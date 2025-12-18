सुकमा एन्काउंटर : तीन कुख्यात नक्षलवाद्यांचा खात्मा; चकमक अद्यापही सुरू
सुकमामधील गोल्लापल्ली जंगलात नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलांच्या जवानांमध्ये जोरदार चकमक सुरू आहे. या चकमकीत तीन कुख्यात नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आलं.
Published : December 18, 2025 at 1:40 PM IST
रायपूर : सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीत तीन कुख्यात नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आलं. ही चकमक छत्तीसगडमधील सुकमा परिसरातील गोल्लापल्ली जंगलात सुरू असून घटनास्थळावर खात्मा करण्यात आलेल्या नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. या नक्षलवाद्यांमध्ये एका महिला नक्षलवाद्याचाही समावेश आहे. ठार करण्यात आलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये माडवी जोगा उर्फ मुन्ना उर्फ जगत, सोढी बंडी आणि महिला नक्षलवादी नुप्पो बजानी या तिघांचा समावेश आहे.
नक्षलवादी आणि सुरक्षा जवानांमध्ये चकमक : छत्तीसगड पोलिसांच्या डीआरजी ( DRG ) पथकाचे जवान आणि नक्षलवादी यांची सुकमात चकमक सुरू आहे. सुकमातील गोल्लापल्ली पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील जंगलात नक्षलवाद्यांची शोधमोहीम सुरू असताना, नक्षलवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला. त्यामुळे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी या नक्षलवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं. यात चकमक सुरू असलेल्या घटनास्थळी तीन नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आलं. या तिन्ही नक्षलवाद्यांचे मृतदेह घटनास्थळावर आढळून आले आहेत.
कुख्यात नक्षलवादी किस्ताराम एरिया कमिटी सदस्य : गोल्लापल्ली परिसरात नक्षलवादी असल्याची माहिती छत्तीसगड पोलिसांच्या डीआरजी पथकाला मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीवरुन डीआरजी पथकानं गोलापल्ली परिसरात शोध मोहीम सुरू केली. शोध मोहीम सुरू असताना नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलाच्या जवानांवर गोळीबार केला. दाट जंगल आणि डोंगराळ भागात सकाळपासूनच कारवाई तीव्र करण्यात आली. सुरक्षा दलाचे जवान पूर्ण क्षमतेनं आघाडीवर होते. त्यानंतर परिसरात अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे. सुरक्षा दलाच्या जवानांना तीन कुख्यात नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात यश आलं. यात माडवी जोगा उर्फ मुन्ना उर्फ जगत ( एसी, एम, किस्तराम एरिया कमिटी ) सोढी बंडी, ( एसी, एम, किस्तराम एरिया कमिटी ) नुप्पो बजानी, ( महिला नक्षलवादी, एसी, एम, किस्तराम एरिया कमिटी ) हे तीन नक्षलवादी ठार झाले. सुकमा पोलिसांनी चकमकीत तीन नक्षलवादी मारले गेल्याची माहिती दिली आहे. सुकमा पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, "चकमक अद्यापही सुरू आहे. नक्षलवादी अधूनमधून गोळीबार करत आहेत. सध्या चकमकीत तीन नक्षलवादी मारले गेले आहेत. त्यांची ओळख पटली आहे. मारले गेलेले नक्षलवादी किस्तराम एरिया कमिटीचे सदस्य होते. यात एक महिला नक्षलवादी आहे."
हेही वाचा :