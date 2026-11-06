एल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण 12.6 टक्क्यांनी घटले; 125 वर्षांतील चौथा 'दुष्काळी' मान्सून; कर्नाटक आणि केरळला सर्वाधिक फटका
कोणत्या राज्यांत पावसाची सर्वाधिक तूट दिसून आली? याबद्दलची सविस्तर माहिती 'ईटीव्ही भारत'च्या (ETV Bharat) या अहवालात जाणून घ्या.
Published : November 6, 2026 at 12:57 PM IST
हैदराबाद : यंदा देशात मान्सूनचा हंगाम काहीसा निराशाजनक राहिला. ढग आले आणि काही प्रमाणात पाऊसही झाला, परंतु तो अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होता. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, 2026 च्या मान्सून हंगामात पावसाचे प्रमाण सामान्यपेक्षा 12.6 टक्क्यांनी कमी नोंदवले गेले. या कमतरतेमागे 'एल निनो' हे मुख्य कारण होते, ज्याचा मान्सूनवर प्रतिकूल परिणाम झाला. परिणामी, देशाला 'दुष्काळी' मान्सूनचा सामना करावा लागला, अशी घटना गेल्या 125 वर्षांत केवळ चार वेळा घडली आहे. याचा सर्वाधिक फटका दक्षिण भारताला बसला असून, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि केरळ ही राज्ये सर्वात जास्त प्रभावित झाली आहेत. कोणत्या राज्यांत पावसाची सर्वाधिक तूट दिसून आली? याबद्दलची सविस्तर माहिती 'ईटीव्ही भारत'च्या (ETV Bharat) या अहवालात जाणून घ्या.
वायव्य भारतात 94 टक्के आणि मध्य भारतात 97 टक्के पाऊस : देशात सामान्यतः किती पाऊस पडतो आणि 2026 च्या मान्सूनमध्ये किती तूट राहिली? भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत देशात 759.4 मिमी पाऊस झाला, तर 'दीर्घकालीन सरासरी' (Long Period Average - LPA) नुसार 868.6 मिमी पाऊस अपेक्षित होता. 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे मान्सूनच्या पावसात 109.2 मिमी म्हणजेच 12.6 टक्क्यांची तूट निर्माण झाली. दक्षिण भारतात सामान्य पावसाच्या तुलनेत केवळ 76 टक्के, तर पूर्व आणि ईशान्य भारतात 74 टक्के पाऊस झाला. त्याच वेळी, वायव्य भारतात 94 टक्के आणि मध्य भारतात 97 टक्के पाऊस नोंदवला गेला.
तेलंगणात 24 टक्के कमी पाऊस : 21 ऑक्टोबरपर्यंत तेलंगणात दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत 24 टक्के कमी पाऊस झाला. मान्सून हंगामात (जून ते ऑक्टोबर) राज्यात 812.5 मिमी पावसाच्या अपेक्षेच्या तुलनेत केवळ 618.7 मिमी पाऊस झाला म्हणजेच सुमारे 194 मिमीची तूट नोंदवण्यात आली. या तुटीचा परिणाम शेती, भूजल पातळी, जलस्रोत, जलाशय आणि वनक्षेत्रांवर होत आहे. सध्या राज्यातील 33 पैकी 18 जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट जाणवत आहे, ज्यामुळे सुमारे 1 कोटी लोक प्रभावित झाले असून, त्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
गुजरातमध्ये पावसाची तूट : गुजरातमध्ये सामान्यपेक्षा 10.81 टक्के कमी पाऊस नोंदवला गेला आहे. राज्य आपत्कालीन संचालन केंद्राच्या (State Emergency Operation Centre) अहवालानुसार, 19 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात एकूण 810.66 मिमी पाऊस झाला. 1996 ते 2025 या कालावधीतील 908.88 मिमीच्या सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण 89.19 टक्के इतके आहे, म्हणजेच दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 10.81 टक्के तूट दिसून येते. राज्यात पावसाचे वितरण असमान होते; दक्षिण गुजरातमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला, तर कच्छ, उत्तर गुजरात आणि सौराष्ट्र भागात पावसाची तूट नोंदवली गेली. पूर्व-मध्य भागातही एकूण पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहिला.
