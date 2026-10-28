'निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे झाल्या तरीही विरोधकांची अशी अवस्था'; विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालांवरून पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसला टोला
चार राज्यांतील विधान परिषदेच्या 28 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकांच्या निकालात कर्नाटकात काँग्रेसनं एकही जागा जिंकली नाही, तर यूपीमध्ये भाजपाने पाच आणि समाजवादी पक्षाने तीन जागा जिंकल्या.
Published : October 28, 2026 at 8:42 PM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी विधान परिषद निवडणुकीतील काँग्रेसच्या निराशाजनक कामगिरीवर भाष्य करत पक्षाला टोला लगावला. पंतप्रधान म्हणाले की, या निवडणुका मतपत्रिकांचा वापर करून घेण्यात आल्या होत्या; आता काँग्रेसला नेमक्या किती जागा मिळाल्या आहेत हे शोधून पाहावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले. चार राज्यांतील विधान परिषदेच्या 28 जागांसाठी झालेल्या द्वैवार्षिक निवडणुकांचे निकाल बुधवारी जाहीर झाले. कर्नाटकात काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही, तर उत्तर प्रदेशात भाजपाने पाच आणि समाजवादी पक्षाने तीन जागा जिंकल्या.
'एक्स' (X) वर एका पोस्टमध्ये मोदींनी लिहिले की, "उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटक या चार प्रमुख राज्यांत विधान परिषदेच्या 28 जागांसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुका मतपत्रिका वापरून घेण्यात आल्या होत्या. काँग्रेसने किती जागा जिंकल्या असतील, याचा अंदाज लावा पाहू?" मतमोजणी मंगळवारी सुरू झाली असून, काही जागांसाठी ती अजूनही सुरू आहे. 23 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशात सहा 'शिक्षक' आणि पाच 'पदवीधर' मतदारसंघांत; बिहारमध्ये चार 'शिक्षक' आणि चार 'पदवीधर' मतदारसंघांत; कर्नाटकात दोन 'शिक्षक' आणि दोन 'पदवीधर' मतदारसंघांत; तर महाराष्ट्रात तीन 'पदवीधर' आणि दोन 'शिक्षक' मतदारसंघांत मतदान झाले होते.
महाराष्ट्रात सत्ताधारी भाजपाप्रणित 'महायुती' तीन जागांवर आघाडीवर होती, तर विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) दोन जागांवर आघाडीवर होता. बिहारमध्ये 'जन सुराज पक्षा'ने खाते उघडले, तर भाजपा, जेडीयू, आरजेडी आणि एका अपक्ष उमेदवाराने प्रत्येकी एक जागा जिंकली. कर्नाटकात काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, त्यांच्या ताब्यातील चारही जागा त्यांना गमवाव्या लागल्या. विरोधी पक्ष असलेल्या जेडी(एस) ने सत्ताधारी पक्षाकडून एक जागा हिसकावून घेतली, तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपाने आपल्या तीन जागा कायम राखल्या.
काँग्रेस आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांकडून भविष्यातील सर्व निवडणुका ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांद्वारे घेण्याची मागणी केली जात आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बुधवारी सांगितले की, विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल काँग्रेस पक्ष आदराने स्वीकारेल. त्यांनी मान्य केले की, पक्षाला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालेले नाही आणि निकालांचे सविस्तर पुनरावलोकन केले जाईल. शिवकुमार म्हणाले की, काँग्रेसला दोन जागा जिंकण्याची आशा होती, परंतु तसे घडले नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, पक्ष जनतेकडून मिळालेल्या संदेशाचे विश्लेषण करेल आणि आवश्यक त्या सुधारणा करेल.
जेडी(यू)चे संजय झा यांनीही निवडणूक निकालांवर भाष्य केले. त्यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 1 नोव्हेंबरसाठी दिलेल्या 'दिल्ली चलो' (दिल्लीकडे कूच करा) हाकेवर टीका केली आणि म्हटले की, पक्षाची निवडणूक कामगिरी पूर्णपणे वेगळे चित्र दर्शवते. ते म्हणाले, "हे एक असे विनोदी नाटक आहे, ज्याची पटकथा लिहिणे एखाद्या व्यावसायिक विनोदी कलाकारालाही कठीण जाईल! काँग्रेसची दयनीय अवस्था आणि त्यांच्या वारसदाराचा अहंकार यांच्यात एक विचित्र संबंध आहे. वारंवार निवडणुका हरूनही, ते वास्तवापासून पूर्णपणे दूर आहेत."
त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, 28 पैकी एकही जागा न जिंकणे हे पक्षाची संघटनात्मक ताकद आणि प्रादेशिक प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. ते म्हणाले, "एकीकडे राहुल गांधी 1 नोव्हेंबरच्या 'दिल्ली चलो' हाकेबद्दल खूप गाजावाजा करत आहेत, तर दुसरीकडे विधान परिषद निवडणुकीचे निकाल पूर्णपणे वेगळीच गोष्ट सांगत आहेत. 28 जागांसाठी निवडणुका झाल्या, पण काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही, यात बिहार आणि कर्नाटकातील अशा जागांचाही समावेश आहे, ज्या पूर्वी काँग्रेसच्या ताब्यात होत्या."
काँग्रेस पक्षाने बॅलेट पेपरच्या (मतपत्रिका) वापरासाठी केलेल्या आग्रही मागणीचा उल्लेख करत संजय झा म्हणाले, "जरी विधान परिषद निवडणुका हा एखाद्या पक्षाच्या राजकीय स्थितीचा एकमेव निकष नसला, तरी 28 जागांवर पूर्णपणे पराभूत होणे आणि तीही अशा निवडणुकीत जिथे बॅलेट पेपरचा वापर झाला होता, ज्या प्रणालीसाठी काँग्रेसने जोरदार वकिली केली होती हे पक्षातील खोलवर रुजलेल्या संघटनात्मक कमकुवतपणाला उघड करते आणि त्यांच्या प्रादेशिक प्रभावाबद्दल अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित करते." राहुल गांधींच्या 'दिल्ली चलो' हाकेवर उपरोधिक टिप्पणी करत झा म्हणाले की, निवडणुकीतून मिळालेला खरा संदेश हा आहे की, त्यांनी बंगळुरू, पाटणा, लखनौ आणि मुंबई यांसारख्या ठिकाणांहून माघार घ्यावी. त्यांनी म्हटले, "'चलो दिल्ली'? हाच तो निवडणुकीचा संदेश आहे: बेंगळुरू, पाटणा, लखनौ आणि मुंबईला मागे सोडा! कधी ना कधी, राजकीय नौटंकीच्या पलीकडे जाऊन वास्तवाचा सामना करणे आवश्यक असते."
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