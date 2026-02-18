राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी निवडणुका जाहीर, मतदान कधी होणार? निकाल कधी लागणार? जाणून घ्या
राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. शरद पवार आणि रामदास आठवले यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचा कार्यकाळ 2 एप्रिल रोजी संपत आहे.
Published : February 18, 2026 at 11:20 AM IST
नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी निवडणुक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी 16 मार्चला मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रातील 7, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील प्रत्येकी 5 आणि तामिळनाडूमधील 6 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) चे अध्यक्ष रामदास आठवले, कनिमोझी, तिरुची शिवा आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा कार्यकाळ 2 एप्रिल रोजी संपत आहे.
राज्यसभा निवडणुकीचं संपूर्ण वेळापत्रक : राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी अधिसूचना 26 फेब्रुवारी रोजी जारी केली जाईल. उमेदवार 5 मार्चपर्यंत नामांकन अर्ज दाखल करू शकतील. 6 मार्च रोजी नामांकनांची पडताळणी होईल. 9 मार्चपर्यंत उमेदवार आपलं नामांकन मागं घेऊ शकतील. तर 16 मार्च रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणी होणार आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 20 मार्चपर्यंत पूर्ण होईल.
कोणत्या राज्यातील किती जागांसाठी मतदान? : महाराष्ट्रात 7 जागा रिक्त होत आहेत. ओडिशात 4 जागांसाठी मतदान होणार आहे. तामिळनाडूत 6 जागा रिक्त होत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 5 जागा रिक्त होत आहेत. आसाममध्ये 3 तर बिहारमधील 5 जागांसाठी मतदान होणार आहे. छत्तीसगडमध्ये दोन जागांसाठी मतदान होणार आहे. हरियाणा, तेलंगाणामधील 2 तर हिमाचल प्रदेशच्या एका जागेसाठी मतदान होणार आहे.
महाराष्ट्रातील कोणत्या राज्यसभा खासदारांचा कार्यकाळ संपणार :
- शरद पवार
- रामदास आठवले
- फौजिया खान
- रजनी पाटील
- प्रियांका चतुर्वेदी
- धैर्यशील पाटील
- भागवत कराड
राज्यसभा निवडणुका कशा होतात? : राज्यसभेच्या निवडणुका या लोकसभा निवडणुकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या असतात. इथे नागरिक थेट मतदान करत नाहीत. राज्यसभेचे सदस्य राज्यांच्या विधानसभांमधील आमदार निवडतात. त्यामुळे ही अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धत आहे.
राज्यसभेत एकूण 245 सदस्य असतात. त्यापैकी 233 सदस्य राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडले जातात, तर 12 सदस्यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी सुमारे एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात, त्यामुळे निवडणुका नियमितपणे होत राहतात.
निवडणुकीची प्रक्रिया :
- आमदार मतदानपत्रिकेद्वारे मतदान करतात.
- हे उघड मतदान असते, म्हणजे आमदारांनी आपल्या पक्षाला आपला मतप्राधान्य क्रम दाखवणं आवश्यक असतं.
- मतदानात प्राधान्यक्रम पद्धत (1, 2, 3...) अशी वापरली जाते.
एखाद्या उमेदवाराला ठरावीक मतं (कोटा) मिळाल्यास तो निवडून येतो. जर त्याला आवश्यकतेपेक्षा जास्त मतं मिळाली, तर अतिरिक्त मतं पुढील प्राधान्यक्रमानुसार दुसऱ्या उमेदवाराकडे हस्तांतरित होतात. ही पद्धत प्रमाण प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) तत्त्वावर आधारित आहे.