जम्मू आणि काश्मीरमधील कुपवाड्यात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक; दोन दहशतवादी ठार
शनिवारी पहाटे उत्तर काश्मीरमधील केरान सेक्टरच्या जुमगुंड भागात नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) सुरक्षा दलांना संशयास्पद हालचाली दिसून आल्या.
Published : October 17, 2026 at 3:39 PM IST
श्रीनगर: जम्मू आणि काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात शनिवारी सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीत सुरक्षा दलांनी दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. ही चकमक घुसखोरीच्या प्रयत्नादरम्यान झाली होती का? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे उत्तर काश्मीरमधील केरान सेक्टरच्या जुमगुंड भागात नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) सुरक्षा दलांना संशयास्पद हालचाली दिसून आल्या. त्यानंतर जवानांनी दहशतवाद्यांना इशारा दिला आणि त्यांना चहुबाजूंनी घेरले.
सप्टेंबर महिन्यातही दोन दहशतवादी मारले गेले होते : विशेष म्हणजे 17 सप्टेंबर 2026 रोजी जम्मूच्या उधमपूर जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी 'जैश-ए-मोहम्मद'शी संबंधित दोन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता. या कारवाईत एका संशयितालाही ताब्यात घेण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी मारल्या गेलेल्या या दोन दहशतवाद्यांची ओळख सद्दाम आणि मुस्तफा अशी पटवली आहे. पोलिसांनी दहशतवाद्यांकडून एक एके (AK), असॉल्ट रायफल (चार मॅगझिनसह), एक एम4 (M4), कार्बाइन (तीन मॅगझिनसह), एक ग्लॉक (Glock), पिस्तूल (दोन मॅगझिनसह) आणि चार ग्रेनेड्स जप्त केले आहेत.
हिवाळ्याच्या आगमनासोबत घुसखोरीच्या प्रयत्नांत वाढ : हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी नियंत्रण रेषेच्या (LoC) भागात घुसखोरीच्या प्रयत्नांत वाढ दिसून येते. डोंगराळ भागातील खिंडी बर्फवृष्टीमुळे बंद होण्यापूर्वी आणि विविध मार्ग दुर्गम होण्यापूर्वी दहशतवादी खोऱ्यात शिरण्याचा प्रयत्न करतात. या काळात लष्कर नियंत्रण रेषेवरील संवेदनशील ठिकाणांवर देखरेख वाढवते, तसेच घुसखोरीचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी गस्त आणि प्रतिबंधात्मक मोहिमा तीव्र करते.
सुरक्षा दलांकडून आयईडी (IED) नष्ट : का वेगळ्या घटनेत, शुक्रवारी जम्मू आणि काश्मीरच्या राजौरी जिल्ह्यातील दुर्गम भागात दहशतवादविरोधी मोहिमेदरम्यान सुरक्षा दलांना एक 'आयईडी' (Improvised Explosive Device - IED) सापडले, जे त्यांनी नष्ट केले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लष्कर आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त पथकांनी, गुप्तचर संस्थांच्या मदतीने, कांडी भागातील थुंगवाली येथे ही मोहीम राबवली. या दरम्यान दहशतवाद्यांचा एक जुना तळ (hideout) देखील सापडला. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना लपण्याच्या ठिकाणाची झडती घेताना एक आयईडी (IED) सापडला, जो नंतर नियंत्रित स्फोटाद्वारे नष्ट करण्यात आला.