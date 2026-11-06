एल निनोमुळं पाणीटंचाई अधिकच गंभीर; देशातील धरणं 33 टक्के रिकामी, दक्षिण भारतात सर्वाधिक फटका
कमी पावसाचा थेट परिणाम देशातील प्रमुख धरणं आणि जलाशयांवर झाला आहे, जे आता त्यांच्या क्षमतेच्या 33 टक्के रिकामे झाले आहेत.
Published : November 6, 2026 at 5:54 PM IST
हैदराबाद : (Samanvay Pandey/EB Prime Team) : El Nino Water Crisis : एल निनोचा देशावर विनाशकारी परिणाम झाला आहे. सर्वात आधी एल निनोमुळं पावसाळ्यात पावसाचे प्रमाण कमी झाले आणि नंतर भात व कडधान्यांसारख्या खरीप पिकांचं नुकसान झालं. आता, नजीकच्या भविष्यात, पाण्यावरही संकट येऊ शकतं. तुमच्या पाण्याच्या नळातून पाणी येणं बंद होऊ शकतं. कारण, केंद्रीय जल आयोगाच्या ताज्या अहवालातील आकडेवारी हेच दर्शवते.
खरंतर, पावसाळ्यातील दुष्काळाचे आता पाण्याच्या संकटात रूपांतर झालं आहे. कमी पावसाचा थेट परिणाम देशातील प्रमुख धरणं आणि जलाशयांवर झाला आहे, जे आता त्यांच्या क्षमतेच्या 33 टक्के रिकामे झाले आहेत. दक्षिण भारताला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, जिथं कर्नाटक आणि केरळमधील जलाशयांमधील पाण्याची पातळी नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी एक धरण आणि जलाशय पूर्णपणे कोरडे पडण्याच्या मार्गावर आहे, म्हणजेच पाणीसाठा शून्य झाला आहे. "ईटीव्ही भारत"नं घेतलेला हा देशातील धरणं आणि इतर जलाशयांच्या सद्यस्थितीबद्दल आढावा.
देशात किती धरणं आणि जलाशय आहेत? : भारताकडे सध्या जगातील सर्वात मोठ्या धरण पोर्टफोलिओपैकी एक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 6,628 धरणांसह भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यापैकी 6,545 धरणं कार्यरत आहेत आणि 83 धरणांचं बांधकाम सुरू आहे. या धरणांची एकूण पाणी साठवण क्षमता अंदाजे 330 बिलियन क्युबिक मीटर (अब्ज घनमीटर) आहे. अंदाजे 26 टक्के म्हणजेच 1,681 धरणं 50 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. 291 धरणं 100 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. अंदाजे 42 टक्के धरणं 25 ते 50 वर्षे वयोगटातील आहेत.
देशातील धरणं आणि जलाशयांमध्ये किती पाणी? : देशात 178 प्रमुख जलाशय आहेत, ज्यांचे केंद्रीय जल आयोगाद्वारे (CWC) नियमितपणे निरीक्षण केलं जातं. याव्यतिरिक्त, जलाशय, तळी आणि टाक्यांसह देशभरात एकूण 292,118 जलस्रोत आहेत. 22 ऑक्टोबर रोजी CWC द्वारे देखरेख ठेवल्या जाणाऱ्या 178 महत्त्वाच्या जलाशयांमधील एकूण 'सक्रिय साठा' 123.228 अब्ज घनमीटर आहे, जो उपलब्ध सक्रिय साठवण क्षमतेच्या 66.70 टक्के आहे.
एल निनोनं किती पाणी शोषून घेतलं? : केंद्रीय जल आयोगाच्या 30 एप्रिल 2026 च्या अहवालानुसार, देशातील 166 जलाशयांमध्ये (12 जलाशयांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली नाही) एकूण 71.082 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) पाणी उपलब्ध होतं. हे त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या 38.72 टक्के होते. त्यानंतर, 14 मे च्या अहवालात, हा आकडा घसरून 63.232 अब्ज घनमीटर झाला, जो एकूण क्षमतेच्या केवळ 34.45 टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, केवळ दोन आठवड्यांत जवळपास 8 BCM पाणी वाया गेले. दक्षिण भारतात सर्वाधिक घट दिसून आली, जिथं साठा 26.267 BCM (52.61%)) नं कमी झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये लक्षणीय घट झाली. उत्तर भारतातील साठा 33.28 टक्क्यांनी कमी झाला, याचं मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानमधील कमी साठा हे होते.
