इंडिया आघाडीच्या आंदोलनापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून एसआयआर प्रक्रियेला मुदतवाढ; महाराष्ट्राससह पाच राज्यांचे बदलले वेळापत्रक
निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र, दिल्ली आणि तेलंगणा, आंध्र प्रदेशसह एकूण राज्यांच्या एसआयआरसाठी मुदत वाढवून दिली आहे.
Published : October 30, 2026 at 7:26 AM IST
नवी दिल्ली: एसआयआरच्या प्रक्रियेबाबत आणि भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत इंडिया आघाडी 1 नोव्हेंबरला दिल्लीत आंदोलन करणार आहे. त्यापूर्वीच भारतीय निवडणूक आयोगानं सहा राज्यांना एसआयआरसाठी मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र, दिल्ली आणि तेलंगणा, आंध्र प्रदेशसह इतर राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेकरिता मुदत वाढवून दिली आहे. दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि नागालँडच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) केलेल्या विनंतीनंतर निवडणूक आयोगानं एसआयआर प्रक्रियेकरिता मुदत वाढवून देण्याच निर्णय घेतला आहे.
असे आहे नवीन वेळापत्रक
- निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, तेलंगणामध्ये 17 ऑगस्टपासून सुरू झालेला 'दावे आणि आक्षेप' नोंदवण्याचा व निकाली काढण्याचा टप्पा आता 30 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. या प्रक्रियेनंतरची अंतिम मसुदा मतदार यादी 30 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.
- आंध्र प्रदेशमध्ये 31 जुलैपासून सुरू झालेला 'दावे आणि आक्षेप' नोंदवण्याचा व निकाली काढण्याचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर, अंतिम मसुदा मतदार यादी 30 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
- दिल्लीमध्ये 31 ऑगस्टपासून सुरू झालेला 'दावे आणि आक्षेप' नोंदवण्याचा व निकाली काढण्याचा टप्पा 22 डिसेंबर रोजी संपणार आहे. त्याच दिवशी अंतिम मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
- वेळापत्रकानुसार, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि नागालँडसाठी अंतिम मसुदा मतदार यादी 30 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होईल. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात 'सार्वजनिक महाभियोगा'सारखे आंदोलन आयोजित करण्याच्या एक दिवस जाहीर करण्यात आला आहे.
इंडिया आघाडी 1 नोव्हेंबरला करणार आंदोलन- 'इंडिया' (INDIA) आघाडीनं 1 नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर एक 'महा रॅली' आयोजित केली आहे. यामध्ये 'मत चोरी'चा आरोप करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाणार आहे. ज्ञानेश कुमार हे भाजपाच्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा भाजपाचा आरोप आहे. त्यामुळे हरियाणा आणि महाराष्ट्रसह विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव पडत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
निवडणूक आयोगानं काय म्हटलं आहे?- सर्व प्रकरणांमध्ये, आयोगानं मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना सूचना दिली आहे की, त्यांनी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना या सुधारित वेळापत्रकाबाबत माहिती द्यावी आणि उपलब्ध असलेल्या सर्व माध्यमांतून या बदलांचा व्यापक प्रसार करावा. राजकीय पक्षांनाही या बदलांबाबत लेखी स्वरूपात कळवण्यात यावे. या पत्रांच्या प्रती संबंधित मुख्य सचिवांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. मुदतवाढीमुळे पात्र नागरिकांना आपली नावे समाविष्ट करण्यासाठी दावे दाखल करण्याची, तसेच अंतिम निवडणूक नामावली प्रसिद्ध होण्यापूर्वी हरकतींची सखोल छाननी होण्याची अतिरिक्त संधी मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.
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