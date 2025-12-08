ETV Bharat / bharat

कुख्यात रामधेरसह 12 हत्यारबंद जहाल नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण ; 'ईटीव्ही भारत'च्या धाडसी पत्रकारानं बस्तरच्या जंगलात घेतली मुलाखत

महाराष्ट्र मध्यप्रदेश छत्तीसगड झोन कोअर कमीटी सदस्य तथा कुख्यात नक्षलवादी रामधेर यानं आत्मसमर्पण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीनं बस्तरच्या जंगलात मुलाखत केली.

Ramdher Surrender In Bastar
कुख्यात नक्षलवादी रामधेरची मुलाखत करताना ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
रायपूर : कुख्यात नक्षलवादी हिडमाच्या एन्काऊंटरनंतर नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. त्यामुळे नक्षलवादी चळवळ मोडकळीस आली. भूपतीसह अनेक मोठ्या नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करुन मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा रस्ता धरला आहे. आता बस्तरमधील एमएमसी झोन ( महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगड ) कोअर कमीटी सदस्य असलेला कुख्यात नक्षलवादी रामधेर यानं 11 साथीदारांसह आत्मसमर्पण केलं आहे. रामधेर याच्यावर सरकारनं 1 कोटी रुपयाचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. कुख्यात नक्षलवादी रामधेर आणि त्याच्या साथीदारांनी शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केलं आहे. विशेष म्हणजे रामधेर आणि त्याच्या 11 साथीदार शस्त्रांसह जंगलात असताना ईटीव्ही भारतच्या धाडसी प्रतिनिधीनं त्यांच्याशी संवाद साधला. इतकच नाही, तर त्यांना शस्त्रांसह जंगलातून बाहेर येण्यास मदतही केली. या सगळ्या नक्षलवाद्यांना पोलीस ठाण्यापर्यंतही ईटीव्ही भारतचे पत्रकार घेऊन गेले.

Ramdher Surrender In Bastar
कुख्यात रामधेरसह 12 हत्यारबंद जहाल नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat)

प्रश्न: दादा, तुमचं नाव काय आहे? तुम्ही कुठून आला आहात?

उत्तर : माझं नाव रामधेर अमरजीत आहे. मला इथं अमरजीत म्हटलं जाते. माझ्या कुटुंबाचं नाव देव मज्जी आहे. मी विजापूर जिल्ह्यातील कोटरू ब्लॉकमधील मांझीमेंटरी गावचा आहे.

कुख्यात रामधेरसह 12 हत्यारबंद जहाल नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat Reporter)

प्रश्न : तुम्ही संघटनेत कधी सामील झालात आणि का?

उत्तर: मी 1990 मध्ये संघटनेत सामील झालो आणि तेव्हापासून मी लोकांच्या न्यायासाठी लढत आहे.

Ramdher Surrender In Bastar
कुख्यात नक्षलवादी रामधेरची मुलाखत करताना ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)

प्रश्न: तुम्हाला कोणता न्याय हवा होता?

उत्तर: आम्हाला समानता हवी आहे. शोषण, अत्याचार, अन्याय, भेदभाव आणि गरिबी दूर झाली पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी आम्ही लोकांना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. पण आज परिस्थिती बदलली आहे. म्हणून, मी मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा आणि लोकांमध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आम्ही आज मुख्य प्रवाहात पुन्हा सामील होत आहोत.

Ramdher Surrender In Bastar
कुख्यात रामधेरसह 12 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat Reporter)

प्रश्न : तुम्ही इतक्या वर्षांपासून संघटनेत आहात. तुमच्या कामात तुम्ही किती बदल पाहिले आहेत. तुम्ही संघटनेत किती नक्षलवाद्यांची भरती केली आहे?