किती जलाशय पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत? : केंद्रीय जल आयोगाच्या (CWC) साप्ताहिक बुलेटिननुसार, 30 एप्रिल रोजी बिहारमधील चंदन धरण कोरडे पडल्याची बातमी समोर आली. 14 मे च्या अहवालात याची पुष्टी झाली आहे की, तीन जलाशयांमधील पाण्याची पातळी आता शून्यावर आली आहे. यामध्ये बिहारमधील चंदन धरण, महाराष्ट्रातील भीमा उजनी धरण आणि उत्तर प्रदेशातील मौदाहा जलाशयाचा समावेश आहे. तामिळनाडूमधील अलियार धरणही जवळपास रिकामं झालं आहे. मात्र, सध्याची पाण्याची पातळी या तिन्हीपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे. देशातील जवळपास 60 टक्के जलाशयांमध्ये त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या निम्म्याहून कमी पाणी आहे. यामुळं महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमधील 200 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये तीव्र दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
भारत गंभीर पाणी संकटाचा सामना करतोय : एल निनोमुळं धरणं आणि जलाशयांमधील पाण्याची पातळी घटल्यानं देश गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. शहरी भागांमध्ये पाणी कपात सुरू झाली आहे. मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये आधीच दहा टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळं शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये बोअरवेलवरील अवलंबित्व वाढलं आहे, ज्यामुळं भूजल पातळी विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. बंगळुरू आणि चेन्नईच्या बाहेरील भागात तीव्र पाणीटंचाईमुळं रहिवाशांना खाजगी पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावं लागत आहे, ज्यामुळं पाण्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
देशातील 316 जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई : हवामान आणि सरकारी दुष्काळ अहवालासारख्या FACTLY अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2026 मध्ये देशातील एकूण 806 जिल्ह्यांपैकी 316 जिल्हे एल निनोमुळं पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. यापैकी 34 जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळं, या जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनचा पाऊस सामान्य प्रमाणापेक्षा 20 टक्के ते 59 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. या जिल्ह्यांमधील भूजल पातळी झपाट्यानं खालावली असून, जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात लक्षणीय घट झाली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या ग्रामीण लोकांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही आणि शहरांमध्ये अंशतः पाणी कपात सुरू झाली आहे.
तेलंगणातील जलाशयांमध्ये पाण्याची कमतरता : एल निनोच्या प्रभावामुळं तेलंगणातील जलाशयांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. सध्याच्या स्थितीत मुख्य जलाशयांमध्ये साधारणपणे 462 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पाणी असायला हवे, परंतु त्यात केवळ 200 टीएमसी पाणी आहे. कृष्णा खोऱ्यात 270 टीएमसी क्षमतेच्या तुलनेत 78.5 टीएमसी पाणी आहे, तर गोदावरी खोऱ्यात 145.7 टीएमसी क्षमतेच्या तुलनेत 96 टीएमसी पाणी आहे. सिंगूर जलाशयात 30 टीएमसी क्षमतेच्या तुलनेत केवळ 3.2 टीएमसी पाणी आहे. नागार्जुन सागर जलाशयात 312 टीएमसी क्षमतेच्या तुलनेत 188 टीएमसी पाणी आहे. गावातील जलाशयांमध्ये (टाक्यांमध्ये) सरासरी 40 टक्के पाण्याची कमतरता आहे. हैदराबादमध्ये पाण्याच्या टँकरसाठीची दैनंदिन नोंदणी 3500 वरून 7000 पर्यंत वाढली आहे. हैदराबाद महानगर प्रदेशाला सामान्यतः दररोज 583 दशलक्ष गॅलन (एमजीडी) पाण्याची आवश्यकता असते, परंतु एल निनोच्या प्रभावामुळं ही मागणी 720 एमजीडीपर्यंत वाढली आहे.
गुजरातच्या धरणांमध्ये सध्या 78.86 टक्के पाणीसाठा : NWRWS आणि कल्पसर विभागाच्या 23 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या अहवालानुसार, गुजरातमधील सर्व धरणांमध्ये सध्या 19,917.78 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पाणीसाठा आहे, जो त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या 78.86 टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, या वर्षीचा पाणीसाठा 19.15 टक्क्यांनी (-4,716.83 MCM) कमी झाला आहे. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होतं की, या वर्षीचा पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे एक-पंचमांश कमी आहे. या सरासरी आकडेवारीवरून पिण्याच्या पाण्याची खरी टंचाई किती असेल याचा अंदाज लावता येतो.
महाराष्ट्रातील 11 जिल्ह्यांमध्ये टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा : महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या 'प्रवाह-एआय' (Pravah-AI) डॅशबोर्डनुसार, राज्याची निर्धारित क्षमता 1,457 टीएमसी असताना, एकूण 999 टीएमसी पाणीसाठा वापरात असल्याची नोंद झाली आहे. हे एकूण क्षमतेच्या अंदाजे 69 टक्के आहे. याचा अर्थ जलाशय 31 टक्के रिकामे आहेत. गेल्या वर्षी जलाशय काठोकाठ भरले होते. उदाहरणार्थ, जायकवाडी धरण आणि उजनी धरण 100 टक्के भरले होते. तर कोयना धरण 98.5 टक्के भरलं होतं. 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, राज्यातील 11 जिल्ह्यांमधील 728 गावं आणि 2,694 वस्त्यांना 886 सरकारी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात होता. यापैकी 205 बीडमध्ये, 196 अहिल्यानगरमध्ये, 179 छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आणि 140 सोलापूरमध्ये तैनात करण्यात आले होते.
