इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थिनीवर पुरुष शौचालयात विद्यार्थ्याचा बलात्कार, आरोपी अटकेत
खासगी इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील एका विद्यार्थिनीवर त्याच कॉलेजमधील एका विद्यार्थ्यानं कॅम्पसमधील पुरुषांच्या स्वच्छतागृहात बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.
Published : October 17, 2025 at 4:04 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटक राज्य आणि बंगळुरु शहर हे सायबर गुन्हेगारीत टॉपवर असल्याचा अहवाल नुकताच समोर आला होता. त्यामुळं शहरातील महिलांच्या सुरक्षेबाबतही अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यातच आता आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका खासगी इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील एका विद्यार्थिनीवर त्याच कॉलेजमधील एका विद्यार्थ्यानं कॅम्पसमधील पुरुषांच्या स्वच्छतागृहात बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आरोपी विद्यार्थ्याला अटक केली आहे.
पोलिसांनी आरोपीला केली अटक : पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपी जीवन गौडा (वय - २१) याला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. ही घटना १० ऑक्टोबर रोजी घडली होती. पीडितेनं १५ ऑक्टोबर रोजी याबाबतची तक्रार पोलिसात दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची तक्रे फिरवत आरोपीचा शोध सुरू केला.
आरोपीला न्यायालयीन कोठडी : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडिता ही त्या विद्यार्थ्याला ओळखत होती. आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय. या घटनेनं कॉलेजमध्ये खळबळ उडाली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण असल्याचं दिसून येत आहे.
पीडितेनं तक्रारीत काय नमूद केलंय? : पोलिसांनी सांगितलं की, पीडितानं तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, ती दहा ऑक्टोबरला सकाळी 9 वाजता कॉलेज परिसरात आली होती.
पीडितेनं केलेले आरोप : पीडितेने आरोप केला आहे की, तो जेवणाच्या सुट्टीत भेटला आणि त्यानं तिला खाली भेटण्यास सांगितलं. तिथून तो तिला कॉलेजच्या ७ व्या मजल्यावर घेऊन गेला आणि जबरदस्तीनं तिचं चुंबन घेण्याचा प्रयत्न केला. ती सहाव्या मजल्यावरुन पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होती. त्यानं तिला जबरदस्तीनं पुरुषांच्या शौचालयात ओढलं, दार बंद केलं आणि तिच्यावर बलात्कार केला. पीडितेनं सांगितलं की, घटनेनंतर तिनं तिच्या मैत्रिणींना याबद्दल माहिती दिली. मैत्रिणींच्या मदतीनं पीडितेनं याबाबतची माहिती पालकांना दिली.
१५ ऑक्टोबर रोजी हनुमंतनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितलं की, भारतीय दंड संहितेच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
