आणीबाणी लागू करणे ही एक चूक होती, कालांतरानं इंदिरा गांधींनाही असे वाटले होते : सोनिया गांधी
सोनिया गांधींच्या म्हणण्यानुसार, आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयावरून कुटुंबात मतभेद होते. राजीव गांधी यांनी निर्णयाला विरोध केला होता आणि पुढच्या निवडणुकांपर्यंत वाट पाहण्याचा सल्ला दिला होता.
Published : November 8, 2026 at 10:04 AM IST
नवी दिल्ली: काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयाला 'चूक' असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, त्यांच्या सासू आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही नंतरच्या काळात असेच वाटू लागले होते. 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' (Belonging: A Journey of Love) हे आपले पुस्तक प्रकाशित होण्यापूर्वी 'द गार्डियन' या ब्रिटिश दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत सोनिया गांधी यांनी ही मते व्यक्त केली. सोनिया म्हणाल्या की, "मला नेहमीच असे वाटले आहे की, इंदिरा गांधी मुळात लोकशाहीवादी होत्या." या मुलाखतीत सोनिया म्हणाल्या, "मला माहीत आहे की, अनेक लोक यावर हसतील, पण माझा विश्वास आहे की आणीबाणीच्या काळात स्वीकारलेला मार्ग त्यांना कधीही पटला नव्हता. मला वाटते, या गोष्टीने त्यांना आतून खूप त्रास दिला होता."
सोनिया गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयावरून कुटुंबात मतभेद होते. त्यांचे पती राजीव गांधी यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता आणि आपल्या आईला पुढच्या निवडणुकांपर्यंत वाट पाहण्याचा सल्ला दिला होता. दुसरीकडे त्यांचा धाकटा मुलगा संजय गांधी हा आणीबाणी लागू करण्यासाठी आग्रही होता. 'द गार्डियन'मधील एका वृत्तानुसार, कुटुंबातील एका जेवणाच्या वेळी संजय गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, विरोधी पक्ष त्यांच्या आईचा विनाश करेल, त्यामुळे "त्यांना थांबवणे आवश्यक आहे." सोनिया गांधी यांनी नमूद केले की, या निर्णयामुळे कुटुंबातील तणावही वाढला होता. राजीव गांधी यांनी या विषयावर आपल्या आईशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी ऐकण्यास नकार दिला. 'द गार्डियन'च्या वृत्तानुसार, सोनिया गांधी आपल्या पुस्तकात लिहितात, "जर संजय गांधींवर नियंत्रण ठेवले असते, तर त्यानंतर झालेले बरेच नुकसान टाळता आले असते."
शनिवारी 'द हिंदू'मध्ये प्रकाशित झालेल्या आणखी एका मुलाखतीत जी त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वीच घेण्यात आली होती, त्यात सोनिया गांधी यांनी आणीबाणीच्या त्या अशांत काळाबद्दल भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, काळानुसार लोक घटनांकडे अधिक चांगल्या दृष्टिकोनातून पाहू शकतात. त्यांनी असेही नमूद केले की, नंतरच्या काळात इंदिरा गांधींनी स्वतःच आणीबाणीच्या काळात झालेल्या अतिरेकी कृत्यांबद्दल जाहीरपणे खेद व्यक्त केला होता आणि त्याबद्दल माफीही मागितली होती. जेव्हा त्यांना विचारले गेले की, आणीबाणीच्या काळाशी संजय गांधींचे नाव कसे जोडले गेले आणि जर इंदिरा गांधींनी त्यांचे थोरले सुपुत्र राजीव गांधी किंवा इतरांचे ऐकले असते, तर त्या काळातील अतिरेकी कृत्ये टाळता आली असती का, तेव्हा त्यांनी हे उत्तर दिले, "केवळ संजयचीच भूमिका होती असे नाही, जरी लोकांच्या नजरेत त्यांचे नाव अनेकदा आणीबाणीशी जोडले गेले आहे. इंदिरा गांधींवर त्यांच्या काही ज्येष्ठ सहकाऱ्यांचाही मोठा दबाव होता. मला वाटते की, त्यांच्या आसपास राजीव गांधींसारखी खूप कमी माणसे होती, ज्यांचे मत वेगळे होते."
'द गार्डियन'च्या वृत्तानुसार, 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडलेली पाहिल्यानंतर आपण रडलो होतो, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी मान्य केले की, त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील त्रुटींमुळे काही प्रमाणात भाजपाचा उदय झाला आणि त्यांच्या कट्टर हिंदुत्ववादी राजकारणाला बळ मिळाले. त्यांनी नमूद केले की, भूतकाळातील घटनांकडे आज अधिक चांगल्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास देशात आणीबाणी लागू केली. राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिरा गांधींच्या विनंतीवरून आणीबाणीची घोषणा केली, ज्या निर्णयाला नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. 18 जानेवारी 1977 रोजी इंदिरा गांधींनी नवीन निवडणुकांची घोषणा केली आणि सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. 16 मार्च 1977 रोजी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी आणि त्यांचे सुपुत्र संजय गांधी दोघेही पराभूत झाले आणि त्याच वर्षी 21 मार्च रोजी आणीबाणी अधिकृतपणे संपली. भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) आणीबाणीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर नेहमीच कडक टीका केली असून, या काळाला 'लोकशाहीची हत्या' असे संबोधले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील त्या काळाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ 'संविधान हत्या दिवस' पाळते.