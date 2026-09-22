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राज्यसभेच्या 12 जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा; जाणून घ्या वेळापत्रक!

राज्यसभेच्या 12 जागांसाठीच्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांच्या वेळापत्रकानुसार, 29 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.

Election Commission of India
निवडणूक आयोग (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 3:33 PM IST

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नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमधील राज्यसभेच्या 12 जागांसाठी निवडणुका आणि पोटनिवडणुका 16 ऑक्टोबर रोजी होणार आहेत, असं निवडणूक आयोगानं (ECI) मंगळवारी जाहीर केलं. विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार असल्यामुळं उत्तर प्रदेशातील 10 आणि उत्तराखंडमधील एका राज्यसभेच्या जागेसाठी निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.

ज्या सदस्यांचा खासदार म्हणून कार्यकाळ संपणार आहे, त्यांमध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि बी. एल. वर्मा, उत्तर प्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आणि समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राम गोपाल यादव यांचा समावेश आहे. तर उत्तराखंडमध्ये नरेश बन्सल यांचा कार्यकाळ 25 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक यांनी राज्यसभेच्या खासदारपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये पोटनिवडणुका घेणं आवश्यक झाले. त्यांचा कार्यकाळ 2 एप्रिल 2032 रोजी संपणार होता.

29 सप्टेंबरला अधिसूचना जारी केली जाणार : राज्यसभेच्या 12 जागांसाठीच्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांच्या वेळापत्रकानुसार, 29 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. तर नामांकन अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 6 ऑक्टोबर आहे. नामांकन अर्जांची छाननी दुसऱ्या दिवशी केली जाणार आहे. तसंच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 9 ऑक्टोबर आहे. 16 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत मतदान होईल. तर मतमोजणी त्याच दिवशी होईल. निवडणूक 19 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे.

निवडणूक अधिकाऱ्यानं दिलेल्या पूर्वनिश्चित माहितीनुसार, मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदवण्यासाठी केवळ जांभळ्या रंगाच्या स्केच पेनचा वापर केला जावा. उपरोक्त निवडणुकीत पसंतीक्रम नोंदवण्यासाठी इतर कोणत्याही पेनचा वापर केला जाणार नाही, असे निर्देश निवडणूक आयोगानं निर्देश दिले आहेत. तसंच, निवडणूक आयोगानं स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेवर बारकाईनं लक्ष ठेवण्यासाठी निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचा समावेश आहे.

विधान परिषदेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रकही जाहीर : दरम्यान, निवडणूक आयोगानं बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांमधील विधान परिषदेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 6 ऑक्टोबर आहे. तर उमेदवारी अर्जांची छाननी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तसंच अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 9 ऑक्टोबर आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार, 23 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत मतदान होईल.

बिहार विधान परिषदेचे आठ सदस्य (पदवीधर मतदारसंघातील चार आणि शिक्षक मतदारसंघातील चार), कर्नाटक विधान परिषदेचे चार सदस्य (पदवीधर मतदारसंघातील दोन आणि शिक्षक मतदारसंघातील दोन), महाराष्ट्र विधान परिषदेचे पाच सदस्य (पदवीधर मतदारसंघातील तीन आणि शिक्षक मतदारसंघातील दोन) आणि उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे 11 सदस्य (पदवीधर मतदारसंघातील पाच आणि शिक्षक मतदारसंघातील सहा) यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांत संपणार आहे.

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RAJYA SABHA POLL SCHEDULE
UP UTTARAKHAND WEST BENGAL VOTING
ECI RAJYA SABHA SCHEDULE
निवडणूक आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

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