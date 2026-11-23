मतदार यादीत दुरुस्ती करणं हा मतदाराचा वैयक्तिक हक्क आहे, तो जनहित याचिकेचा विषय नाही : सर्वोच्च न्यायालय
ही याचिका विचारात घेण्यास आपण इच्छुक नसल्याचं खंडपीठानं सांगितलं.
By Sumit Saxena
Published : November 23, 2026 at 6:39 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (23 नोव्हेंबर) उत्तर प्रदेशातील नगरपालिका निवडणुकांच्या मतदार यादीतील घर क्रमांकातील चुका दुरुस्त करण्याची मागणी करणारी याचिका ऐकण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. दरम्यान, ही याचिका विचारात घेण्यास आपण इच्छुक नसल्याचं खंडपीठानं सांगितलं.
जनहित याचिकेद्वारे (PIL) सामूहिकरित्या मांडला जाऊ शकत नाही : महापालिकेच्या मतदार यादीतील तफावत घर क्रमांकातील बदलांमुळं आहे, असा युक्तिवाद खंडपीठासमोर करण्यात आला. खंडपीठानं असं निरीक्षण नोंदवलं की, मतदार यादीतील नोंदीत दुरुस्ती करण्याचा हक्क हा संबंधित मतदाराचा वैयक्तिक हक्क आहे आणि तो सर्वसाधारणपणे जनहित याचिकेद्वारे (PIL) सामूहिकरित्या मांडला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती बागची यांनी तोंडी टिप्पणी केली की, "महापालिकांच्या मतदार याद्या त्यांच्या स्वतःच्या नियमांनुसार चालतात आणि मतदार दुरुस्तीसाठी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकतात."
याचिकेत काय म्हटलं आहे? : संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर आपलं म्हणणं मांडूनही हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे, यावर वकिलांनी जोर दिला. तसंच असाही युक्तिवाद करण्यात आला की, नगरपालिकांच्या मतदार याद्या संसदीय आणि विधानसभा निवडणुकांच्या याद्यांशी जुळवणं आवश्यक आहे. दरम्यान, याचिकेत म्हटलं आहे की, यामुळं मतदार नोंदींमध्ये एकसमानता राखली जाईल. उत्तर प्रदेश महानगरपालिका कायद्यानुसार, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला छाननीनंतर चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्याचा किंवा वगळण्याचा, तसंच पात्र मतदारांचा समावेश करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यात अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची तरतूदही आहे.
हेही वाचा :
- पॅकेज्ड पाणी पिण्यासाठी सुरक्षित, बिस्लेरीचं स्पष्टीकरण; FSSAI नं दिली होती खटला चालवण्यास मंजुरी
- Ramoji Excellence Awards 2026 : वॉटरमॅन पोडिली राजशेखर राजू यांनी बांधले 200 चेक डॅम्स अन् 500 शेततळे, वाचा प्रेरणादायी कहाणी
- भारताकडून नेपाळला 24 हजार कोटी नेपाळी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज; PM नरेंद्र मोदींची घोषणा