राजस्थानच्या धरणांमध्ये आणि जलाशयांमध्ये 21 टक्के कमी पाणी : राजस्थानच्या धरणांमधील पाणीसाठ्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, राणा प्रताप सागर धरणाची एकूण क्षमता 352.81 फूट आहे, तर सध्या त्यात 348.45 फूट पाणी आहे. हे धरण 80.40 टक्के भरलं आहे. कोटा बॅरेजची एकूण क्षमता 260.30 फूट आहे, तर त्यात 259.90 फूट पाणी आहे. ते 99.56 टक्के भरलेलं आहे. जवाहर सागर धरणाची एकूण क्षमता 298.70 फूट असून, त्यात सध्या 296.54 फूट पाणी साठलेले आहे, जे धरणाच्या क्षमतेच्या 71.98 टक्के आहे. माही बजाज सागरची एकूण क्षमता 281.50 फूट असून, त्यात सध्या 275.45 फूट पाणी साठलेलं आहे, जे धरणाच्या क्षमतेच्या 96.49 टक्के आहे. बिसलपूर धरणाची एकूण क्षमता 315.50 फूट असून, त्यात सध्या 314.00 फूट पाणी साठलेले आहे. आकडेवारीनुसार, राजस्थानच्या जलाशयांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे 21 टक्के कमी पाणी आहे.
मध्य प्रदेशातील धरणांमधील पाण्याची पातळी गंभीर : केंद्रीय जल आयोगाच्या ऑक्टोबर 2026 च्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशातील अनेक प्रमुख जलाशय आणि धरणांमधील पाणीसाठा सामान्य पातळीपेक्षा कमी आहे. जरी येथील परिस्थिती दक्षिण भारत किंवा महाराष्ट्रातील मराठवाड्याइतकी गंभीर नसली तरी, पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये लक्षणीय प्रादेशिक विषमता दिसून येत आहे. महाकालचे शहर असलेल्या उज्जैन शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंभीर धरणातील पाण्याची पातळी केवळ 27 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. यामुळं शहरातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे. पश्चिम मध्य प्रदेशातील झाबुआ जिल्ह्यात एल निनोमुळं सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झाला आहे. भूजल पातळीत सतत होणाऱ्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनानं संपूर्ण जिल्ह्यात खाजगी बोअरवेल खोदकाम आणि पाण्याच्या स्रोतांच्या व्यावसायिक वापरावर बंदी घातली आहे.
तामिळनाडूमध्ये देशातील पहिलं धरण : सरकारी नोंदीनुसार, तामिळनाडूमधील 'कल्लनाई' (ग्रँड एनिकट) हे भारतातील सर्वात जुनं धरण असून ते जवळपास दोन हजार वर्षांपासून कार्यरत आहे. हे उत्कृष्ट अभियांत्रिकी आणि देखभालीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. देशातील एकूण धरणांपैकी 98.5 टक्के म्हणजेच ६,6,448 धरणं राज्य सरकारांच्या मालकीची आहेत. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (CPSUs) मालकीची 49 धरणं आहेत. खाजगी संस्थांच्या मालकीची 36 धरणं आहेत. केंद्र सरकारच्या मालकीची 12 धरणं आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणं असून, त्याखालोखाल मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, राजस्थान, कर्नाटक आणि ओडिशा यांचा क्रमांक लागतो.
पाण्याच्या संकटामुळं रब्बी पिकांच्या पेरणीला विलंब : ऑक्टोबर महिना हा गहू, मोहरी आणि हरभरा यांसारख्या रब्बी पिकांच्या पेरणीचा असतो. जलाशयांमधील पाण्याच्या कमतरतेमुळं शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसं पाणी मिळत नाही. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये, कालव्यांच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी न पोहोचल्यामुळं पिकं सुकण्याच्या मार्गावर आहेत. केवळ तेलंगणामध्येच, भूजल पातळी घसरल्यामुळे सुमारे 15 लाख कृषी पंपसेट आणि विहिरी कोरड्या पडल्या असून, सिंचन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे.
वीज निर्मितीत 20 ते 30 टक्के घट : देशाच्या एकूण वीज क्षमतेचा मोठा वाटा जलविद्युत (Hydro power) प्रकल्पांमधून येतो. श्रीशैलम आणि तुंगभद्रा यांसारख्या दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील प्रमुख धरणांमधील पाण्याची पातळी अत्यंत कमी झाल्यामुळं, वीज निर्मितीत 20 ते 30 टक्के घट झाली आहे. जलविद्युत निर्मितीतील ही तूट भरून काढण्यासाठी कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांवर दबाव आहे. यामुळं येत्या काही महिन्यांत ग्रीडवर अतिरिक्त भार पडण्याचा आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
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