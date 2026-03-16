पश्चिम बंगालमध्ये वाजलं निवडणुकीचं बिगुल : निवडणूक आयोगानं केली पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्तांची उचलबांगडी
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं पोलीस महासंचालक, कोलकाता पोलीस आयुक्तांची उचलबांगडी केली.
Published : March 16, 2026 at 5:16 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सोमवारी निवडणूक आयोगानं वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सिद्धनाथ गुप्ता यांची पोलीस महासंचालक (DGP) पदी नियुक्ती केली. यासोबतच कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADG) पदावरून पीयूष पांडे यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागेवर विनीत गोयल यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर कोलकाता पोलीस आयुक्त सुप्रतीम सरकार यांनाही पदावरून दूर करुन त्यांच्या जागी अजय कुमार नंद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निवडणूक कामात सहभागी होण्यास अधिकाऱ्यांना मनाई : निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत राज्याचे मुख्य सचिव व गृह सचिव यांना पदावरून हटवल्यानंतर निवडणूक आयोगानं आता पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. या संदर्भातील निर्देश आज दुपारी ३ वाजतापर्यंत अंमलात आणणं बंधनकारक आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे, त्यांना निवडणूक संबंधित कोणत्याही कामात सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आयोगाच्या निर्णयानुसार विद्यमान पोलीस महासंचालक (DGP) पीयूष पांडे आता आपल्या पदावर पुढं काम करू शकणार नाहीत. त्यांच्या जागी राज्याचे नवीन पोलीस महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारण्यासाठी सिद्धनाथ गुप्ता यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोलकाता पोलीस आयुक्तांचीही बदली करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त सुप्रतीम सरकार यांना पदावरून हटवण्यात आलं असून, अजय नंद यांची नवीन पोलीस आयुक्त (CP) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जाणाऱ्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) या पदाची जबाबदारी अजय मुकुंद रानडे यांच्याकडं सोपवण्यात आली आहे.
प्रशासन निष्पक्ष आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी निर्णय : राजकीय निरीक्षकांच्या मते, आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगानं हे पाऊल उचललं आहे. प्रशासन अधिक निष्पक्ष आणि कार्यक्षम बनवणं हा यामागील उद्देश आहे. या निर्णयामुळे राज्य पोलीस प्रशासनामध्ये जबाबदाऱ्यांची नव्यानं विभागणी होईल. कामाचा वेग वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आधीच मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. पोलीस महासंचालक, कोलकाता पोलीस आयुक्त आणि एडीजी (कायदा व सुव्यवस्था) या महत्त्वाच्या पदांवर एकाच वेळी बदल करण्यात आल्यामुळे, राज्याच्या सुरक्षा आणि प्रशासकीय रचनेत एक नवीन गतीमानता (dynamic) निर्माण होईल, असं निरीक्षकांचं मानणं आहे. निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर झालं, त्याच रात्री आयोगानं नंदिनी चक्रवर्ती यांना राज्याच्या मुख्य सचिव पदावरुन हटवलं. त्यांच्या जागी दुष्यंत नारियाला यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्याचे गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना यांनाही पदावरून दूर करण्यात आलं असून, त्यांच्या जागी संगमित्रा घोष यांची नवीन गृह सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर, सोमवारी सकाळी आयोगानं पोलीस प्रशासनातील फेरबदलांची घोषणा केली.पश्चिम बंगालमधील २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये एकूण २९४ जागांचा समावेश होता. यावेळी आयोगासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान, विरोधकांनी हिंसाचार टाळण्याच्या उद्देशानं निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. रविवारी या प्रस्तावाला मंजुरी देत निवडणूक आयोगानं वेळापत्रक जाहीर केलं. त्यानुसार राज्यात दोन टप्प्यांत २३ एप्रिल आणि २९ एप्रिल रोजी मतदान होईल. पहिल्या टप्प्यात १५२ जागांसाठी आणि दुसऱ्या टप्प्यात १४२ जागांसाठी मतदान घेतलं जाईल. मतांची मोजणी ४ मे रोजी होईल.