उत्तर: जर फक्त पेन आणि कागद घेऊन काही शब्द लिहिले, तर ते पूर्ण उत्तर ठरणार नाही. कारण आपण इतके दिवस काम केलं, त्यामुळे संघटनेला आणि लोकांना काही निकाल पहायला मिळाले. म्हणूनच मी जगू शकलो, अन्यथा मी जगू शकलो नसतो. इथल्या सरकारमध्ये काय कमतरता आहे, ती कोणत्या प्रकारची कमतरता आहे, हे देखील सर्वज्ञात आहे. लोक लढतील, जरी मी परत आलो आहे मात्र लोक तिथं आहेत, ती जिवंत आहेत. जर अन्याय, शोषण आणि अत्याचार चालू राहिला तर लोक लढत राहतील. आज संघटनेऐवजी मी लोकांमध्ये प्रत्यक्ष आलो. आपण लोकांना पाठिंबा देऊ.

Ramdher Surrender In Bastar
कुख्यात नक्षलवादी रामधेरसह ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)

प्रश्न: गेल्या दोन-तीन वर्षांत पक्ष किती कमकुवत झाला आहे असं तुम्हाला वाटते? हिडमाच्या मृत्यूनंतर हे घडलं का, की त्याआधीपासून असंच चाललं आहे?

उत्तर: हिडमा ही एक व्यक्ती आहे, संपूर्ण संघटना नाही. संघटना म्हणजे संपूर्ण पक्ष. हिडमाची स्वतःची भूमिका होती. त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. कोणत्या प्रकारचं मरण त्यानं पत्करलं, ते कसं घडलं, हा वेगळा विषय आहे. आपण या सर्वांचा आढावा घेऊ.

Ramdher Surrender In Bastar
कुख्यात नक्षलवादी (ETV Bharat Reporter)

प्रश्न: आपण कुठं कमकुवत झालो असं तुम्हाला वाटलं?

उत्तर: परिस्थिती बदलली आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार संघटना कमकुवत झाली आहे. आम्ही मागं हटलो आहोत, म्हणून आम्ही त्याचाही आढावा घेतला आहे. लोकांचा आम्हाला पाठिंबा कमी होत चालला आहे.

Ramdher Surrender In Bastar
कुख्यात नक्षलवादी रामधेरची मुलाखत करताना ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)

ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी सुनिल कश्यप यांनी केली मदत : रामधेरच्या संपूर्ण टीमला जंगलातून बाहेर येण्यास ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी सुनील कश्यप यांनी मदत केली. रामधेरला मदत करण्यासाठी ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी सुनील कश्यप यांनी तब्बल 400 किलोमीटर अंतर प्रवास केला. पत्रकार सुनिल कश्यप हे या नक्षलवाद्यांसह खैरागड जिल्ह्यातील बकरकट्टा पोलीस ठाण्यात गेले. कडाक्याच्या थंडीचा सामना करत त्यांनी सशस्त्र नक्षलवाद्यांना जंगलातून बाहेर येण्यास मदत केली. त्यानंतर, पोलीस पथकानं सर्व नक्षलवाद्यांना बकरकट्टा पोलीस ठाण्यामध्ये आणलं. पोलीस ठाण्यात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बकरकट्टा पोलीस ठाण्याचे जवान या नक्षलवाद्यांना राजनांदगावला घेऊन जात आहेत. तिथं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांच्या समोर हे नक्षलवादी अधिकृतरित्या आत्मसमर्पण करणार आहेत. विशेष म्हणजे यातील 4 ते 5 नक्षलवादी हे गडचिरोलीतील असल्याची माहिती पत्रकार सुनिल कश्यप यांनी दिली.

Ramdher Surrender In Bastar
कुख्यात नक्षलवादी रामधेरची मुलाखत करताना ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)

आत्मसमर्पण केलेले नक्षलवादी :

1 : रामधर मज्जी - CCM- AK-47

2 : चंदू दादा - DVCM- 30 कार्बन

3 : ललिता - DVCM-

4 : जानकी - DVCM- INSAS

5 : प्रेम - DCVM- AK-47

6 : रामसिंग दादा - ACM- 303

7 : सुकेश- ACM- AK-47

8 : लक्ष्मी - PM- INSAS

9 : शीला - PM- INSAS

10 : सागर - PM- SLR

11 : कविता - PM- 303

12 : योगिता - PM INSAS

