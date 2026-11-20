प्रत्येक स्त्रीमध्ये स्वतःला आणि इतरांना बदलण्याची क्षमता असलेला एक 'काजवा' असतो : रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेत्या रुक्मिणी राव
'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2026' (वुमन अचिव्हर) विजेत्या रुक्मिणी राव यांनी, सामाजिक आणि विकास कार्यकर्त्या म्हणून केलेल्या आपल्या कार्याबद्दल 'ईटीव्ही भारत'च्या मोनिका सिंग यांच्याशी साधला संवाद.
Published : November 20, 2026 at 9:42 AM IST
विजयवाडा : व्ही. रुक्मिणी राव अशा व्यक्ती आहेत, ज्यांनी अनेक कठीण संघर्षांच्या केंद्रस्थानी राहून अन्यायाला आव्हान दिलं आहे. तसंच खोलवर रुजलेल्या विषमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी अशा जागा निर्माण केल्या आहेत, जिथं स्त्रिया आपले स्वतःचे हक्क, आपली प्रतिष्ठा आणि आपले स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आवाज उठवू शकतात. तेलंगणातील नलगोंडा जिल्ह्यातील या महिलेनं अत्यंत धैर्यानं हे दाखवून दिलं आहे की, काही लढाया घराच्या आतच लढल्या जातात, जिथं पिढ्यानपिढ्या स्त्रियांचा आवाज ऐकलाच गेला नाही किंवा तो कायमचा दाबून टाकला गेला आहे.
दरम्यान, 16 नोव्हेंबर रोजी आयोजित 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2026' सोहळ्यात रुक्मिणी यांना 'वुमन अचिव्हर' पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. शांततेला कधीही संमती समजण्याची चूक करू नये, या दृढ विश्वासासह रुक्मिणी यांचा प्रवास तेलंगणाच्या ग्रामीण भागातून सुरू झाला. 1981 मध्ये, जेव्हा हुंड्यामुळं होणारे मृत्यू आणि घरगुती हिंसाचार यांसारख्या समस्या सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनू लागल्या होत्या, तेव्हा त्यांनी दिल्लीत 'सहेली रिसोर्स सेंटर'ची सह-स्थापना केली.
हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांना आधार देण्याच्या संदर्भात रुक्मिणी आणि 'सहेली' ही नावं अत्यंत परिचित आहेत. त्या अशा आवाजाचे प्रतिनिधित्व करतात, जो समाजाला त्यामागील अन्यायाचा सामना करण्यास भाग पाडतो. त्यानंतर, त्यांनी 'डेक्कन डेव्हलपमेंट सोसायटी'च्या माध्यमातून आपलं कार्य तेलंगणाच्या ग्रामीण भागात नेलं. तिथं त्यांनी महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे, जमिनीवरील मालकी हक्कांचे, शाश्वत शेतीविषयक ज्ञानाचे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नेतृत्वाच्या अधिकाराचे समर्थन केलं. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांची मागणी अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी, रुक्मिणी यांनी 'ग्राम्य रिसोर्स सेंटर फॉर वुमन'ची स्थापना केली आणि 2014 मध्ये 'महिला किसान अधिकार मंच'च्या माध्यमातून आपल्या कार्याचा विस्तार राष्ट्रीय स्तरावर केला.
सुरुवातीचा प्रवास आणि दृष्टिकोन
'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2026'च्या निमित्तानं रुक्मिणी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपला प्रवास आणि दृष्टिकोन मांडला. 'सहेली रिसोर्स सेंटर'ची सुरुवात कशी झाली आणि ते कसे कार्य करते, याबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, 1981 मध्ये दिल्लीत सात महिलांच्या एका समूहाद्वारे याची सुरुवात झाली होती. त्या म्हणाल्या, "आम्ही याची सुरुवात केली, कारण दर दुसऱ्या दिवशी आम्हाला अशा बातम्या वाचायला मिळायच्या की, एखाद्या महिलेचा 'अपघातात' जळून मृत्यू झाला आहे. या अशा महिला होत्या, ज्यांचे लग्न होऊन काही महिनेच झाले होते. अपघाताचे स्वरूप दिलेले असे अनेक प्रकार प्रत्यक्षात हत्याच होत्या. आम्ही विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते तिथं जाऊन घोषणा द्यायचो, पण लवकरच आमच्या लक्षात आलं की, अशा प्रकारे न पोलीस बदलणार आहेत, न मुलींचे पालक."
