गोपनीय माहिती पुरवली पाकिस्तानी हस्तकांना ; हवाई दलाच्या माजी अधिकाऱ्याला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

हवाई दलाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यानं गोपनीय माहिती पाकिस्तानी हस्तकाला पुरवल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी तेजपूर इथल्या कुलेंद्र शर्मा याला अटक करण्यात आलं.

Ex IAF Officer Arrested in Tezpur
कुलेंद्र शर्मा याला अटक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 10:12 PM IST

दिसपूर : गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरवल्याप्रकरणी हवाई दलाच्या अधिकाऱ्याला सोनितपूर पोलिसांनी अटक केली आहे. हा अधिकारी ज्युनियर वॉरंट ऑफिसर या पदावर कार्यरत होता. पाकिस्तानी गुप्तहेर नेटवर्कच्या हस्तकांना संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील माहिती माहिती पुरवल्याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली आहे. कुलेंद्र शर्मा असं त्याचं नाव असून तो तेजपूरचा रहिवासी आहे. विश्वसनीय गुप्तचर माहितीच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली, अशी माहिती सोनितपूरचे उपाधीक्षक हरीचरण भूमिज यांनी शुक्रवारी दिली.

सोशल माध्यमातून पुरवली पाकिस्तानला माहिती : पोलिसांच्या मते, प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, आरोपी कुलेंद्र शर्मा यानं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संवेदनशील कागदपत्रं आणि माहिती पाकिस्तानला पुरवली. त्याच्या मोबाईल फोनमध्ये संशयित पाकिस्तानी गुप्तहेर हँडलर्ससोबत संवाद आणि डेटाची देवाणघेवाण झाल्याचं दिसून आलं. माहितीची देवाणघेवाण नेमकी किती कधीपासून झाली, हे अद्याप निश्चित व्हायचं आहे, अशी माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप केला जप्त : पोलिसांनी कुलेंद्र शर्मा याचा मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त केला असून, तो फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. तपासकर्त्यांनी नमूद केलं की, "त्यातील काही डेटा हटवण्यात आला होता. यामुळे सखोल फॉरेन्सिक विश्लेषणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे." तेजपूर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 147, 148, 152, 238 आणि 61(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे पुढील तपास सुरू असून, आरोपीला न्यायालयात हजर केलं जाईल, असही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

आरोपी हवाई दलाच्या तळावर वॉरंट ऑफिसर : कुलेंद्र शर्मा हा 2002 मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी तेजपूर सलोनीबारी भारतीय हवाई दलाच्या तळावर वॉरंट ऑफिसर म्हणून काम केलं होतं. त्यानंतर त्यानं तेजपूर विद्यापीठाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स विभागात काम केलं. तिथून नागरी सेवेतून निवृत्त झाला. तो तेजपूरमधील पाटियासुबुरी परिसराचा रहिवासी आहे. शर्माचा पाकिस्तानशी थेट संबंध असल्याचा अद्याप कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. परंतु डिजिटल माध्यमांतून गुप्तहेर मध्यस्थांशी संवाद साधल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. तपास तपासातून अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे, अशी माहितीही पोलिसांनी यावेळी दिली.

संपादकांची शिफारस

