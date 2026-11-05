निवडणूक आयोगाची 6 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एसएसआर मोहीम; 21 जानेवारीला अंतिम मतदार याद्या जाहीर होणार
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनाची प्रक्रिया राबवली जाईल.
Published : November 5, 2026 at 6:14 PM IST
नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगानं गुरुवारी सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनाची (Special Summary Revision- SSR) घोषणा केली.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनाची प्रक्रिया राबवली जाईल. त्यानुसार, खालील राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
- अरुणाचल प्रदेश
- चंदीगड
- दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव
- मिझोराम
- ओडिशा
- सिक्कीम
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे, नवीन आणि तरुण मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आणि यादीतील चुका दुरुस्त करणे हा आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या पुनरावलोकनासाठी 1 जानेवारी 2027 ही अंतिम मुदत आहे. म्हणजेच, या तारखेपर्यंत 18 वर्षे पूर्ण केलेले पात्र नागरिक मतदार यादीत आपलं नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. याव्यतिरिक्त, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर 2027 रोजी 18 वर्षे पूर्ण करणारे तरुण देखील आगाऊ अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
अंतिम मतदार यादी कधी जारी केली जाणार?
या प्रक्रियेअंतर्गत, सुधारित मसुदा मतदार यादी 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर, मतदार यादीमध्ये नावांचा समावेश, नावे वगळणे किंवा इतर कोणत्याही चुका दुरुस्त करण्यासाठी दावे आणि आक्षेप दाखल केले जाऊ शकतात. यावर कार्यवाही झाल्यानंतर, अंतिम मतदार यादी 21 जानेवारी 2027 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.
पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांवर लक्ष केंद्रित
या विशेष मोहिमेत पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या पात्र तरुण मतदारांची नावं मतदार यादीत समाविष्ट करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीतून सुटू नये, हे सुनिश्चित करणं निवडणूक आयोगाचं उद्दिष्ट आहे.
संपूर्ण एसएसआर वेळापत्रक
- मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण - 20 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत
- इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट मतदार यादीचे प्रकाशन - 30 नोव्हेंबर 2026
- दावे आणि आक्षेप कालावधी - 30 नोव्हेंबर 2026 ते 30 डिसेंबर 2026
- अंतिम मतदार यादीचे प्रकाशन - 21 जानेवारी 2027
अधिकाऱ्यांसाठी निवडणूक आयोगाच्या कडक सूचना
- एसएसआर प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि वेळेवर पूर्ण व्हावी यासाठी, निवडणूक आयोगानं अधिकाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत.
- आरपीए 1950 च्या कलम 13 सीसी अंतर्गत, मतदार यादी तयार करण्यामध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक आयोगाकडे प्रतिनियुक्तीवर मानलं जाईल.
- मुख्य सचिव हे सुनिश्चित करतील की सीईओ, डीईओ, ईआरओ आणि बीएलओ यांची कोणतीही पदे रिक्त राहणार नाहीत. आयोगाच्या मंजुरीशिवाय एसएसआर दरम्यान कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली केली जाणार नाही. कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही आणि कोणत्याही अपात्र व्यक्तीचा यादीत समावेश होणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी ईआरओची असणार आहे.
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