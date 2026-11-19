चुकीचा फॉर्म 7 भरणाऱ्या बीएलएविरोधात निवडणूक आयोगाचे अधिकार मर्यादित - सर्वोच्च न्यायालय
निवडणूक आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही, फॉर्म 7 अर्ज फसवणुकीनं दाखल केल्याप्रकरणी कोणताही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याकडून खंडपीठासमोर करण्यात आला.
By Sumit Saxena
Published : November 19, 2026 at 8:42 PM IST
नवी दिल्ली : मतदार यादीतून मतदारांची नावं वगळण्यासाठी फॉर्म 7 अंतर्गत निराधार आक्षेप दाखल केल्याचा आरोप असलेल्या बूथ-स्तरीय एजंट्सच्या (BLA) विरोधात निवडणूक आयोगाचे अधिकार मर्यादित आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी (19 नोव्हेंबर) म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर झाली. राजधानी दिल्लीतील मुस्तफाबाद भागातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान (एसआयआर) अनेक मतदारांची नावं वगळण्यासाठी बनावट फॉर्म 7 आक्षेप दाखल करण्यात आल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देशही खंडपीठानं निवडणूक आयोग आणि इतर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दरम्यान, फॉर्म 7 चा वापर मतदार यादीतून प्रस्तावित किंवा विद्यमान नाव वगळण्याची विनंती करण्यासाठी केला जातो.
निवडणूक आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही, फॉर्म 7 अर्ज फसवणुकीनं दाखल केल्याप्रकरणी कोणताही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याकडून खंडपीठासमोर करण्यात आला. यावर, "जर बूथ स्तरावरील एजंटनं खोटा अर्ज सादर केला, तर निवडणूक आयोग त्याला काळ्या यादीत टाकू शकतो. त्यापलीकडे त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नसते," असं म्हणत खंडपीठानं निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. दरम्यान, आरोपांवर कोणतंही मत व्यक्त न करता याचिका निकाली काढत असल्याचं खंडपीठानं सांगितलं. तसंच, याचिकाकर्त्यानं दिलेल्या माहितीची चौकशी करून आवश्यक ती सुधारणात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, अली मेहदी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होतं, ज्यात वृत्तपत्रांतील वृत्तांचा संदर्भ देण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं दावा केला की, ज्या 28 मतदारांविरुद्ध नावं वगळण्याचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते, ते त्यांच्या दिलेल्या पत्त्यांवरच राहत असल्याचं आढळून आले आहे. खंडपीठाला सांगण्यात आलं की, पूर्व दिल्लीच्या जिल्हा निवडणूक अधिकारी-सह-निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एक पडताळणी प्रक्रिया पार पाडली, ज्यात असं उघड झालं की एकाच बूथ-स्तरीय एजंटनं फॉर्म 7 अंतर्गत 37 पेक्षा जास्त अर्ज दाखल केले होते. खंडपीठानं म्हटलं की, तक्रारीमध्ये संबंधित बूथ-स्तरीय एजंटांची नावं स्पष्टपणे नमूद केली पाहिजेत, जेणेकरून सुधारणात्मक आणि आवश्यक असल्यास, शिस्तभंगाची कारवाई करता येईल. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठानं सांगितलं की, याचिकाकर्ता निवडणूक आयोगासमोर आपली बाजू मांडू शकतो.
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