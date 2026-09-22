ETV Bharat / bharat

विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा, जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश

विशाखा राऊत यांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

Ex-Mumbai mayor Vishakha Raut moves Supreme Court against disqualification over invalid caste certificate
विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा (File Photo - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्या विशाखा राऊत यांना मंगळवारी (22 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयानं तात्पुरता दिलासा दिला आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळं विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आलं होतं. या निर्णयाविरोधात विशाखा राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, विशाखा राऊत यांची नगरसेवकपदाची जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश देत निवडणूक आयोग आणि विशाखा राऊत यांच्या शिवसेनेतील प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर गुरव यांना सर्वोच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात धाव : विशाखा राऊत यांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विशाखा राऊत यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर तातडीनं कोणतीही निवडणूक न घेण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. "याचिकाकर्त्याची नगरसेवकपदाची जागा सध्या भरली जाऊ नये. तसंच, संबंधित आदेशाचा कोणताही प्रभाव न पडता अपिलीय प्राधिकरणानं प्रलंबित अपिलावर निर्णय घ्यावा," असं निर्देश न्यायालयानं दिले. दरम्यान, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 च्या कलम 16(1सी)(ए) अन्वये आपली जागा आपोआप रिक्त झाल्याचं घोषित करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) पत्राला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली होती. या 2 सप्टेंबरच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी विशाखा राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश : सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी विशाखा राऊत यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. यावेळी जात प्रमाणपत्राबाबतचे विशाखा राऊत यांचं वैधानिक अपील विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असेपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी. तसंच त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्धी शिवसेनेच्या प्रिया सरवणकर गुरव यांना ती जागा देण्यात येऊ नये, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. यावर विशाखा राऊत यांची नगरसेवकपदाची जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले. तसंच अपील प्राधिकरणानं इतर कोणत्याही तथ्यांच्या प्रभावाखाली न येता प्रलंबित अपिलावर निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

नगसेवकपद रद्द झाल्याची घोषणा : पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं होतं. या निर्णयाच्या आधारे मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून विशाखा राऊत यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. या कारवाईला विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळं त्याचं नगरसेवक पद जाणार, हे स्पष्ट झालं होतं. अखेर 7 सप्टेंबर रोजी महापौर रितू तावडे यांनी विशाखा राऊत यांचे नगसेवकपद रद्द झाल्याची घोषणा केली होती.

हेही वाचा :

  1. तेलंगणातील आदिलाबादच्या रिम्स रुग्णालयात भीषण आग; 2 नवजात बालकांचा मृत्यू, 25 बालकांची सुटका
  2. बिहार 'उडता पंजाब' बनतोय का? NCB च्या अहवालातून एक धक्कादायक खुलासा!
  3. राज्यसभेच्या 12 जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा; जाणून घ्या वेळापत्रक!

TAGGED:

SUPREME COURT
CASTE CERTIFICATE
EX MUMBAI MAYOR
विशाखा राऊत
VISHAKHA RAUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.