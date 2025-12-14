ETV Bharat / bharat

अमेरिकन महिलेसाठी माजी आमदार बनल्या देवदूत, विमानात सीपीआर देऊन वाचवले प्राण!

नवी दिल्लीहून गोव्याला जाणाऱ्या विमानात एका अमेरिकन महिलेसाठी कर्नाटकच्या माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर या देवदूत बनल्या.

Ex MLA Dr. Anjali Nimbalkar saves life of a young woman who fainted on a plane
अमेरिकन महिलेसाठी माजी आमदार बनल्या देवदूत, विमानात सीपीआर देऊन वाचवले प्राण! (ETV Bharat)
December 14, 2025

बेळगाव : नवी दिल्लीहून गोव्याला जाणाऱ्या विमानात एका अमेरिकन महिलेसाठी कर्नाटकच्या माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर या देवदूत बनल्या. विमानात अमेरिकन महिला अचानक बेशुद्ध पडली. यानंतर डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी वेळेवर प्राथमिक उपचार करून अमेरिकन महिलेचे प्राण वाचवले. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोवा ते नवी दिल्ली या विमानात एक अमेरिकन महिला बेशुद्ध पडल्यामुळं एकच गोंधळ उडाला. याच विमानातून प्रवास करणाऱ्या डॉ. अंजली निंबाळकर यांना याबाबत माहिती झाली, असता त्यांनी ताबडतोब प्राथमिक उपचार सुरू केले.

सीपीआर देऊन महिलेचे वाचवले प्राण : दरम्यान, खानापूरच्या माजी आमदार आणि एआयसीसी गोवा प्रभारी सचिव डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती हाताळून आणि एका अमेरिकन महिलेचा जीव वाचवून आपल्या सेवेची प्रगल्भ भावना दाखवली. गोव्याहून नवी दिल्लीसाठी विमान उड्डाण करत असताना, ती अमेरिकन महिला थरथर कापू लागली आणि अशक्त झाली. त्यानंतर ती बेशुद्ध झाली. यावेळी डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी ताबडतोब कार्डिओपल्मोनरी रिसुसिटेशन (सीपीआर) देऊन तिचे प्राण वाचवले.

संपूर्ण प्रवासादरम्यान महिलेच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून होत्या : जवळपास सुमारे अर्ध्या तासानंतर ती महिला पुन्हा बेशुद्ध झाली आणि तिच्या नाडीचे ठोके कदाचित पुन्हा थांबले होते, परंतु डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्या अथक प्रयत्नांमुळं तिच्या नाडीचे ठोके पुन्हा सुरू झाले. डॉ. अंजली निंबाळकर या संपूर्ण विमान प्रवासादरम्यान अमेरिकन महिलेसोबत होत्या. तिच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून होत्या. तसंच लँडिंगच्या वेळी रुग्णवाहिका तयार राहावी, यासाठी त्यांनी विमान कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधला. नवी दिल्लीत लँडिंग झाल्यानंतर लगेचच महिलेला रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. विमानातील पायलट, कर्मचारी आणि सहप्रवाशांनी डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी केलेली वेळेवर मदत आणि मानवतावादी प्रयत्नांबद्दल त्यांचं कौतुक केलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून डॉ. अंजली निंबाळकर यांचं कौतुक : दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी देखील एक्स पोस्टद्वारे डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी केलेल्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं आहे. "गोवा-नवी दिल्ली विमानादरम्यान खानापूरच्या माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी दाखवलेल्या उल्लेखनीय प्रसंगावधान आणि करुणेबद्दल ऐकून मी खूप भारावून गेलो आहे. मला त्यांचा प्रचंड अभिमान वाटतो. जेव्हा विमानात एका अमेरिकन महिलेला वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करावा लागला, तेव्हा डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी तात्काळ परिस्थितीची सूत्रं हाती घेतली आणि वेळेवर सीपीआर देऊन एक मौल्यवान जीव वाचवला," असं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटलं आहे.

