अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणापूर्वीच तेल कंपन्यांनी गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या, जाणून घ्या नवे दर

तेल कंपन्यांनी 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केलीय. हा सिलिंडर 50 रुपयांनी महाग झालाय. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या (14 किलो) किमतीत कोणताही बदल नाही.

Gas cylinder prices have been increased
गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या (Source- ETV Bharat)
नवी दिल्ली- आजपासून फेब्रुवारी महिना सुरू झाला असून, 2026 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढवल्या आहेत. कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत सुधारतात. या संदर्भात आज रविवार 1 फेब्रुवारीला किमतीदेखील अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून जनता महागाईचा धक्का सहन करतेय. सरकारी तेल कंपन्यांनी एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढवल्यात. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपासून आर्थिक राजधानी मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईपर्यंतच्या महानगरांमध्ये आजपासून नवीन किमती लागू झाल्यात. मिळालेल्या वृत्तानुसार, तेल कंपन्यांनी 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केलीय. हा सिलिंडर सुमारे 50 रुपयांनी महाग झालाय. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या (14 किलो) किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.

नवीन किमतींबद्दल जाणून घ्या : दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी अनेक आर्थिक बदल होतात. फेब्रुवारीमध्येही अनेक मोठे बदल झालेत. 2026 च्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी देशातील नागरिकांना महागाईचा फटका बसलाय. कंपन्यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी सिलिंडरच्या किमतीत 50 रुपयांपर्यंत वाढ केलीय. चला नवीन दरांबद्दल जाणून घेऊ यात.

2026 मध्ये दुसरी किंमत वाढ : यंदा एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ही दुसरी वाढ आहे. गेल्या महिन्यात जानेवारीमध्ये तेल कंपन्यांनीही 111 रुपयांची वाढ केली होती. राजधानी दिल्लीत हाच सिलिंडर 1580 रुपयांवरून 1691.50 रुपयांपर्यंत महाग झालाय. कोलकातामध्ये तो 1684 रुपयांवरून 1795 रुपयांपर्यंत वाढला. मुंबईत 1531.50 रुपयांना मिळणारा 19 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर 1642.50 रुपयांवर पोहोचला. चेन्नईमध्येही किंमत 1739.50 रुपयांवरून 1849.50 रुपयांवर पोहोचली.

शहरजानेवारीची किंमत 1 फेब्रुवारी 2026 ची किंमत बदल (रुपये)
दिल्ली 1691.501740.5049
मुंबई 1642.50169249.50
कोलकाता 17951844.5049.50
चेन्नई 1849.501899.5050

घरगुती सिलिंडरच्या किमती कायम : 14 किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत तेल कंपन्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. 8 एप्रिल 2025 पासून या किमती स्थिर आहेत. राजधानी दिल्लीत या सिलिंडरची किंमत 853 रुपये, मुंबईत 852 रुपये, कोलकातामध्ये 879 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 868 रुपये आहे.