या प्रतिष्ठित समाजसेविकेनं सांगितलं की, त्यांना अशीही काही प्रकरणे आढळली, ज्यात सासरच्या घरी काही समस्या निर्माण झाल्यामुळं माहेरी परतलेल्या विवाहित तरुणींना, त्यांच्या घरच्यांनीच पुन्हा सासरी जाऊन परिस्थितीशी "तडजोड" करण्यास सांगितलं होतं. "त्यामुळं आम्ही 'सहेली' हा उपक्रम सुरू केला, जेणेकरून अशा महिलांनी पुढं येऊन आपल्या समस्यांबद्दल मोकळेपणानं बोलावं आणि आम्ही त्यांना आवश्यक तो आधार देऊ शकू," असं रुक्मिणी यांनी सांगितलं.
अशा साध्या सुरुवातीनंतर, हळूहळू महिला त्यांच्या टीमवर विश्वास ठेवू लागल्या आणि त्यांचे कार्य विस्तारू लागले. त्या म्हणाल्या, "महिला आमच्याकडे येतील की नाही, याची आम्हाला खात्री नव्हती; पण लवकरच, हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनजवळील एका झोपडपट्टीजवळ आमचा फलक पाहून काही महिला आमच्याशी संपर्क साधू लागल्या. त्यापैकी काहींना कायदेशीर मदतीची गरज होती, जी आमच्या वकील मित्रांनी विनामूल्य किंवा अगदी नाममात्र शुल्कात उपलब्ध करून दिली. आम्ही फूटपाथवर बसून काम करायचो आणि तिथंच अशा प्रकरणांचा अभ्यास (केस स्टडीज) लिहून ठेवायचो. हे सर्व आम्ही स्वयंसेवी सेवा म्हणून केले. आम्ही विविध प्रकरणे हाती घ्यायला सुरुवात केली आणि आमचे काम वाढत गेले."
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्डबद्दल
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्डनं सन्मानित केलं जात आहे, हे समजल्यानंतर त्यांना खूप आश्चर्य वाटल्याचं रुक्मिणी यांनी यांनी सांगितलं. "आम्ही अनेक वर्षांपासून गुप्तपणे काम करत असल्यामुळं हे अनपेक्षित होते. मला खूप आनंद होत आहे," असं त्या म्हणाल्या. दरम्यान, रुक्मिणी यांनी या पुरस्काराला केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर देशभरातील प्रत्येक स्त्रीसाठी एक ओळख म्हटलं आहे, "जी शांतपणे आपला लढा लढत आहे". त्या पुढं म्हणाल्या, "गरीब कुटुंबातील महिलासुद्धा त्यांच्यासमोरील आव्हानांना सामोरे जात आहेत आणि त्यांच्या सभोवतालच्या इतर महिलांना मदत करत आहेत. तेलंगणामध्ये, आम्ही जेंडर रिसोर्स टीम्स स्थापन केल्या आहेत, ज्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ पार्श्वभूमीतून आलेल्या महिलांद्वारे चालवल्या जातात. मी हा पुरस्कार देशभरातील अशा महिलांच्या संघर्षाची ओळख मानते."
