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ममता बॅनर्जींच्या गटाला 'फुटबॉलपटू', तर ऋतब्रत गटाला मिळालं 'लिफाफा' चिन्ह; निवडणूक आयोगाचा निर्णय

निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'फुटबॉलपटू' हे निवडणूक चिन्ह दिलं आहे.

Election Commission Allots 'Football Player' Symbol To Mamata Faction; Ritabrata Group Gets 'Envelope' Symbol
ममता बॅनर्जी, ऋतब्रत बॅनर्जी (File Photo- IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 4:55 PM IST

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नवी दिल्ली : पक्षाच्या स्थापनेपासून तृणमूल काँग्रेस (TMC) चे नाव आणि निवडणूक चिन्ह ही पश्चिम बंगालच्या राजकारणाची ओळख बनली आहे. मात्र, पक्षांतर्गत वादामुळं केंद्रीय निवडणूक आयोगानं 'ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'फुलं आणि गवत' हे चिन्ह तात्पुरते गोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशिवाय कोणताही प्रतिस्पर्धी या पक्षचिन्हाचा वापर करू शकणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्याऐवजी नवीन नाव आणि चिन्ह प्रस्तावित केलं. तसंच, आपला कायदेशीर लढा सुरूच राहील, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

ममता गटाला 'फुटबॉलपटू', ऋतब्रत गटाला 'लिफाफा' : दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा पोटनिवडणुका आणि आसाममधील नागाव लोकसभा मतदारसंघाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'फुटबॉलपटू' हे निवडणूक चिन्ह दिलं आहे. तर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या गटाला पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'लिफाफा' हे निवडणूक चिन्ह दिलं आहे. ममता बॅनर्जी आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्यातील तृणमूल काँग्रेसच्या मालकी हक्काच्या वादाशी संबंधित प्रकरणात, गुरुवारी रात्री जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात केलेल्या विनंतीनुसार, दोन्ही गटांनी आपापली नावं आणि चिन्हे निवडल्यानंतर निवडणूक आयोगानं ही नावं दिली.

नवीन नाव आणि पक्षचिन्ह घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरावं लागणार : निवडणूक आयोगानं या प्रकरणात अंतरिम आदेश जारी केला आहे. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठानं गुरुवारी मुख्यालयात दुसरी सुनावणी घेतली. तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांनी, गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगानं सुनावणी सुरू केली होती. दरम्यान, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाकडून झालेल्या पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद समोर आले आहेत. अशात निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशानंतर आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा पोटनिवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना नवीन नाव आणि पक्षचिन्ह घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरावं लागणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 6 ऑक्टोबरला नंदीग्राम आणि रेजीनगर जागेसाठी विधानसभा पोटनिवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी या राजकीय घडामोडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

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TAGGED:

ELECTION COMMISSION
TMC
ECI MAMATA RITABRATA
तृणमूल काँग्रेस
MAMATA BANERJEE

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