मुंबईतील तोतया शास्त्रज्ञाच्या भावाला हेरगिरीच्या संशयावरून दिल्लीत अटक; पाकिस्तानशी आढळले कनेक्शन
मुंबईतील बनावट शास्त्रज्ञाच्या भावाला दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं अटक केली आहे. त्याची चौकशी केला असता धक्कादायक माहिती समोर आली.
नवी दिल्ली- दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं राजधानीत ५९ वर्षाच्या व्यक्तीला हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपी हा विदेशातील अणुशास्त्रज्ञांच्या संपर्कात होता. त्याचबरोबर झारखंडमधील जमशेदपूरमधून सुरू असलेल्या बनावट पासपोर्ट नेटवर्कमध्येही काम करत होता.
दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलचे डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा यांनी हेरगिरीच्या आरोपावरून अटक केलेल्या आरोपीबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, आदिल हुसैनी असे अटकेतील आरोपीचं नाव आहे. सैयद आदिल हुसैन, नसीमुद्दीन आणि सैयद आदिल हुसैनी या नावांनीदेखील आरोपीला ओळखलं जात होते. आरोपीला दिल्ली सीमापुरीमधून पकडण्यात आले. प्राथमिक माहितीनुसार आदिलनं पाकिस्तानसहित अनेक देशांमध्ये प्रवास केला आहे. आरोपीचा विदेशातील अणुशास्त्रज्ञाशी संबंध असल्याचं तपासात आढळलं आहे.
- डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आदिल हा टाटा नगर जमशेदपूरमधील रहिवासी आहे. त्याच्याविरोधात विदेशीत गुप्तचर संस्थांना देशातील संवेदनशील माहिती दिल्याचा आरोप आहे. तसेच बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बनावट भारतीय पासपोर्ट मिळविल्याचा आरोप आहे.
बनावट ओळखपत्रांसह दोन बनावट पासपोर्ट जप्त- आदिल आणि त्याचा भाऊ अख्तर हुसैनी हे दोघेही संघटित नेटवर्क चालवित असल्याचा आरोप आहे. त्याचा भाऊ हा बनावट पासपोर्ट करत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपीनं बनावट कागदपत्रांच्या मदतीनं सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या असलेल्या सरकारी संस्थेची तीन ओळखपत्रे तयार केली होती. ही ओळखपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर पोलिसांनी एक मूळ आणि दोन बनावट पासपोर्ट जप्त केली आहेत.
आरोपीला सात दिवसांची पोलीस कोठडी- डीसीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा यांच्या माहितीनुसार आदिलचा भाऊ अख्तर हुसैनीला मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. अख्तर जमशेदपूरमधून बनावट पासपोर्ट तयार करण्याचं नेटवर्क चालवित होता. या नेटवर्कच्या माध्यमातून आजपर्यंत किती आणि कोणाच्या नावानं बनावट पासपोर्ट तयार करण्यात आली आहेत, याचा स्पेशल सेलकडून तपास करण्यात येत आहे. या रॅकेटचा आंतरराष्ट्रीय हेरगिरीशी संबंध आहे का, याचादेखील तपास सुरू आहे. डीसीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा यांच्या माहितीनुसार आरोपीला न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याला सात दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.
काय आहे तोतया शास्त्रज्ञ प्रकरण?भाभा अणु संशोधन केंद्रात (बीएआरसी) शास्त्रज्ञ असल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या अख्तर हुसेन कुतुबुद्दीन अहमद या व्यक्तीला मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं अटक केल्यानंतर नुकतेच त्याच्याकडून गोपनीय कागदपत्रे जप्त केली आहेत. पोलिसांना १४ संशयास्पद नकाशे आणि न्यूक्लिअर बॉम्बसंदर्भातील दस्तऐवज सापडल्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) आणि स्थानिक पोलीस दलाकडून तपास सुरू आहे.