महिलांच्या मदतीसाठी सरकारनं पुढाकार घेण्याची गरज
महिलांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेणं गरजेचं असल्याचं रुक्मिणी यांनी स्पष्ट केलं. देशातील अनेक संस्थांचीही हीच भावना असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "'सहेली'सारख्या अनेक संस्था आज कार्यरत आहेत. आम्ही नेहमीच सरकारला हे सांगितलं आहे की, हे काम त्यांची जबाबदारी आहे. महिलाही या देशाच्या नागरिक आहेत. तुम्ही लोकांना 'जा' (निघून जा) असे सांगू शकत नाही. अपघात किंवा हत्यांच्या घटना अशा प्रकारे सुरू राहू शकत नाहीत."
रुक्मिणी यांनी आठवण करून दिली की, 1983 मध्ये भारतीय दंड संहितेतील कलम 498-अ (Section 498 A) सारखे कायदे अस्तित्वात आले, ज्याद्वारे विवाहित महिलांवरील क्रूरता आणि हुंड्यासाठी होणारा छळ (जो पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून केला जातो) हा गुन्हा ठरवण्यात आला. त्या म्हणाल्या, "1980 च्या दशकात दिल्लीत महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित पहिली विशेष शाखा स्थापन करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात घरगुती हिंसाचाराची नोंद गुन्हा म्हणून केली जात नसे; कायद्यामुळं ही परिस्थिती बदलली."
दरम्यान, महिलांना किंवा अत्याचाराची तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींना प्रशासनाकडून कशा प्रकारची वागणूक मिळते, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे अनुभव सांगितले. "जेव्हा मी एका जखमी महिलेला घेऊन पोलिसांकडे गेले, तेव्हा पोलीस अधिकारी म्हणाले, ‘तुमच्या पतीनं एकदा थप्पड मारली तर काय झालं? तो तुमचा उदरनिर्वाहही तर करतो.’ अशा प्रकारे, जर आम्ही पीडित महिलांच्या पाठीशी उभे राहिलो नाही, तर पोलीस त्यांना परत जाण्यास भाग पाडतात. एका दुसऱ्या घटनेत, एका मुलानं आपल्या बहिणीला मारहाण झाल्याची तक्रार केली, तेव्हा पोलिसांनी त्याच्याकडून 100 रुपये काढून घेतले. तो मुलगा धावत आमच्याकडे आला. मी त्याच्यासोबत गेले आणि पोलिसांना ते पैसे परत करायला सांगितले; अन्यथा, आम्ही त्या पोलीस अधिकाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकू, असा इशारा दिला. माझ्यासारख्या हजारो स्त्रिया संपूर्ण देशात असा लढा देत आहेत," असं रुक्मिणी यांनी सांगितलं.
महिलांच्या संघर्षाला मिळालेली पोचपावती
'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'साठी निवड झाल्याबद्दल विचारलं असता, रुक्मिणी यांनी स्पष्ट केलं की हा पुरस्कार म्हणजे भारतातील महिलांच्या संघर्षाला मिळालेली पोचपावती आहे. "सुरुवातीला मला आश्चर्य वाटलं. हे अनपेक्षित होतं, कारण आम्ही अनेक वर्षांपासून शांतपणे काम करत आहोत. ही मान्यता माझ्यासाठी नाही, तर देशभरात शांतपणे संघर्ष करणाऱ्या त्या सर्व महिलांसाठी आहे. आजकाल, गरीब महिलाही घराबाहेर पडून संघर्ष करत आहेत आणि आपल्या आसपासच्या इतरांना मदत करत आहेत. उदाहरणार्थ, तेलंगणामध्ये महिलांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 'जेंडर रिसोर्स टीम्स' कार्यरत आहेत. हा पुरस्कार म्हणजे देशभरातील महिलांच्या संघर्षाला मिळालेली पोचपावती आहे."
MAKAAM महिला शेतकऱ्यांसाठी कसा लढा देते?
