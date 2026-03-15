आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये 9 एप्रिलला निवडणुका; 4 मे रोजी निकाल जाहीर होणार
आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी येथील आगामी विधानसभा निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष वातावरणात पार पडतील, असे आश्वासन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिलंय.
Published : March 15, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 4:53 PM IST
नवी दिल्ली- केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी येथील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्यात. या पाचही विधानसभांची मुदत मे महिन्यात संपत आहे. चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकूण मतदारांची संख्या 17.4 कोटी असून, यामध्ये 824 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. यासाठी अंदाजे 2.19 लाख मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत आणि या निवडणूक प्रक्रियेत सुमारे 25 लाख कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असेल, असंही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितलंय. आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी येथील आगामी विधानसभा निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पडतील, असे आश्वासन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिलंय.
केरळमध्येही 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात निवडणुका घेण्यात येणार : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणा'चे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन आणि कौतुक केले. या पत्रकार परिषदेला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित आहेत. आसाममध्ये 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात निवडणूक होणार असून, 4 मे रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. तसेच केरळमध्येही 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात निवडणुका घेण्यात येणार असून, निकाल 4 मे रोजी लागणार आहे. पुदुच्चेरीमध्ये 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात निवडणुका होणार असून, निकाल 4 मे रोजी निकाल लागेल, असंही ज्ञानेश कुमार म्हणालेत.
तामिळनाडूमध्ये 23 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान : तसेच पश्चिम बंगालमध्ये 23 आणि 29 एप्रिलला दोन टप्प्यांत मतदान होणार असून, 4 मे रोजी मतमोजणी करण्यात येणार आहे. तसेच तामिळनाडूमध्ये 23 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून, 4 मे रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, "निवडणुकांचा हा उत्सव जो आपल्यासाठी अभिमानाचा विषय आहे. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी येथे पार पडणार आहे."
30 हून अधिक नवीन उपक्रम हाती : मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, "गेल्या 12 महिन्यांत भारतीय निवडणूक आयोगाने निवडणुका अधिक पारदर्शक करण्याबरोबरच मतदारांचा अनुभव अधिक सुखद करण्यासाठी आणि सर्व संबंधित घटकांना (stakeholders) आवश्यक ती माहिती लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी 30 हून अधिक नवीन उपक्रम हाती घेतलेत. या उपक्रमांपैकी पहिला उपक्रम म्हणजे 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (Special Summary Revision); याद्वारे हे सुनिश्चित केले जाते की, कोणताही पात्र मतदार आपल्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही आणि त्याच वेळी कोणताही अपात्र व्यक्ती मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाही."
मतदान केंद्राच्या प्रवेशद्वाराबाहेरच मोबाईल फोन जमा करण्याची सुविधा : "या नवीन उपक्रमांपैकी एका उपक्रमांतर्गत मतदारांना त्यांचे मोबाईल फोन मतदान केंद्राच्या प्रवेशद्वाराबाहेरच जमा करण्याची सुविधा देण्यात आलीय. यामुळे मतदार आत प्रवेश करून मतदान करू शकतात, बाहेर येऊन आपले फोन परत घेऊ शकतात आणि त्यानंतर तिथून निघून जाऊ शकतात. मतदारांना त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराची ओळख पटवणे सुलभ व्हावे, यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (EVMs) निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांचे रंगीत छायाचित्रे प्रदर्शित केली जातील. तसेच मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा लागणे टाळण्यासाठी कोणत्याही एका मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा जास्त मतदारांची नोंदणी केली जाणार नाही."
एकाच मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे माहिती उपलब्ध करून देणार : "मतदान केंद्रापासून अगदी 100 मीटर अंतरावर उमेदवारांचे कक्ष (Candidate booths) उभारण्याची परवानगी असेल. 'मतदार माहिती चिठ्ठी'वर (Voter Information Slip) मतदाराच्या मतदान केंद्राचा क्रमांक, त्यांचा यादीतील अनुक्रमांक, तसेच त्यांचा विशिष्ट 'भाग क्रमांक' (Part Number) आणि 'अनुक्रमांक' स्पष्टपणे नमूद केलेला असेल." "या नवीन उपाययोजनांमधील आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाची सर्व ॲप्लिकेशन्स (Apps). आता एकाच मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत; या ॲप्लिकेशनचे नाव 'ECI-Net' असे आहे. प्रत्येक संबंधित घटकाला मग ती माहिती त्यांच्या EPIC कार्डशी संबंधित असो, मतदान केंद्राच्या तपशीलांविषयी असो, उमेदवारांविषयीची माहिती असो, उमेदवारांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे असोत, मतदानाच्या प्रगतीविषयीचे अद्ययावत तपशील असोत किंवा मतमोजणीचे निकाल असोत सर्व प्रकारची आवश्यक माहिती या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असेल," असंही ज्ञानेश कुमार म्हणालेत.
