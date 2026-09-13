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रेस्क्यू करताना कोबरानं केला दंश; सर्पमित्र मनीष पाटील यांचा छत्तीसगडमध्ये मृत्यू

सर्पमित्र मनीष पाटील यांना कोबरानं दंश केल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे मनीष पाटील हे बेमेतरा परिसरातील नावाजलेले सर्पमित्र होते.

Snake Catcher Manish Patil Dies
सर्पमित्र मनीष पाटील यांचा छत्तीसगडमध्ये मृत्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 2:19 PM IST

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रायपूर : रेस्क्यू करताना सर्पमित्र मनीष पाटील यांना कोबरानं दंश केल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली. या कोबराच्या दंशानं मनीष पाटील यांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना छत्तीसगडमधील बेमेतरा परिसरातील नवागडमध्ये घडली. त्यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे मनीष पाटील हे बेमेतरा परिसरातील नावाजलेले सर्पमित्र होते. त्यांनी अनेक सापांना पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडलं आहे. मात्र त्यांनाच कोबरानं दंश केल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी शोककळा पसरली आहे.

सर्पमित्र मनीष पाटील यांचा सर्पदंशानं मृत्यू : सर्पमित्र मनीष पाटील यांना नवागड परिसरात कोबरा रेस्क्यू करण्यासाठी शनिवारी उशीरा बोलावण्यात आलं होतं. नवागड इथल्या परिसरात गेल्यानंतर मनीष पाटील यांना रेस्क्यू करताना कोबरानं दंश केला. यामुळे त्यांना तत्काळ 112 च्या पथकानं बिलासपूरला हलवलं. सर्पदंशानंतर त्यांची प्रकृती ढासळू लागली. यानंतर त्यांना तत्काळ नवागढ आणि त्यानंतर बिलासपूर इथल्या रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आलं. मात्र त्यांची प्राणज्योत मालवली. कोबरा बचाव करताना त्यांचा बळी गेल्याची माहिती कळताच परिसरात शोककळा पसरली.

रेस्क्यू करताना कोबरानं केला दंश; सर्पमित्र मनीष पाटील यांचा छत्तीसगडमध्ये मृत्यू (ETV Bhart)

मनीष पाटील यांनी अनेक सापांना दिलं जीवदान : मनीष पाटील यांनी अनेक सापांना बचावण्याचं काम करत होते. घरातून, शेतातून, लोकवस्तीच्या परिसरातून साप बाहेर पडल्याची माहिती मिळताच ते लोकांच्या मदतीसाठी पोहोचायचे. अत्यंत सावधगिरीनं विषारी सापांची सुटका करून त्यांना सुरक्षित नैसर्गिक ठिकाणी सोडणं हे त्यांचं नियमित काम होतं. अनेकवेळा त्यांनी जीव धोक्यात घालून सापांना बचावलं. मात्र त्यांच्या नशिबात काहीतरी वेगळंच होतं. ज्या कामातून ते वर्षानुवर्षे मानवांचा आणि सापांचा जीव वाचवत होते, तेच काम करताना त्यांना अखेरचा श्वास घ्यावा लागला.

जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला गौरव : मनीष पाटील हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातून आले होते. मात्र लोकांना मदत करण्याची त्यांची तळमळ कमी झाली नाही. त्यांचं धाडस, सेवावृत्ती आणि सापांना देण्यात आलेलं जीवदान यामुळे 15 ऑगस्ट 2025 रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांचा गौरवही करण्यात आला. मात्र कोबराच्या दंशानं त्यांचं निधन झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी शोक व्यक्त केला.

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TAGGED:

SNAKE BITE CASE
MANISH PATIL DIES OF COBRA BITE
सर्पमित्र मनीष पाटील
रेस्क्यू करताना कोबरानं केला दंश
SNAKE CATCHER MANISH PATIL DIES

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