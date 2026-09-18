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निवडणूक आयोगानं तृणमुलचं पक्षचिन्ह गोठविलं; ज्ञानेश कुमारांनी मोदींना वाढदिवसाची भेट दिल्याची काँग्रेसकडून टीका

भारतीय निवडणूक आयोगानं अंतरिम आदेश देत तृणमुल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे पक्षचिन्ह आणि नाव गोठविलं आहे. यावर काँग्रेसचे सरचिटणीस वेणुगोपाल यांनी टीका केली आहे.

Election Commission Freeze TMC Symbol
तृणमुल पक्षाचे चिन्ह (ANI)
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By ANI

Published : September 18, 2026 at 7:30 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 7:38 AM IST

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नवी दिल्ली- भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशानंतर आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा पोटनिवडणुकीत तृणमुलच्या दोन्ही गटांना नवीन नाव आणि पक्षचिन्ह घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरावं लागणार आहे. कारण, भारतीय निवडणूक आयोगानं ऑल इंडिया तृणमुल काँग्रेसचे (एआयटीसी) नाव आणि निवडणूक चिन्हावर अंतिरम आदेश गुरुवारी जारी केले आहेत. त्या आदेशात म्हटलंय की, अरुप रॉय (याचिकाकर्ता) आणि ममता बॅनर्जी (प्रतिवादी) हे नेतृत्व करत असलेल्या दोन्ही गटांना एआयटीसीचे नाव वापरण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

तृणमुल काँग्रेसच्या (TMC) दोन्ही गटांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यापासून रोखणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अंतरिम आदेशामुळे देशातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. भाजपाच्या सांगण्यावरून भाजपानं तसे अंतरिम आदेश दिल्याचा काँग्रेसनं आरोप केला आहे. 2026 च्या निवडणुकीतील पराभवानंतर टीएमसीचे अस्तित्व संपणे अटळ होते, असे भाजपानं म्हटलं आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशाचा निषेध केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी मोदीजींना मध्यरात्रीची वाढदिवसाची भेट दिली असा त्यांनी आरोप केला. तसेच भाजपाद्वारे घटनाबाह्य ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.

काय म्हणाले वेणुगोपाल? ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली ज्यांनी भाजपाविरुद्ध लढा दिला, त्यांनाच आता बंड करण्यासाठी आणि निवडणूक आयोगाच्या मदतीने पक्षांतर करण्याचे घटनाबाह्य पाप करण्यासाठी 'रेड कार्पेट' (विशेष सवलत) दिले जात आहे. निवडणूक आयोग पुन्हा एकदा भाजपाच्या हातातील बाहुले असल्याचं सिद्ध झालं आहे. निवडणूक आयोग हे लोकशाहीला टप्प्याटप्प्यानं नष्ट करण्याचं साधन बनलं आहे. त्यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि आता एआयटीसी (AITC) च्या बाबतीतही हेच केलं आहे. भाजपाला विरोध करणाऱ्यांचे संपूर्ण राजकीय अस्तित्व हिरावून घेतले जाते. आम्ही या कृतीचा निषेध करतो. निवडणूक आयोगानं ममता बॅनर्जीजींना 'दोन पाने' (two leaves) हे चिन्ह त्वरित परत करावे, अशी मागणी करतो," असे वेणुगोपाल यांनी 'एक्स' (X) मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

आगामी पोटनिवडणुकीपूर्वी मोठ्या राजकीय घडामोडी- निवडणूक आयोगानं तृणमुलच्या दोन्ही गटांना शुक्रवारी सकाळपर्यंत पसंतीचे नाव आणि पक्षचिन्ह देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तृणमुल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींचा गट आणि ऋतब्रत बॅनर्जींच्या गटाना निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची यापूर्वी भेट घेतली होती. मात्र, दोन्ही गट नाव आणि पक्षचिन्ह निवडणूक आयोगाकडून मिळविण्यात यशस्वी ठरले नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये ६ ऑक्टोबरला नंदीग्राम आणि रेजिनगर जागेसाठी विधानसभा पोटनिवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी या राजकीय घडामोडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

महाराष्ट्रात पक्षफुटीनंतर काय घडलं होतं?-महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतरही पक्षचिन्ह आणि नावाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. असे असले तरी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार शिवसेनेचे नाव आणि पक्षचिन्ह हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्यात आलं आहे. तर दिवंगत अजित पवार यांच्या गटाला राष्ट्रवादीचे नाव आणि पक्षचिन्ह देण्यात आलं आहे.

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Last Updated : September 18, 2026 at 7:38 AM IST

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