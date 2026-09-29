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निवडणूक आयोग वाद! मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी

निवडणूक आयोगाच्या वतीने एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एका नवीन याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती दर्शवली.

Election Commission Controversy
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 2:26 PM IST

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नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार हे इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या सहमतीशिवाय निवडणूक आयोगाच्या वतीने एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एका नवीन याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती दर्शवली. याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंग यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडला. कायद्यातील तरतुदींनुसार, बहुसदस्यीय आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जाणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकिलांनी केला आणि या विषयावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचं प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध : सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, कायद्यानुसार बहुसदस्यीय आयोग स्थापन करण्यामागचा मूळ उद्देशच हा आहे की निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जावेत. त्यांनी नमूद केले की, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा विचार करता, संपूर्ण प्रक्रियेबाबत आणि आयोगाने प्रत्यक्षात निर्णय घेतला होता की नाही, याबद्दल गंभीर शंका निर्माण होतात. राकेश कुमार सिंग म्हणाले, "कारण जर आयोगाने एकमताने निर्णय घेतला नसेल, तर... न्यायालयाचा निकालही या तथ्यावर आधारित असतो की तो आयोगाचा निर्णय आहे. त्यामुळे, हा एक गंभीर मुद्दा आहे. मी केवळ विनंती करत आहे..." प्रक्रियेची माहिती असलेल्या वकिलाच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा वैयक्तिकरित्या वापर : या याचिकेद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी कोणत्या अधिकाराखाली निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा वैयक्तिकरित्या वापर केला. संविधानाच्या अनुच्छेद 324(3) नुसार त्यांना केवळ आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे आणि आयोगाच्या सामूहिक अधिकारांचा वापर करण्याचा कोणताही वैयक्तिक अधिकार त्यांना देण्यात आलेला नाही. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, अनुच्छेद 324(1) नुसार, मतदार याद्या तयार करणे आणि निवडणुका घेणे यांचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयात निहित नसून ते 'निवडणूक आयोगा'कडे निहित आहे.

नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक : याचिकेत नमूद केले आहे की, "मतदार नोंदणी नियम 1960 अंतर्गत 'फॉर्म 6' विहित करण्यात आला आहे. जर 'फॉर्म 6' मध्ये 'एसआयआर' (SIR) शी संबंधित आणि अनिवार्य (वगळता न येणारा) रकाना समाविष्ट करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते, जसे की आयुक्त जोशी यांनी 16 मे 2026 रोजी आणि आयुक्त संधू यांनी 19 मे 2026 रोजी फाईलवर नोंदवले आणि त्यास सहमती दर्शवली होती, तर अशा सुधारणेविना ती आवश्यकता अंमलात आणण्याचा कायदेशीर आधार काय, हा प्रश्न निश्चितपणे तपासण्याचा विषय ठरतो."

जोशी आणि संधू यांची सातत्याने अधिकृतपणे असहमती : याचिकेतील युक्तिवाद असा आहे की, जोशी आणि संधू हे सातत्याने अधिकृतपणे असहमती दर्शवत असतानाही कुमार यांचे पदावर कायम राहणे, त्या काळात पार पडलेल्या प्रत्येक मतदार यादीविषयक प्रक्रियेच्या आणि निवडणुकीच्या ज्यात खुद्द 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेचाही समावेश आहे, विश्वसनीयतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. याचिकेत असे म्हटले आहे की, 'एसआयआर'बाबत या न्यायालयाचे आदेश ज्या गृहितकावर आधारित होते, ते म्हणजे ही प्रक्रिया केवळ कुमार यांच्या एकट्याच्या सांगण्यावरून नव्हे, तर निवडणूक आयोगाकडून एक सामूहिक संस्था म्हणून आणि त्यांच्या वतीने राबवली गेली होती.

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ELECTION COMMISSION CONTROVERSY
CEC GYANESH KUMAR
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार
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