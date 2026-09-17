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जम्मू काश्मीरमध्ये दोन दहशतवादी ठार; सुरक्षा दलाची संयुक्त कारवाई

खुब्बान भागात सैन्यदल, पोलीस आणि सीआरपीएफ यांच्या संयुक्त विद्यमानं शोधमोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईत दोन दहशतवादी ठार झाले आहेत.

Udhampur Encounter
संग्रहित- जम्मू काश्मीरमध्ये सैन्यदल (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 12:22 PM IST

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जम्मू (श्रीनगर) : दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता सैन्यदलाकडून तातडीनं कारवाया करण्यात येतात. अशाच एका कारवाईमध्ये उधमपूर जिल्ह्यातील एका वनक्षेत्रात सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवादी मारले गेले आहेत, अशी माहिती सैन्यदलानं आज सकाळी दिली.

सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संशयित दहशतवाद्यांच्या हालचालींची माहिती मिळाल्यानंतर, बुधवारी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास कारवाई करण्यात आली. या संयुक्त कारवाईत सैन्यदल, पोलीस आणि सीआरपीएफ (CRPF) यांनी माजल्टा येथील दुर्गम 'ब्रटेल सोआन' आणि 'खुब्बान' भागात संयुक्त शोध मोहीम करण्यात आली.

दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा- भारतीय सैन्यदलाच्या 'व्हाईट नाईट कॉर्प्स'नं 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये 'ऑपरेशन सोहान'मध्ये आतापर्यंत दोन दहशतवादी मारल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय की, 16-17 सप्टेंबर 2026 च्या मध्यरात्री गुप्तचर माहितीवर आधारित एका संयुक्त मोहिम राबविण्यात आली. उधमपूरमधील ब्रट्टल परिसरात दहशतवाद्यांची उपस्थिती असल्याचं खात्रीशीर संकेत मिळाले. प्रतिकूल हवामान, कठीण भूप्रदेश आणि कमी दृश्यमानता (poor visibility) असतानाही व्हाईट नाईट कॉर्प्स, जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफच्या तुकड्यांनी दहशतवादांविरोधात मोहीम राबवली. या मोहिमेत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला.

अजूनही मोहीम सुरू- सैन्यदलानं सांगितलं की त्याभागात मोहीम अद्यापही सुरू आहे. त्या भागात शोध आणि लक्ष ठेवण्याचं काम चालू आहे. कोणताही उर्वरित धोका शोधून तो नष्ट करण्यासाठी सुरक्षा दले परिसरात तैनात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. बुधवारी उशिरा मोहीम सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच जंगलात गोळीबार आणि स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. त्यानंतर सुरक्षा दलांनी संशयित आश्रयस्थानाला लक्ष्य करून कारवाई केली. रात्रभर परिसर बऱ्यापैकी शांत होता. परंतु गुरुवारी सकाळी ही शांतता भंग पावली; सुरक्षा दलानं टाकलेला वेढा तोडण्यासाठी दहशतवाद्यांनी जोरदार गोळीबार सुरू केला, अशी माहिती सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यानं दिली.

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JAMMU KASHMIR ENCOUNTER
जम्मू काश्मीर दहशतवादी ठार
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UDHAMPUR ENCOUNTER

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