बस्तरमध्ये धुमाकूळ घालणारा कुख्यात नक्षल कमांडर मुचाकी कैलाश याचा खात्मा : नक्षल चळवळीला अखेरची घरघर
बस्तरमध्ये धुमाकूळ घालणारा कुख्यात नक्षल कमांडर मुचाकी कैलाश याचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलाच्या जवानांना यश आलं आहे. त्यामुळे बस्तरमधील नक्षलवादी चळवळीला घरघर लागली आहे.
Published : March 29, 2026 at 8:00 PM IST
रायपूर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नक्षलवादाच्या संपूर्ण निर्मूलनासाठी ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. त्यामुळे बस्तरमध्ये नक्षलविरोधी मोहीम आणखी जोरात सुरू करण्यात आली आहे. नक्षलवाद्यांचे टॉपचे कमांडर बसव राजू आणि हिडमा यांच्यासह अनेक नक्षलवादी ठार झाले आहेत. दुसरीकडं अनेक उच्चपदस्थ नक्षल नेत्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर २९ मार्चला सुकमामध्ये नक्षलवाद्यांशी सुरक्षा दलाच्या जवानांची चकमक झाली. या चकमकीत नक्षल कमांडर मुचाकी कैलाश ठार झाला. त्यामुळे मागील चार दशकापासून बस्तरमध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या नक्षलवाद्यांची चळवळ आता अखेरची घटका मोजत आहे.
सुकमातील पोलमपल्ली जंगलात झाली चकमक : 'नक्षलमुक्त भारत' या उद्दिष्टासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम मुदतीला आता केवळ दोन दिवस उरले आहेत. त्यापूर्वीच २९ मार्चला सुकमा जिल्ह्यातील पोलमपल्ली इथं नक्षलवाद्यांशी सुरक्षा दलातील जवानांची चकमक झाली. सुकमाचे पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण यांनी या चकमकीबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, "नक्षलवाद्यांच्या उपस्थितीबाबत मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीच्या आधारे, 'डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड' (DRG) च्या पथकानं शोधमोहीम हाती घेतली. ही मोहीम केवळ रुटिन कारवाई नव्हती, तर बस्तरची भूमी हिंसेच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अंतिम लढ्याचाच एक भाग होती."
चकमकीत कुख्यात नक्षल 'सेक्शन कमांडर' ठार : पोलमपल्ली इथं २९ मार्चच्या सकाळी सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमकीला सुरुवात झाली. सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये अधूनमधून गोळीबार सुरूच होता. चकमक संपल्यानंतर सुरक्षा दलाच्या जवानांनी त्या परिसराची पाहणी केली. यावेळी एका नक्षलवाद्याचा मृतदेह त्याच्या शस्त्रासह आढळून आला. चकमकीत ठार झालेला हा नक्षलवादी 'मुचाकी कैलाश' होता. तो नक्षलवाद्यांच्या 'प्लाटून क्रमांक ३१' चा 'सेक्शन कमांडर' म्हणून कार्यरत होता. त्याच्या डोक्यावर ५ लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. सुकमाचे पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण यांनी सांगितलं की, DRG च्या पथकानं अत्यंत अचूक माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली. त्यामुळे 'फरार' नक्षलवाद्याचा खात्मा करण्यात यश आलं. आमची मोहीम अविरतपणे सुरू आहे. बस्तरला पूर्णपणे नक्षलमुक्त करणं आणि मुख्य प्रवाहापासून दुरावलेल्या तरुणांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात परत आणणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे."
मुचाकी कैलाश हा अनेक मोठ्या घातपाताच्या घटनांमध्ये सहभागी होता. नागरिकांची हत्या, सुरक्षा दलांवरील हल्ले आणि आयईडी स्फोटांच्या कटांमध्ये त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती." - किरण चव्हाण, पोलीस अधीक्षक सुकमा
नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणाची संधी : ही चकमक केवळ एकाकी मोहीम नाही, तर ही त्या विचारसरणीवर केलेला एक प्रहार आहे, जिनं बस्तरला अनेक वर्षांपासून रक्तपात आणि भीतीच्या छायेखाली वेठीस धरलं. तोच बस्तर आता परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. हे असं ठिकाण आहे जिथं आता बंदुकीच्या जोरावर चालणारी चर्चा मागं पडून विकासाची चर्चा सुरू झाली आहे. जिथं भीतीची जागा आता आशेनं घेतली आहे. या घटनेनंतर, बस्तर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम यांनी एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला. "नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी उपलब्ध आहे. ती आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. हा केवळ एक इशारा नाही, तर आयुष्याची नव्यानं सुरुवात करण्याची एक संधी आहे."
नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणाचं आवाहन : बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. यांनी नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी नक्षलवाद्यांना हिंसेचा मार्ग सोडून, मुख्य प्रवाहात परत येण्याचं आणि सन्मानजनक आयुष्य स्वीकारण्याचं आवाहन केलं. आता फारच कमी वेळ उरला आहे. या बदलत्या काळात एकतर हा बदल स्वीकारला पाहिजे, अन्यथा मागे पडण्याचा धोका पत्करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या सुकमामध्ये आता नक्षलवाद्यांचं पद्धतशीरपणे उच्चाटन केलं जात आहे. सुकमाची मूळ ओळखच आता एका परिवर्तनातून जात आहे. या संपूर्ण प्रदेशात आता रस्त्यांचे जाळे विणले जात आहेत. शाळा सुरू होत आहेत आणि आरोग्य सेवा लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, एकेकाळी सर्वत्र पसरलेल्या भीतीची जागा घेऊन, लोकांच्या मनात पुन्हा विश्वास निर्माण होत आहे.
