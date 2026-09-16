EPFO बाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 15 हजारांची वेतन मर्यादा आता 25 हजार, लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नोकरदार वर्गासाठी मोठी घोषणा केली आहे.
Published : September 16, 2026 at 5:42 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नोकरदार वर्गासाठी मोठी घोषणा केली आहे. 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने'च्या (EPFO) अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठी वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये प्रति महिना करण्याच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळं 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ संरक्षणाच्या कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच लक्षणीयरीत्या विस्तारलं जाईल, असं कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं बुधवारी एका अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे.
वेतन मर्यादा आता 25,000 रुपयांपर्यंत : 2004 ते 2014 या दशकात ईपीएफओची वेतन मर्यादा जैसे-थे राहिली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2014 मध्ये ती लक्षणीयरीत्या वाढवून 15,000 रुपये करण्यात आली होती, असं कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं नमूद केलं आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचा निर्णय याच धोरणाला पुढं नेणारा आहे. गेल्या काही वर्षांतील वेतनातील सातत्यपूर्ण वाढ, वाढतं उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा झालेला विस्तार लक्षात घेऊन ही मर्यादा आता 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, दरमहा 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर नोकरी सुरू करणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्याचा समावेश आपोआप EPF प्रणालीमध्ये होत नाही. परिणामी, प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन आणि संबंधित इन्शुरन्सचे फायदे त्या कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचू शकतील. दरम्यान, "मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्यामुळं 15,000 ते 25,000 रुपये वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा गट वैधानिक सामाजिक सुरक्षा चौकटीच्या कक्षेत येईल," असं कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "A major decision has been taken for employees working in industries across the country. Regarding the Provident Fund (PF) rules, there was previously a wage ceiling of Rs 15,000. This ceiling has now been raised to a monthly… pic.twitter.com/H47PBIL8jn— ANI (@ANI) September 16, 2026
अनेक कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा : याचबरोबर, या मंजुरीमुळं संबंधित योजनेच्या तरतुदींनुसार भविष्य निर्वाह निधीतील बचतीची उपलब्धता, 'कर्मचारी पेन्शन योजना' (EPS) अंतर्गत पेन्शन संरक्षण आणि 'कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना' (EDLI) अंतर्गत विमा संरक्षण यांचा विस्तार होईल. तसंच यामुळं वैधानिक अंशदान आणि निवृत्तीवेतनासाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या वेतनाची रचना, सध्याच्या वेतन पातळीचे अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंब दर्शवू शकेल, असंही मंत्रालयानं नमूद केलं. मंत्रालयानं पुढं सांगितलं की, सप्टेंबर 2014 मध्ये वेतनाच्या मर्यादेत शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती; त्यानंतरच्या काळात भारतात वेतनात सातत्यपूर्ण वाढ, वाढतं उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा निरंतर विस्तार दिसून आला आहे. "अनेक राज्ये आणि क्षेत्रांमध्ये किमान वेतनही सध्याच्या मर्यादेच्या जवळ पोहोचलं आहे. त्यामुळं, ही मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्यानं वाढत्या वेतन पातळीनुसार ईपीएफओची रचना अद्ययावत होईल आणि औपचारिक सामाजिक सुरक्षेचा लाभ कामगार वर्गातील एका मोठ्या घटकापर्यंत पोहोचवता येईल," असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा प्रणालींपैकी एक : दरम्यान, ईपीएफओ सध्या जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालींपैकी एक प्रणाली चालवते. त्याद्वारे 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड' (EPF), 'एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम' (EPS) आणि 'एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम' (EDLI) यांचं व्यवस्थापन केलं जातं. ईपीएफओच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जवळपास 7.68 लाख आस्थापनांमधील 7.98 कोटी सदस्य यात योगदान देत आहेत, तर ईपीएस (EPS) द्वारे जवळपास 82 लाख पेन्शनधारकांना पेन्शनचे लाभ दिले जातात. ईडीएलआय (EDLI) ही योजना ईपीएफ सदस्यत्वाशी जोडलेले विमा संरक्षण प्रदान करते.
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