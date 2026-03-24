EXCLUSIVE : "आम्हाला आमच्या कामावर विश्वास, आम्ही तिसऱ्यांदा सत्तेवर येऊ", मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांची 'ईटीव्ही भारत'ला खास मुलाखत
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी "ईटीव्ही भारत"ला विशेष मुलाखत दिली.
Published : March 24, 2026 at 9:02 PM IST
तिरुवनंतपुरम : केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी 'लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट' (एलडीएफ) तिसऱ्यांदा सत्तेवर येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तसंच एलडीएफला सत्तेची सलग तिसरी टर्म मिळणं, हे काही वैयक्तिक यशाचे टप्पे गाठण्यापुरते मर्यादित नाही, तर राष्ट्रीय स्तरावर लोककेंद्रित पर्यायी शासन मॉडेल मजबूत करणं, हे आमचं ध्येय असणार आहे, असं मत मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी व्यक्त केलं. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी "ईटीव्ही भारत"ला विशेष मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी अधोरेखित केलं की, पुन्हा एकदा जनादेश मिळण्याबाबतचा त्यांचा आत्मविश्वास हा पूर, निपाह संसर्ग आणि कोविड-19 महामारी यांसारख्या संकटांच्या काळात निर्माण झालेल्या 'लोकांच्या अढळ विश्वासा'तून निर्माण झाला आहे.
असाधारण आव्हानं असूनही राज्यातील कल्याण आणि विकास मंदावला नाही, याची सरकारनं खात्री केल्याचं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं. दरम्यान, आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळाबद्दल बोलताना, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या महाप्रकल्पांची पूर्तता आणि 'केरळ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्ड' (KIIFB) च्या माध्यमातून करण्यात आलेला पायाभूत सुविधांचा विस्तार, याला आपल्या कार्यकाळातील निर्णायक यश म्हणून अधोरेखित केलं. राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यातील महत्त्वपूर्ण योगदानासह जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प या काळात राबवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
"प्रमुख कल्याणकारी उपाययोजनांनीही या दशकाची जडणघडण केली," असं त्यांनी नमूद केलं. याचबरोबर, 'लाईफ मिशन'अंतर्गत पाच लाखांहून अधिक घरे बांधण्यात आली. तर 2016 मध्ये कल्याणकारी निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या 30 लाख होती आणि त्यांना केवळ 600 रुपये दिले जात होते. मात्र, आता निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या वाढून 62 लाख झाली असून, त्यांना 2000 रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळत आहे, असं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं.
पुढं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, "केरळनं 'उद्योग-विरोधी' असल्याची आपली प्रतिमा पुसून टाकली असून, 'व्यवसाय सुलभते'च्या (Ease of Doing Business) बाबतीत, तसंच बालमृत्यू दर कमी करणं आणि अति-दारिद्र्याचे निर्मूलन यांसारख्या सामाजिक निर्देशकांमध्ये ते राष्ट्रीय स्तरावर एक अग्रणी राज्य म्हणून उभं राहिलं आहे," असं भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) पॉलिटब्युरोचे सदस्य पिनराई विजयन यांनी सांगितलं.
तिसऱ्या कार्यकाळासाठीची व्हिजन...
पायाभूत सुविधांच्या विकासाची सामाजिक कल्याणाशी सांगड घालून 'नवे केरळ' उभारणे आणि विकासाला पुढील टप्प्यावर नेणे, हा एलडीएफचा पुढील अजेंडा आहे, असं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं. तसंच प्रशासनाच्या मुद्द्यावर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी मंत्र्यांच्या खराब कामगिरीचे दावे फेटाळून लावले आणि सामूहिक मंत्रिमंडळ जबाबदारीवर भर दिला. प्रशासनाच्या बाबतीत, पिनारयी विजयन यांनी वैयक्तिक मंत्र्यांनी कमी कामगिरी केल्याचे दावे फेटाळून लावले आणि मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक जबाबदारीवर भर दिला. त्यांनी केरळच्या आरोग्य प्रणालीला मिळालेल्या जागतिक मान्यतेवर प्रकाश टाकला आणि नीती आयोगाच्या आरोग्य निर्देशांकात राज्याचा पहिला क्रमांक असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं.
