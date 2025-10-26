ठाण्यातील सराफाचे १ कोटी रुपये चोरणाऱ्याला उत्तर प्रदेशमध्ये अटक; आरोपीचा पोलिसांना कसा लागला सुगावा?
ठाण्यात सराफाचे पैसे चोरी करणाऱ्या आरोपीला उत्तर प्रदेशमधील माणिकपूर येथून अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याकडून ८० लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
Published : October 26, 2025 at 10:23 PM IST
चित्रकूट- उत्तर प्रदेशमध्ये माणिकपूर जंक्शन रेल्वे स्थानकावर जीआरपी आणि आरपीएफ पथकांना मोठं यश मिळालं. महाराष्ट्रातील ठाणे येथून अंदाजे १ कोटी रुपये घेऊन पळून गेलेल्या एका आरोपीला अटक केली. किशोर मिस्त्री असे आरोपीचं नाव आहे.
पोलिसांनी मुंबई-हावडा एक्सप्रेसच्या कोच क्रमांक एस४ वरून आरोपीला अटक केली. त्याच्याकडून पथकानं ८० लाख रुपये जप्त केलं आहेत. आरोपी हा पश्चिम बंगालमधील वर्धमान जिल्ह्यातील उत्तरपाडा कंकसा येथील गोपाळपूर गावातील रहिवासी आहे. जीआरपीचे अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव यांनी सांगितले, आरोपी २३ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील भुवन सामंत यांचा मुलगा बंकिम सराफाकडं काम करत होता. त्यानं सोन्याचे दागिने डिझाइन केले होते. २३ ऑक्टोबर रोजी सराफानं त्याला सोने खरेदी करण्यासाठी १ कोटी रुपये दिले होते. आरोपी किशोर बराच वेळ परतला नाही. त्याचा फोनही बंद आढळला. यानंतर, सराफानं मुंबईतील एलटी मार्ग पोलिीस स्टेशनमध्ये चोरीची तक्रार दाखल केली.
मोबाईलवरून पोलिसांनी शोधलं ठिकाण- आरोपी २४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी शिर्डी येथील एका हॉटेलमध्ये हॉटेलला भेट देण्याच्या बहाण्यानं गेला. सीसीटीव्ही फुटेजवरून हॉटेलचे ठिकाण समोर आले. पोलिसांनी तेथे जाऊन तपास केला. आरोपीनं हॉटेल कर्मचाऱ्याच्या मोबाईलवरून त्याच्या पत्नीला फोन केला होता. त्यामुळे पोलिसांना त्याचा सुगावा लागला. आरोपीनं शिर्डीहून नाशिकला बसने प्रवास केला. त्यानंतर पश्चिम बंगालसाठी मुंबई-हावडा मेल ट्रेनमध्ये चढला. पोलिसांनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील पोलिस पथकांना ट्रेन आणि तिच्या मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी सतर्क केले. जीआरपी माणिकपूरचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर निरीक्षक वीर सिंह आणि आरपीएफनं माणिकपूर रेल्वे स्टेशनवर ट्रेनची झडती घेतली.
पोलिसांच्या पथकाकडे पैसे आणि कागदपत्रे सुपूर्द- कोच क्रमांक एस४ मधील एका प्रवाशाला संशय आला. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आल्यानंतर सत्य उघड केले. पोलिसांनी त्याच्याकडून ८० लाख रुपये जप्त केले. उर्वरित रकमेबाबत तपास सुरू आहे. सीओ जीआरपी झाशी विभाग सलीम खान यांनी सांगितलं की, चित्रकूट पोलिसांच्या परिश्रमामुळे हे मोठे यश मिळालं आहे. जप्त केलेले पैसे आणि कागदपत्रे पुढील कारवाईसाठी एलटी मार्ग पोलीस स्टेशनमधील महाराष्ट्र पोलिसांच्या पथकाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
गुन्हे शाखेला रिकामे परतावे लागले- आरोपींना परत आणण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस माणिकपूर येथे पोहोचले आहेत. महाराष्ट्र गुन्हे शाखेव्यतिरिक्त दुसरे पोलिस पथकही पोहोचले. त्यांनी त्यांच्या ताब्यातील कागदपत्रे दाखवून आरोपींना ताब्यात देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, योग्य प्रक्रियेच्या अभावामुळे गुन्हे शाखेच्या पथकाला रिकाम्या हातानं परतावं लागलं.