मकाम (MAKAAM) महिला शेतकऱ्यांच्या सामूहिक हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या हस्तक्षेपांपैकी एक आहे. त्याची रचना आणि कार्यप्रणाली याविषयी बोलताना रुक्मिणी म्हणाल्या की MAKAAM ही संस्था नाही तर 100 हून अधिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था आणि महिला शेतकऱ्यांद्वारे देशभर चालवल्या जाणाऱ्या चळवळीचं एक व्यासपीठ आहे. "जेव्हा आम्ही ही कल्पना मांडली, तेव्हा 110, 120 लोकांकडून त्वरित प्रतिसाद मिळाला, ज्यांनी सांगितलं की ते यासाठी काम करण्यास इच्छुक आहेत," असं रुक्मिणी यांनी सांगितलं. त्यांनी नमूद केलं की 14 वर्षांच्या प्रवासात महिला शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणं आणि त्यांच्या समस्या केंद्र आणि राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवणं, यावर लक्ष केंद्रित केले. ही चळवळ तेलंगणात दिसून आली, जिथं महिलांनी डेक्कन डेव्हलपमेंट सोसायटीच्या माध्यमातून सक्रियपणे काम केले. तसंच "आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, सिक्कीम आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये आता तेच काम सुरू आहे. आम्ही सर्व गोष्टींचे एकत्र विश्लेषण करतो आणि ताकदीने पुढे जातो," असंही त्या म्हणाल्या.
लहान हस्तक्षेप परिणाम घडवून आणतात
स्थानिक स्तरावर केलेले छोटे-छोटे हस्तक्षेप किती मोठा फरक घडवून आणू शकतात. MAKAAM मधील कार्यकर्ते नेमके हेच साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं रुक्मिणी यांनी अधोरेखित केलं. तसंच त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या एका अधिवेशनाचा उल्लेख केला, जिथं त्यांना जाणीव झाली की, शेतीमध्ये महिला प्रचंड श्रम करतात, परंतु जमिनीवर त्यांचा मालकी हक्क नगण्य आहे. त्या म्हणाल्या, "आम्हाला हे प्रश्न सरकारसमोर मांडायचे आहेत, जेणेकरून महिलांना मदत मिळू शकेल. महाराष्ट्राने महिला शेतकऱ्यांची दखल घेणारी एक योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत महिलांना एक ओळखपत्र दिलं जाते, ज्याद्वारे त्या नोंदणी करून शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतात." त्या पुढे म्हणाल्या, "अशा लहान हस्तक्षेपांच्या माध्यमातून आम्हाला महिलांना त्यांचा हक्काचा दर्जा मिळवून द्यायचा आहे. त्या संपूर्ण जगाचे पोषण करत आहेत."
भारतीय स्त्रिया अत्यंत खंबीर असतात
रुक्मिणी यांच्या मते, भारतीय स्त्रिया अत्यंत खंबीर असतात. ज्या स्त्रिया वारंवार अत्याचार सहन करत आहेत, त्यांना थोडासा आधार मिळाल्यास त्या पुन्हा उभारी घेऊ शकतात. "माझ्या अनुभवानुसार, मी अशा स्त्रिया कधीच पाहिल्या नाहीत, ज्या हार मानतात. मला अशी एक स्त्री भेटली होती, तिच्या पतीचं निधन झालं होतं. तसंच तिच्यावर चार मुलांची जबाबदारी होती आणि तिच्याकडे स्वतःची जमीनही नव्हती. तरीही, तिनं आत्मविश्वासाने सांगितलं की, तिच्या हातांत कौशल्य आहे आणि ती आपल्या मुलांचे संगोपन नक्कीच करू शकेल." पुढं रुक्मिणी यांनी नमूद केलं की, रोजच्या अत्याचारामुळं ज्या स्त्रियांचा आत्मविश्वास पूर्णपणे खचलेला असतो, त्या काही कालावधीतच पूर्णपणे बदलून जातात. त्या म्हणाल्या, "माझा विश्वास आहे की, प्रत्येक स्त्रीच्या आत एक बीज किंवा एक 'काजवा' (तेज) दडलेला असतो, जो तिला आणि इतरांनाही बदलण्याची क्षमता ठेवतो."
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