सीपीआय(एम) प्रमुखांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च 2016 मधील 665 कोटी रुपयांवरून जवळपास 3000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या सरकारनं 'आर्द्रम मिशन'च्या माध्यमातून रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या, नवीन पदे निर्माण केली आणि औषधांचा तुटवडा दूर केला. पुढं ते म्हणाले, "सुपर-स्पेशालिटी सेवांचा विस्तार जिल्हा व तालुका रुग्णालयांपर्यंत झाला आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत आणि 160 हून अधिक रुग्णालयांनी 'राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानके' (National Quality Assurance Standards) प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. "
केआयआयएफबी आणि 'राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक' (NABARD) यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये यकृत प्रत्यारोपण, अँजिओप्लास्टी आणि डायलिसिस सेवांसारख्या प्रगत उपचारपद्धतींमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ देखील अधोरेखित केली. तसंच आर्थिक सुरक्षा योजनांचा लक्षणीय विस्तार करण्यात आला आहे, ज्याअंतर्गत मोफत उपचारांचे कवच प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे आणि लाभार्थी कुटुंबांची संख्या 42 लाखांपेक्षा जास्त झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
विरोधकांचे आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळले...
दरम्यान, मु्ख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सीपीएम आणि भाजपा यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोप 'राजकीय हेतूनं प्रेरित' असल्याचं सांगत फेटाळून लावला. तसंच केंद्रासोबत होणाऱ्या नियमित घटनात्मक बैठकांचा विपर्यास केला जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाला एलडीएफ हे वैचारिकदृष्ट्या कायमच विरोधक राहिले आहे, या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. याशिवाय, केंद्रीय चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारनं आपली भूमिका नरम केली असल्याचा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला आणि कोणतेही गुप्त व्यवहार झाले नसल्याचे व कायदेशीर उपाययोजनांचा अवलंब केला जात असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
अल्पसंख्याकविषयक मुद्दे आणि राजकीय प्रतिमा यांबाबत होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी एलडीएफची धर्मनिरपेक्ष भूमिका अबाधित असल्याचं पुनरुच्चारलं आणि विरोधकांवर जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. याचबरोबर, आंदोलनादरम्यान होणारी पोलीस कारवाई आणि गुणवत्ता यादी मुदतवाढीच्या मागण्यांवरून निर्माण झालेल्या वादांवर बोलताना, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, "कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी हानी टाळण्यासाठी कारवाई केली आणि प्रशासकीय निर्णय कायदेशीर नियमांनुसारच घेतले पाहिजेत." तसंच त्यांनी अधोरेखित केलं की, केरळ लोकसेवा आयोगामार्फत गेल्या दशकात 3.11 लाखांहून अधिक नियुक्त्या करण्यात आल्या असून, पारदर्शक भरतीमधील हा एक विक्रम आहे.
तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनण्याचं ध्येय आहे का?
सलग तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होणारे केरळचे पहिले मुख्यमंत्री बनण्याचं तुमचे ध्येय आहे का? असा सवाल पिनराई विजयन यांना करण्यात आला. यावेळी, "कम्युनिस्ट राजकारणात वैयक्तिक 'हॅट-ट्रिक'ला महत्त्व नसते. तसंच लोकांच्या पर्यायी धोरणांचं यश महत्त्वाचं आहे," असं ते म्हणाले. याचबरोबर, केरळ हे नवउदारमतवादी आर्थिक दृष्टिकोन, जातीय राजकारण आणि केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तींना एक सशक्त प्रत्युत्तर देते, असं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय, "केरळची जनता निर्णय घेईल. आमचे उद्दिष्ट सामूहिक नेतृत्व आणि राज्याला अधिक उंचीवर नेणे हे आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.