20 हून अधिक देशांच्या निवडणूक आयोगांच्या प्रतिनिधींकडून निरीक्षण : मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पुढे सांगितले, "या अंदाजे 17.4 कोटी मतदारांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी आणि कॅनडा यांसारख्या खंडांमधून आलेल्या व्यक्तींचाही समावेश असेल. 20 हून अधिक देशांच्या निवडणूक आयोगांचे प्रतिनिधीही या निवडणुकांचे निरीक्षण करण्यासाठी येत आहेत. भारतामध्ये निवडणुकांचे उत्सवपूर्ण, पारदर्शक आणि कार्यक्षम आयोजन कसे केले जाते हे प्रत्यक्ष पाहण्याची त्यांची इच्छा आहे. निवडणूक आयोग लाखो निवडणूक अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या साथीने मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शक, सुलभ आणि शांततापूर्ण निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. भारताचा निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदाराचे त्यांच्या संबंधित मतदान केंद्रांवर स्वागत करण्यासाठी आणि त्यांना मतदानाचा एक सुखद आणि आरामदायी अनुभव देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.
तुमचा लोकशाही अधिकार, 'मतदानाचा अधिकार' : मला आपल्या तरुणांना आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांना एक विशेष आवाहन करायचे आहे. माझ्या प्रिय मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्यांपैकी एका जबाबदारीचे पालन करणार आहात, ती म्हणजे तुमचा लोकशाही अधिकार, 'मतदानाचा अधिकार'. या भव्य लोकशाही प्रक्रियेत तुम्ही उत्साहाने सहभागी व्हावे आणि अभिमान, जबाबदारी आणि आत्मविश्वासाने तुमचे मत नोंदवावे, असे मी तुम्हाला आवाहन करतो. तुमचे मत हे तुमच्या राज्याचे आणि तुमच्या राष्ट्राचे भविष्य घडवण्यामधील तुमची पसंती दर्शवते."
भारताकडून वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचे प्रतिनिधित्व : मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पुढे नमूद केलंय की, "ज्या 'बूथ लेव्हल ऑफिसर्स'नी (BLOs) उत्कृष्ट कामगिरी केलीय, त्यांचा गौरवही करण्यात आल्याचं आयोगानं सांगितलंय. याव्यतिरिक्त आयोगाने तरुण आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांशी तसेच मतदार जागृती उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या आमच्या 'SVEEP आयकॉन्स'शी संवाद साधला. तुम्हा सर्वांना ज्ञातच आहे की, ही पाच राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश भारताच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचे प्रतिनिधित्व करतात. या निवडणुका केवळ एका लोकशाही प्रक्रियेचे प्रतीक नाहीत; तर त्या भारताची सांस्कृतिक समृद्धीही दर्शवतात आणि आपल्या राष्ट्राची एकता आणि विविधता खऱ्या अर्थाने प्रतिबिंबित करतात."
राज्यांमध्ये निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू : निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, आसाम विधानसभेचा कार्यकाळ 20 मे रोजी, त्यानंतर केरळचा 23 मे रोजी, तामिळनाडूचा 10 मे रोजी, पश्चिम बंगालचा 7 मे रोजी आणि पुद्दुचेरीचा 15 जून रोजी संपत आहे. गेल्या काही काळापासून या राज्यांमध्ये निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू असून, राजकीय पक्ष सातत्याने प्रचारसभा घेत आहेत, रणनीतीविषयक बैठका आयोजित करीत आहेत आणि आपल्या उमेदवारांची घोषणा करत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या राज्यांमध्ये 'SIR' (विशेष सखोल पुनरीक्षण) ची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
