
