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टीएमसी खासदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष लवकरच निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा : सर्वोच्च न्यायालय

तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षातून बाहेर पडलेल्या 20 बंडखोर खासदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

SC
सर्वोच्च न्यायालय (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 23, 2026 at 7:45 PM IST

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नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांची याचिका प्रलंबित ठेवून त्यातील मुद्द्यांवर होणाऱ्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी तोंडी निरीक्षण नोंदवलं. तसंच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या अर्जांवर वाजवी कालावधीत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

20 बंडखोर खासदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी : तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि लोकसभेतील पक्षाचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षातून बाहेर पडलेल्या 20 बंडखोर खासदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांच्यासह 20 बंडखोर खासदारांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांचे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लोकसभा अध्यक्षांचे आणि ज्येष्ठ वकील नीरज किशन व मनिंदर सिंग यांनी बंडखोर खासदारांचे प्रतिनिधित्व केलं. अभिषेक बॅनर्जी यांनी आपल्या याचिकेत लोकसभा अध्यक्षांनी यावर कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती.

दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेणं आवश्यक : लोकसभा अध्यक्षांनी ऑगस्टमध्ये बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली होती, तरीही त्यांनी सुरुवातीच्या 14 दिवसांच्या कालावधीत आपली उत्तरे दाखल केली नाहीत, असा युक्तिवाद कल्याण बॅनर्जी यांनी केला. खंडपीठाला माहिती देण्यात आली की, त्यानंतर अध्यक्षांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी 22 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. मात्र खासदारांनी पुन्हा एकदा मुदतवाढीची मागणी केली आहे. दरम्यान, मेहता आणि अॅटर्नी जनरल हे घटनात्मक कामकाज चालवण्यात न्यायालयाला मदत करणारे घटनात्मक अधिकारी आहेत, असं खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवलं. तसंच न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेणं आवश्यक असल्याचं खंडपीठानं नमूद केले.

खटल्यांचा निकाल देणं हे आमचं काम आहे : या प्रकरणाचा निकाल लवकर लावला जावा, असा आग्रह बॅनर्जी यांनी धरला. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "खटल्यांचा निकाल देणं हे आमचं काम आहे... अध्यक्ष हे संविधानाच्या विधिमंडळ शाखेचं प्रमुख आहेत. आम्ही संविधानाच्या न्यायनिर्णयाशी संबंधित शाखेचे प्रमुख आहोत. विविध प्रकारचे खटले असतात. तीन महिने उलटून गेले आहेत, त्यामुळं अध्यक्षांनी संविधानाने सोपवलेल्या भूमिकेनुसार कार्यवाही करणं आवश्यक आहे." याचबरोबर, अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती मोकळीक देणं गरजेचं असल्याचं सांगत न्यायालयानं पुढं म्हटलं की, "आम्ही ही याचिका प्रलंबित ठेवून त्यातील प्रगतीचा आढावा घेणार आहोत." तसंच, अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत या प्रकरणावर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा न्यायालयानं तोंडी व्यक्त केली.

याचिकेत काय म्हटलंय? : मेहता यांनी या सूचनेचा विचार करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली आणि त्यासाठी त्यांना सल्लामसलत करावी लागेल, असं सांगितलं. दरम्यान, यापूर्वी न्यायालयानं अभिषेक बॅनर्जी यांची याचिका ऐकण्यास सहमती दर्शवली होती आणि 20 खासदारांना नोटीस बजावली होती. आपल्या याचिकेत, अभिषेक बॅनर्जी यांनी बंडखोर खासदारांविरुद्ध सुरू केलेल्या अपात्रता कार्यवाहीवर निर्णय घेण्यास होणाऱ्या कथित विलंबाला आव्हान दिलं आहे. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, लोकसभा अध्यक्षांना संविधानातील पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींनुसार अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत.

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