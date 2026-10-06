एक्स्लुझिव्ह : "2 कोटी लोकसंख्येमध्ये 47 लाख मतदार अवैध कसे ठरले?", दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांचा सवाल
एसआयआर प्रक्रियेमुळं सर्वसामान्यांना विनाकारण धावपळ आणि मानसिक ताण सहन करावा लागतोय, असं नजीब जंग यांनी म्हटलंय . याबाबतचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी आशुतोष झा यांचा रिपोर्ट...
Published : October 6, 2026 at 2:14 PM IST
नवी दिल्ली : मतदार याद्यांतील घोळ आणि 'विशेष सखोल पुनरावलोकन'मधील (एसआयआर) अनियमिततेविरोधात सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. याबाबत दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी सोमवारी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी नजीब जंग यांनी 'एसआयआर'प्रक्रियेअंतर्गत देशभरातील 13 कोटींहून अधिक (ज्यात दिल्लीतीलच सुमारे 46 ते 47 लाख मतदारांचा समावेश आहे) मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळल्याच्या कथित प्रकाराबद्दल चिंता व्यक्त करताना, त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी संविधान कमकुवत केल्याचा आरोप केला.
नोकरशहा संविधानाची शपथ घेतात आणि त्यांनी त्याचं रक्षण करणं अपेक्षित असतं; मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांनी नक्कीच ते कमकुवत केल्याचं नजीब जंग यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "ज्ञानेश कुमार यांनी कमकुवत केलं आहे. सर्वांनी नाही, पण ज्ञानेश यांनी मात्र नक्कीच तसं केलं आहे." दरम्यान, एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आणि मतदार यादीतून नावं वगळण्याच्या संख्येकडे लक्ष वेधत, यापूर्वीही निवडणुका झाल्या होत्या आणि तेव्हा अशा प्रकारच्या कोणत्याही तक्रारी नव्हत्या, असं नजीब जंग यांनी सांगितलं.
"इथं खरोखरच इतके अवैध मतदार होते का? अर्थातच नाही! आम्ही 2015 आणि 2016 मध्ये इथं निवडणुका घेतल्या होत्या. तेव्हा एकही तक्रार आली होती का? त्या सर्व लोकांनी मागील निवडणुकांमध्ये मतदान केलं होतं, मग ते अचानक 'अवैध' कसे झाले? आणि जेव्हा दिल्लीची एकूण लोकसंख्या जवळपास दोन कोटी आहे, तेव्हा त्यापैकी 46-47 लाख लोक अवैध कसे असू शकतात?", असा सवाल देखील नजीब जंग यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी, कॉक्रोज जनता पार्टी आणि विद्यार्थी संघटनांनी सुरू केलेल्या मोठ्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर नजीब जंग यांची ही विधानं आली आहेत. तसंच या मोहिमेचा भाग म्हणून इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी आज राजधानीतील निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे मोर्चा काढला आहे. तर कॉक्रोज जनता पार्टीने 10 ऑक्टोबर रोजी मोठ्या प्रमाणावर जन-संघटन (मोबिलायझेशन) करण्याचं नियोजन केलं आहे.
नजीब जंग हे माजी सनदी अधिकारी, कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिकांच्या त्या शिष्टमंडळाचा भाग होते, ज्यांनी सोमवारी ज्ञानेश कुमार यांना आरोपपत्र आणि महाभियोगाची जन-सूचना' (People’s Notice of Impeachment) सादर केली. या शिष्टमंडळाला निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आलं. "लोकांचा आवाज ऐकला जावा, याव्यतिरिक्त आमची दुसरी कोणतीही विशिष्ट मागणी नाही. जनतेचा आवाज ऐकला जात नसल्यामुळं, आम्ही त्यांच्या वतीनं एक निवेदन तयार केलं होतं जे आम्हाला सादर करायचं होतं, परंतु दिल्ली पोलिसांनी आम्हाला वाटेतच अडवलं," असं नजीब जंग म्हणाले.
या मोर्चा आणि बैठकीबाबत प्रशासनाला आधीच सूचना देण्यात आली होती, असंही नजीब जंग यांनी स्पष्ट केलं. तसंच मसुदा जाहीर झाल्यानंतर नवीन मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबत विचारलं असता नजीब जंग यांनी सांगितलं की, नवीन मतदारांची नोंदणी करणे हा प्रक्रियेचाच एक भाग आहे आणि ते करणे आवश्यकही आहे; परंतु ज्यांना त्यांच्या लोकशाही अधिकारांपासून मनमानी पद्धतीनं वंचित ठेवण्यात आलं आहे, त्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. "या संपूर्ण प्रक्रियेमुळं सामान्य जनतेला विनाकारण धावपळ करावी लागत आहे आणि त्यांना आर्थिक तसंच मानसिक ताणही सहन करावा लागत आहे," असं नजीब जंग म्हणाले.
'इंडिया' आघाडीच्या खासदारांच्या आंदोलनांसंदर्भात विचारलं असता, नजीब जंग यांनी राजकीय पक्षांपासून स्वतःला पूर्णपणे दूर ठेवले. त्यांनी स्पष्ट केलं की, "मी कोणत्याही राजकीय पक्षाला कोणतीही सूचना देत नाही. आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. आम्ही माजी सनदी अधिकारी आहोत. ज्ञानेश कुमार (जे माझ्यापेक्षा किमान 15-16 वर्षे लहान आहेत) यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणे आणि त्यांना आमची तटस्थ भूमिका काय आहे, हे त्यांना समजावून सांगणे आम्ही आमचे कर्तव्य मानतो."
कोण आहेत नजीब जंग? : माजी आयएएस (IAS) अधिकारी असलेले नजीब जंग हे 2009 ते 2013 या काळात दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामियाचे कुलगुरू होते. त्यानंतर 2013 ते 2016 या काळात त्यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या कार्यकाळात दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. त्यांच्यात आणि दिल्ली सरकारमध्ये अनेक संघर्षही झाले. 2016 मध्ये त्यांनी नायब राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. आता सेवानिवृत्त झाल्यावर ते समाजसेवेत गुंतले आहेत.
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