मध्य प्रदेशात पावसाची तूट : स्थानिक हवामान विभागाच्या अहवालानुसार, 'एल निनो' (El Niño) प्रभावामुळे मध्य प्रदेशात मान्सून हंगामात सामान्यपेक्षा सुमारे 15 टक्के कमी पाऊस झाला. मान्सून काळात राज्यात सरासरी 949.5 मिमी पाऊस पडतो, परंतु 'एल निनो'च्या परिणामामुळे यावेळी केवळ 908.4 मिमी पाऊस नोंदवला गेला. मध्य प्रदेशातील पूर्व भाग सर्वाधिक प्रभावित झाला असून, तिथे सामान्यपेक्षा 19 टक्के कमी पाऊस झाला; त्यानंतर पश्चिम मध्य प्रदेशात 11 टक्के तूट दिसून आली. राज्यातील सुमारे 25 जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये अलीराजपूर, रेवा, मैहर, नर्मदापुरम, सीधी, नरसिंगपूर, झाबुआ, सिंगरौली, मंडला आणि टीकमगड यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
राजस्थानमध्ये 17 टक्के पावसाची तूट : यावर्षीच्या मान्सून काळात राजस्थानमध्ये सामान्य पावसाच्या तुलनेत 17.76 टक्के कमी पाऊस नोंदवला गेला. 1 जून ते 26 सप्टेंबरदरम्यान राज्यात 421.89 मिमीच्या सामान्य सरासरीच्या तुलनेत 346.97 मिमी पाऊस झाला, म्हणजेच 74.92 मिमीची तूट दिसून आली. राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये सामान्य पावसाच्या तुलनेत 20% ते 50% कमी पाऊस झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 676.76 मिमी पाऊस नोंदवला गेला होता. जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या अहवालानुसार, 14 जिल्ह्यांत कमी पाऊस, 12 जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, तर 15 जिल्ह्यांत सामान्य पाऊस झाला आहे.
केरळमध्ये 28 टक्के पावसाची तूट : मान्सून हंगामात केरळमध्ये सामान्य पावसाच्या तुलनेत सुमारे 28 टक्के कमी पाऊस झाला. 1 जून ते 31 ऑगस्टदरम्यान 1367.1 मिमी पाऊस नोंदवला गेला, जो 1750 मिमीच्या सामान्य सरासरीपेक्षा कमी आहे. 1901 नंतरचा हा सातवा सर्वात कोरडा मान्सून हंगाम ठरला असून, 2001 नंतरचा हा चौथा सर्वात कोरडा हंगाम आहे. चालू वर्ष आता सर्वात कमी पाऊस नोंदवल्या गेलेल्या 10 वर्षांच्या यादीत समाविष्ट झाले आहे.
अलाप्पुझा जिल्ह्यात 32 टक्के तूट : वायनाड जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजेच 53 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली. येथे 2200.9 मिमीच्या अपेक्षित सामान्य पावसाच्या तुलनेत 1090.1 मिमी पाऊस झाला. त्यानंतर इडुक्की जिल्ह्यात 47 टक्के आणि कोल्लम जिल्ह्यात 38 टक्के पावसाची तूट दिसून आली. अलाप्पुझा जिल्ह्यात 32 टक्के तूट होती, तर पालक्काड आणि त्रिशूर जिल्ह्यांत प्रत्येकी 30 टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली. याउलट, कन्नूर, कासारगोड, कोट्टायम, कोझिकोड, पथानामथिट्टा आणि तिरुवनंतपुरम या जिल्ह्यांत सामान्य पाऊस झाला. केरळमध्ये आतापर्यंतचा सर्वात कमी पाऊस 1918 मध्ये नोंदवला गेला होता; त्या वर्षी 1104.3 मिमी पावसाची नोंद झाली होती. याव्यतिरिक्त ज्या वर्षांत खूप कमी पाऊस पडला, त्यात 1976 (1296.4 मिमी) आणि 1987 (1324.5 मिमी) यांचा समावेश होतो.
इतर वर्षांतील पावसाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे : 2023 मध्ये 1326.6 मिमी, 2016 मध्ये 1352.3 मिमी, 2002 मध्ये 1361.7 मिमी, 1952 मध्ये 1477.4 मिमी, 1986 मध्ये 1498.4 मिमी आणि 1994 मध्ये 1498.7 मिमी. मात्र, यावेळी काहीसा दिलासा मिळाला आहे, कारण झालेला पाऊस 2023 च्या तुलनेत अधिक आहे.
केरळमध्ये 1918 मध्ये आतापर्यंतचा सर्वात कमी पाऊस : केरळ राज्यात आतापर्यंतची सर्वात कमी पावसाची नोंद 1918 मध्ये झाली होती, जेव्हा 1104.3 मिमी पाऊस पडला होता. इतर ज्या वर्षांत पावसाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होते, त्यात 1976 (1296.4 मिमी) आणि 1987 (1324.5 मिमी) यांचा समावेश होतो.
