बांधकाम सुरू असताना विजेचा धक्का लागून 8 कामगारांचा मृत्यू
अचानक विजेचा जोरदार झटका बसल्यामुळे छापोली गावात 8 कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला.
दुर्घटनेचे घटनास्थळ (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : November 2, 2026 at 1:03 PM IST
झुंझुनू (जयपूर) : जिल्ह्यातील छापोली गावात रस्ते बांधकामादरम्यान मोठी दुर्घटना घडली. रस्ते बांधकामासाठी लागणारे साहित्य (खडी-मिश्रण) तयार करणारे एक यंत्र 11 हजार व्होल्टच्या वीज वाहिनीला चिकटले. त्यानंतर विजेचा धक्का लागून आठ कामगारांचा मृत्यू झाला. तर तीन जण जखमी झाले आहेत. आमदार भगवानाराम सैनी यांनी या घटनेला दुजोरा दिला असून, ते घटनास्थळाकडे रवाना झाले आहेत.