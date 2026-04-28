राजघाटावर महात्मा गांधींना अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून अभिवादन; सत्याग्रहाचे दिले संकेत
अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री अतिशी, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पक्षाचे अनेक आमदार, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते राजघाटावर उपस्थित होते.
Published : April 28, 2026 at 6:22 PM IST
नवी दिल्ली : 'राजघाट' हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचं समाधीस्थळ आहे. या राजघाटशी आम आदमी पक्षाचा (आप) जुना संबंध आहे. पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी महात्मा गांधींना आदरांजली वाहण्यासाठी नेहमीच राजघाटला भेट दिली. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी आता महात्मा गांधींप्रमाणे सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल आज (28 एप्रिल) पुन्हा एकदा महात्मा गांधींना आदरांजली वाहण्यासाठी राजघाटवर पोहोचले. इतकंच नाही, तर त्यांनी गांधीवादी तत्त्वांनुसार आपलं शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवण्याचा संकल्प केला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री अतिशी, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पक्षाचे अनेक आमदार, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते राजघाटावर उपस्थित होते.
येत्या काही दिवसांत मोठ्या आंदोलनाची तयारी? : अरविंद केजरीवाल यांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होतं की, आम आदमी पक्ष येत्या काही दिवसांत एका मोठ्या आंदोलनाची किंवा सत्याग्रहाची तयारी करत आहे. दरम्यान, नुकेतच अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांना पत्र लिहून अबकारी धोरण प्रकरणात त्यांच्यासमोर वैयक्तिकरीत्या किंवा वकिलामार्फत हजर राहण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्या मते, जेव्हा त्यांना कायदेशीर वर्तुळात दिलासा मिळण्याची कोणतीही आशा दिसत नाही, तेव्हा त्यांनी महात्मा गांधी यांनी पुरस्कारलेल्या सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाच्या मते, हे पत्र सध्या पक्ष नेतृत्वासमोर असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हानांशी संबंधित असू शकते. तसंच राजघाटावरील अरविंद केजरीवाल यांची उपस्थिती, ते गांधीवादी मूल्ये आणि सत्यासाठीचा लढा पुढे नेतील, हा संदेश पुन्हा एकदा देण्याचा प्रयत्न करते.
#WATCH दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, " ... हम अपने देश की न्यायप्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं। आज हम जो आजाद घूम रहे हैं तो उसका कारण केवल हमारी न्याय प्रणाली है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस कारण हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। हमने सभी बाते उस… https://t.co/iglsaiDhSZ pic.twitter.com/2XLXazD8rl— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 28, 2026
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकीय प्रवासात राजघाट हे नेहमीच एक महत्त्वाचं केंद्र राहिलं आहे. संकटाच्या काळात असो वा विजयाच्या उत्सवात अरविंद केजरीवाल यांनी महात्मा गांधीजींचा आशीर्वाद घेण्यासाठी राजघाट इथं अनेकदा भेट दिली आहे.
- आंदोलनाची सुरुवात (2011-12) : 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' चळवळीदरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा हजारे यांच्यासोबत अनेक वेळा राजघाटला भेट दिली होती. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी इथंच पारदर्शकतेची शपथ घेतली होती.
- शपथविधी सोहळा (2013, 2015, 2020) : दिल्लीचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी आणि शपथ घेतल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची राजघाटाला भेट देऊन महात्मा गांधींना पुष्पहार अर्पण करण्याची परंपरा राहिली आहे.
- सीबीआय आणि ईडीच्या चौकशीपूर्वी : जेव्हा कधी उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात तपास यंत्रणांकडून अरविंद केजरीवाल किंवा मनीष सिसोदिया यांना चौकशीसाठी बोलावलं जायचं, तेव्हा चौकशीला जाण्यापूर्वी ते राजघाटावर जाऊन शांती आणि शक्तीसाठी प्रार्थना करत होते.
- तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर (सप्टेंबर 2024): तिहार तुरुंगातून अंतरिम जामीन आणि नंतर नियमित जामीन मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल राजघाटवर पोहोचले होते. त्यांनी या जामिनाला "सत्याचा विजय" असं संबोधलं होतं.
देशाच्या न्यायालयांवर आमचा पूर्ण विश्वास : दरम्यान, अलीकडील राजकीय घडामोडी पाहता अरविंद केजरीवाल यांचा राजघाट येथील हा दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल आदर व्यक्त केला. ते म्हणाले की, "आज आपण मोकळेपणानं फिरू शकत आहोत, हे केवळ देशाच्या न्यायव्यवस्थेमुळेच शक्य झालं आहे. याच न्यायव्यवस्थेनं आम्हाला जामीन मंजूर केला आणि आरोपांमधून मुक्त होण्याचा मार्ग दाखवला. देशाच्या न्यायालयांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. तसंच मी न्यायाधीशांना एक पत्र लिहिलं आहे. काही विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळं आम्हाला सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारण्यास भाग पडलं आहे. मी न्यायाधीशांना लिहिलेल्या माझ्या पत्रात संपूर्ण परिस्थितीचे वर्णन केलं आहे. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळं, मी सध्या माध्यमांसमोर यावर अधिक बोलू शकत नाही."
स्वाती मालीवाल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश : आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी मंगळवारी अधिकृतपणे भाजपामध्ये प्रवेश केला. दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील राज्य भाजपा कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, खासदार योगेंद्र चंडोलिया आणि राज्याचे महासचिव विष्णू मित्तल यांच्या उपस्थितीत स्वाती मालीवाल यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. दरम्यान, राघव चड्ढा यांच्यासह सात खासदारांनी आम आदमी पक्षातून (आप) बाहेर पडून राज्यसभेत स्वतंत्र गट स्थापन करत भाजपामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता. तसंच त्यांनी यासंदर्भातील पत्र राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांना दिलं होतं. यावर राज्यसभेच्या सभापतींनी निर्णय घेत राघव चड्ढा यांच्यासह सात खासदारांच्या गटाच्या भाजपामधील विलिनीकरणाला मान्यता दिली आहे. या सात खासदारांमध्ये स्वाती मालीवाल यांचा देखील समावेश आहे.
