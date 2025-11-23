चंदीगड कुणाचे? केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयक सुधारणेला पंजाबमधून होतोय विरोध
केंद्र सरकार कलम २४० अंतर्गत चंदीगडचा समावेश करण्याकरिता विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडणार आहे. हे विधेयक काय आहे, कशामुळे पंजाबमधून विरोध होतोय, जाणून घ्या, सविस्तर
Published : November 23, 2025 at 7:45 PM IST
चंदीगड/नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं पंजाबसह हरियाणाची संयुक्त राजधानी असलेल्या चंदीगडचा कलम २४० अंतर्गत समावेश करण्याचा प्रस्ताव केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला केंद्रशासित् प्रदेशासाठी उपराज्यपाल नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभाच्या बुलेटिननुसार केंद्र सरकार १ डिसेंबर २०२५ रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात १३१ वे सुधारणा विधेयक मांडणार आहे. त्यामुळे चंदीगडवर दावा करणाऱ्या पंजाबची बाजू कमकुवत होणार असल्याचा 'आप'कडून आरोप करण्यात आला.
काय आहे कलम २४०-
- भारतीय घटनेच्या कलम २४० नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (ज्यांना विधानसभा नाहीत, अशा प्रदेशांसाठी) कोणतेही नवीन नियम आणि कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. याचाच अर्थ केंद्र सरकारकडं केंद्रशासित प्रदेश चालविण्याचे अधिकार मिळतात.
- कलम लागू केल्यास राष्ट्रपतींना चंदीगडसाठी प्रशासकीय, पोलीस, जमीन, शिक्षण आणि महापालिकेसाठी थेट नियम लागू करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.तसेच उपराज्यपालांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
- राष्ट्रपतींनी लागू केलेले सर्व नियम केंद्रशासित प्रदेशाला लागू होतात. तसेच सध्याचे कायदे अथवा संसदेचे असलेले कायदे केंद्रशासित प्रदेशांसाठी रद्द करता येतात.
गृह मंत्रालयानं काय दिलं स्पष्टीकरण- प्रस्तावित विधेयकाला विरोध होताच केंद्रीय गृहमंत्रालयानं रविवारी स्पष्टीकरण दिलं आहे. हे विधेयक कायदे सुलभ करण्यासाठी असून प्रस्तावावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. विधेयकामागे पंजाब, हरियाणा आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पारंपरिक व्यवस्था बदलण्याचा हेतू नाही. चंदीगडच्य शासकीय अथवा प्रशासकीय रचनेत कोणताही बदल करण्याचा हेतू नाही. चंदीगडच्या हितांना प्राधान्य देऊन आणि सर्व घटकांशी चांगल्या पद्धतीनं विचारविनिमय करूनच योग्य असा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. याबाबत कोणतीही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. आगामी हिवाळी अधिवेशनात याबाबत विधेयक सादर करण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही इच्छा नाही.
कशामुळे आहे पंजाबचा विरोध?सध्या, चंदीगडसाठी पंजाबमधून एसएसपी केडर आणि जिल्हाधिकारी केडरसाठी हरियाणामधून नियुक्ती होते. नवीन कायदा लागू झाल्यास थेट केंद्र सरकारकडून या नियुक्त्या होणार आहेत. प्रस्तावित विधेयकाला पंजाबमधून जोरदार विरोध सुरू आहे. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, काँग्रेस पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दनानं केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाला प्रखर विरोध दर्शविला आहे. पंजाबमधील नेत्यांनी चंदीगडवरील पंजाबचे प्रशासकीय आणि राजकीय नियंत्रण संपुष्टात येईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. तसेच चंदीगड राजधानी हरियाणाकडं सोपविण्याचा मार्ग सुकर होईल, असा दावा केला.
पंजाबच्या विरोधात कट- पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत विधेयकाला कडाडून विरोध केला. त्यांनी म्हटलं, प्रस्तावित १३१ व्या सुधारणा विधेयकाला आमचा तीव्र विरोध आहे. विधयेकातील सुधारणा हे पंजाबच्या हिताविरोधात आहे. आम्ही केंद्र सरकारकडून पंजाबविरोधात रचण्यात आलेल्या कारस्थानाला यशस्वी होऊ देणार नाही. पंजाबमधील गाव संपवून निर्मिती करण्यात आलेल्या चंदीगडवर केवळ पंजाबचा हक्क आहे. आम्ही आमचा हक्क नष्ट होऊ देणार नाही. त्यासाठी जे काही आवश्यक असतील, ते आम्ही पावले उचलू.
शिरोमणी अकाली दलाची केंद्र सरकारविरोधात टीका- आपपाठोपाठ शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांनी विधेयकावरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविली. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, शिरोमणी अकाली दलाकडून संसदेत सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित १३१ व्या विधेयकातील सुधारणेला तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. चंदीगडला राज्यात बदलून पंजाबला दिलेल्या सर्व आश्वासनांना हरताळ फासण्यासारखं आहे. मागील सरकारनं दिल्लीमध्ये पंजाबविरोधात भेदभाव केला. त्यांनी आम्हाला दिल्लीपासून दूर ठेवलं. ते विधेयक पंजाबच्या अधिकारांवर थेट हल्ला आहे. तसेच संघराज्य व्यवस्थेच्या मुलभूत सिद्धांताचं उल्लंघन करत आहे. याचा आम्ही कधीही स्वीकार करणार नसून विरोध करणार आहोत.
काँग्रेसकडून प्रस्तावित विधेयकाला विरोध- पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग यांनी प्रस्तावित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास पंजाबवर गंभीर परिणाम होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली. चंदीगड हे पंजाबचे असून त्याचा दर्जा बदलण्याच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते परगट सिंग यांनी १३१ व्या विधेयकातील सुधारणा म्हणजे भाजपाचा खरा 'अजेंडा' असल्याचं म्हटलं आहे. चंदीगड पंजाबपासून हिसकावून घेण्याकरिता अनेक वर्षांपासून हल्ले सुरू आहेत. त्यामुळे चंदीगडमध्ये हरियाणा विधानसभा, पंजाब विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठ करणे, पंजाब विद्यापीठातील निवडणून आलेल्या सीनेट रद्द करणे, चंदीगड प्रशासनात पंजाब केडरचे अधिकारी कमी असणे असे डाव आखण्यात आले. आता कलम २४० चा वापर करून चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रयत्न आहे.