पश्चिम बंगाल आणि आसामसह 5 राज्यांमधील निवडणुकांच्या तारखा आज जाहीर होणार; 4 वाजता निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद
पत्रकार परिषदेला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित राहतील.
Published : March 15, 2026 at 11:05 AM IST
नवी दिल्ली- भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आज दुपारी 4 वाजता दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पत्रकार परिषद घेणार आहे. या पत्रकार परिषदेत पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांसाठी आणि एका केंद्रशासित प्रदेशासाठीचे संपूर्ण निवडणूक वेळापत्रक जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या पत्रकार परिषदेला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित राहतील.
निवडणूक आयोगाचा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांचा दौरा : गेल्या काही आठवड्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या पथकाने या सर्व राज्यांचा दौरा केला. फेब्रुवारी महिन्यात आसाम, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये; तर 6 आणि 7 मार्च रोजी केरळमध्ये आणि 9 आणि 10 मार्च रोजी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. या दौऱ्यांदरम्यान विविध राजकीय पक्ष, पोलीस प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांसोबत बैठका घेण्यात आल्यात. हिंसाचार रोखणे, मतदार याद्या अद्ययावत करणे, ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यंत्रांची तपासणी करणे, तसेच CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल) तैनात करण्याच्या नियोजनावर आयोगाने विशेष भर दिलाय. प्रसारमाध्यमांचे अहवाल आणि सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज (15 मार्च) निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केलं जातंय; कारण पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीबाबत आक्षेप नोंदवण्याची अंतिम मुदत आज संपत आहे, तर इतर राज्यांमध्ये ही मुदत यापूर्वीच संपलेली आहे.
या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कधी संपतोय?
- पश्चिम बंगाल: 7 मे 2026
- तामिळनाडू: 10 मे 2026
- आसाम: 20 मे 2026
- केरळ: 23 मे 2026
- पुद्दुचेरी: 15 जून 2026
मागील निवडणुकांमध्ये या राज्यांमधील परिस्थिती काय होती? : मागील निवडणुकांबद्दल बोलायचे झाल्यास आसाममध्ये 2021 मध्ये तीन टप्प्यांत मतदान पार पडले होते आणि भाजपने सलग दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले. पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या; यामध्ये तृणमूल काँग्रेसने (TMC) 215 जागांवर विजय मिळवला आणि ममता बॅनर्जी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनल्या. तामिळनाडूमध्ये DMK ने एकाच टप्प्यात बहुमत मिळवले आणि एम.के. स्टॅलिन मुख्यमंत्री बनले. केरळमध्येही LDF ने एकाच टप्प्यात 99 जागा जिंकल्या आणि पिनराई विजयन पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. पुदुच्चेरीमध्ये NDA ने 16 जागा जिंकल्या आणि एन. रंगसामी मुख्यमंत्री बनले.
आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबतचे तपशील जाहीर करणार : मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणुका जलद आणि सुरक्षितपणे पार पाडाव्यात, यासाठी पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील टप्प्यांची संख्या यावेळी कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. पत्रकार परिषदेदरम्यान उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखा, मतदानाच्या टप्प्यांची माहिती, मतमोजणीची तारीख आणि आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबतचे तपशील जाहीर केले जातील. या घोषणेनंतर सर्व राजकीय पक्ष अधिकृतपणे आपल्या निवडणूक प्रचाराला सुरुवात करतील. मुक्त, शांततापूर्ण आणि हिंसाचारमुक्त निवडणुका पार पाडणे हेच आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने वारंवार अधोरेखित केलंय.
जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न उधळला; पाकिस्तानी दहशतवादी ठार
Iran Israel US War : होर्मुझ सुरक्षित करण्यासाठी युद्ध जहाजं पाठवा, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इतर राष्ट्रांना आवाहन