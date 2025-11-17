रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 : पाणी घरी आल्यामुळं सर्व काही बदललं - अमला रुईया
ग्रामीण विकासातील रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कारानं सन्मानित केल्याबद्दल अमला रुईया यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला.
Published : November 17, 2025 at 8:14 PM IST
हैदराबाद : 79 वर्षांच्या अमला अशोक रुईया यांच्यात एका महिलेचा आत्मविश्वास आहे, जिनं ग्रामीण भारताबद्दलचं एक सत्य शोधून काढलं आहे, जे अगदी सहज लक्षात येईल. अमला रुईया, ज्यांना सध्या भारताची 'वॉटर मदर' म्हणून ओळखलं जातं. त्यांना ग्रामीण विकासातील रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे त्यांचं काम आता फक्त पाण्याबद्दलची कथा राहिलेली नाही. समाज कसे जुळवून घेतात, मानवी निर्णय पिढ्यान्पिढ्या कसे घडतात आणि एक कल्पना (जर योग्यरित्या तयार केली गेली तर) संपूर्ण प्रदेशांचे भवितव्य कसे पुन्हा लिहू शकते, याबद्दलची ही कथा आहे.
दुष्काळाची आठवण : ग्रामीण विकासातील रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कारानं सन्मानित केल्याबद्दल अमला रुईया यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यादरम्यान, जेव्हा अमला रुईया राजस्थानमधील 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील दुष्काळाबद्दल बोलतात, तेव्हा त्या एका विश्लेषकाच्या अचूकतेनं आणि एका आईच्या वेदनांनी त्यांची आठवण सांगतात. "न्यूजफ्लॅशमध्ये शेतकऱ्यांचे वाईट परिणाम झाल्याचं म्हटलं होतं. अन्नधान्य वाटलं जात होतं. पाण्याचे टँकर पाठवले जात होते. माझ्या सासरच्या ट्रस्टनंही योगदान दिलं. पण काहीतरी चुकीचं वाटलं. हा उपाय नव्हता; तर ही फक्त एक मलमपट्टी होती," असं अमला रुईया यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
एका गोष्टीनं वेधून घेतलं : दुष्काळामुळं पाण्याची टंचाई निर्माण होते, असा पूर्वग्रह होता. त्याऐवजी अमला रुईया यांना साठवणुकीची कमतरता दिसली. त्या मुंबईत राहत होत्या, तेव्हा टीव्हीवर कोरड्या जमिनीचे फोटो येत होते. त्या क्वचितच टीव्ही पाहत असत. पण त्या दिवशी त्यांचं लक्ष एका गोष्टीनं वेधून घेतलं. ते म्हणजे महिला डोक्यावर धातूची भांडी घेऊन, क्वचितच अस्तित्वात असलेल्या पाण्याचा शोध घेत, भर उन्हात मैलभर चालत असल्याचं दृश्य. याबाबत अमला रुईया म्हणाल्या, "मी विचार करत राहिले, ती म्हणते...जर पावसाळ्यात पाणी येतं, तर आपण ते का रोखू शकत नाही? ते सहज का वाहून जाते?" दरम्यान, हा अमला रुईया यांचा पहिला क्षण होता, एक प्रश्न जो एका शोकांतिकेला गृहीतकात बदलतो.
आकार चॅरिटेबल ट्रस्ट : अमला रुईया आपल्या पतीच्या गावी असलेल्या रामगड शेखावती इथं पाणी तज्ज्ञांच्या टीमसोबत पोहोचल्या. त्यांनी उपाय सुचवले, पण ते अव्यवहार्य होते. नंतर, जवळजवळ योगायोगानं, त्यांनी जमिनीच्या नैसर्गिक उताराशी जुळणाऱ्या पारंपारिक पाणी साठवण तंत्रांचा वापर करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेला भेट दिली. त्या म्हणाल्या, "हे लगेचच अर्थपूर्ण झालं. हे नवीन नाही. आपल्या पूर्वजांना ते आपल्यापेक्षा चांगलं समजलं होतं." दरम्यान, यानतंर त्या घरी परतल्या आणि जवळजवळ वीस लाख लोकांचे जीवन बदलणारा निर्णय घेतला. त्यांनी 2003 मध्ये आकार चॅरिटेबल ट्रस्ट ही स्वतःची संस्था स्थापन केली. संस्थेची गरज होती म्हणून नाही तर त्यांना हस्तक्षेप न करता काम करण्याचं स्वातंत्र्य हवं होतं म्हणून स्वतःची संस्था स्थापन केली.
इतिहास बदलणारा चेक डॅम : अमला रुईया यांचं मॉडेल समजून घेण्यासाठी, चेक डॅम हा ग्रामीण अभियांत्रिकीचा एक नम्र पण उत्तम नमुना आहे, असे समजा. पाण्यासाठी एक प्रकारचा स्पीड ब्रेकर. पावसाचा जोर कमी होऊन वाळू आणि दगडात मिसळण्याऐवजी, चेक डॅम पाणी पृथ्वीला पिण्यासाठी पुरेसा वेळ थांबवतो. दरम्यान, "जर योग्यरित्या बांधलेली छोटी धरणं सर्वकाही बदलू शकतात. तर मोठी धरणं का बांधायची?," असा सवाल अमला रुईया विचारतात.
- अमला रुईया यांच्या ट्रस्टद्वारे केलेल्या कामाची आकडेवारी पाहिली तर कोणत्याही संशोधकाला आश्चर्यचकित करेल.
- 1,308 जलसंचय बांधले
- 1,353 गावांचा कायापालट
- 1.9 दशलक्ष लोक प्रभावित
- आर्थिक परतावा दरवर्षी ₹3,000 कोटींपर्यंत वाढला
- गुंतवणुकीत गावकऱ्यांचा वाटा 30 टक्के
पहिला प्रकल्प यशस्वी : 2006 मध्ये, मुंडवारा गावातील पहिला प्रकल्प यशस्वी झाला. तो आर्थिक आणि सांस्कृतिक उत्प्रेरक बनला. याबद्दल सांगताना अमला रुईया म्हणाल्या की, "एकदा पाण्याची पातळी वाढली की, विहिरी भरल्या. एकदा विहिरी भरल्या की, शेतात पीक आलं. एकदा शेतात पीक आलं की, महिलांना उत्पन्न मिळालं. एकदा महिलांना उत्पन्न मिळालं की, शाळेत प्रवेश वाढला. आणि एकदा मुली शाळेत जाऊ लागल्या की, संपूर्ण सामाजिक पदानुक्रम बदलला." एक साधा चेक डॅम एक सामाजिक क्रांती बनला होता. अमला रुईया या बदलाचं वर्णन करताना सांगितलं की, "पूर्वी, महिला पाणी आणण्यासाठी एक किलोमीटर चालत जात होत्या. मुली शाळेत जात नव्हत्या. कुटुंबांना त्यांच्या मुलींसाठी वर शोधण्याची चिंता होती, कारण कोणीही कोरड्या गावात लग्न करू इच्छित नव्हतं. आता? मुली शाळेत आहेत. महिला तूप आणि खोआचा उपयोग करून कमाई करतात. पुरुषांनी शहरांकडे स्थलांतर करणं थांबवलं. अगदी लहान उद्योगही सुरू झाले. पाणी घरी आल्यानं सर्व काही बदललं आहे.”