इतर वर्षांतील पावसाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे : 2023 मध्ये 1326.6 मिमी, 2016 मध्ये 1352.3 मिमी, 2002 मध्ये 1361.7 मिमी, 1952 मध्ये 1477.4 मिमी, 1986 मध्ये 1498.4 मिमी आणि 1994 मध्ये 1498.7 मिमी. मात्र, यावर्षी परिस्थिती काहीशी दिलासादायक आहे, कारण पावसाचे प्रमाण 2023 मध्ये नोंदवलेल्या पावसापेक्षा अधिक आहे.
महाराष्ट्रात पावसाची 19 टक्के तूट : भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, 1 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत महाराष्ट्रात 804.4 मिमी पाऊस झाला, जो सरासरी 994.5 मिमीच्या तुलनेत सुमारे 19 टक्के कमी आहे. राज्यातील 36 पैकी 21 जिल्ह्यांत पावसाची तूट दिसून आली. मराठवाड्यात 39%, विदर्भात 27%, कोकण-गोव्यात 15% आणि मध्य महाराष्ट्रात 7% कमी पाऊस झाला. याव्यतिरिक्त बीड, हिंगोली, धाराशिव, नागपूर आणि चंद्रपूर यांसारख्या जिल्ह्यांतही सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली.
देशात 125 वर्षांतील सर्वात कमी पावसापैकी एक : 'क्लायमेट ट्रेंड्स' (Climate Trends) च्या अहवालानुसार, 1 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत 542 मिमी पावसाची नोंद झाली, तर सामान्यतः या काळात 716 मिमी पाऊस पडणे अपेक्षित असते. 1901 नंतरची ही चौथी सर्वात कमी पावसाची नोंद आहे. याआधी 1918 मध्ये 435.8 मिमी इतक्या सर्वात कमी पावसाची नोंद झाली होती. विविध राज्यांचा विचार करता कर्नाटकात सर्वाधिक 30 टक्के पावसाची तूट दिसून आली. त्यानंतर केरळमध्ये 28%, आंध्र प्रदेशात 25% आणि तामिळनाडूमध्ये 20% पावसाची तूट नोंदवण्यात आली.
पावसातील तुटीमुळे तापमान वाढतेच : 'क्लायमेट ट्रेंड्स' (Climate Trends) च्या अहवालानुसार, सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे देशात 1901 नंतरचा सर्वात उष्ण ऑगस्ट महिना अनुभवला गेला. त्यानंतर सप्टेंबर महिनाही पाचवा सर्वात उष्ण महिना ठरला. सामान्यतः 'एल निनो' (El Niño) मुळे पावसात घट होते आणि तापमान सरासरीपेक्षा जास्त वाढते, ज्यामुळे अनेकदा उष्णतेची लाट (heatwave) निर्माण होते. तापमानातील असे चढ-उतार आणि पावसाची कमतरता मानवी आरोग्य तसेच पर्यावरणावर विपरीत परिणाम करतात.
भारताने तीन 'अतितीव्र' एल निनो घटना अनुभवल्या आहेत : एनओएए (NOAA) च्या आकडेवारीनुसार, 1950 पासून आतापर्यंत तीन वेळा 'अति तीव्र' एल निनो घटना घडल्या आहेत. विशेषतः 1982-83, 1997-98 आणि 2014-15 मध्ये. या तीन घटनांदरम्यान 'रिलेटिव्ह ओशनिक निनो इंडेक्स' (RONI) 2° सेल्सिअसच्या वर गेला होता; या पातळीला 'अति तीव्र' एल निनो मानले जाते. 1982-83 च्या घटनेदरम्यान तापमानातील सर्वाधिक तफावत (anomaly) +2.5° सेल्सिअस इतकी नोंदवण्यात आली होती.
देशाने पाच वेळा भीषण दुष्काळाचा सामना केला : भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, देशाने 1982, 1987, 2002, 2009 आणि 2015 यांसारख्या अनेक मोठ्या दुष्काळी वर्षांचा अनुभव घेतला आहे आणि या सर्व वर्षांत एल निनोची स्थिती होती. आता या यादीत 2026 चाही समावेश झाला आहे. कमी पावसाइतकेच एल निनोमुळे दीर्घकाळ चालणारा दुष्काळ, वाढते तापमान आणि उष्णतेच्या लाटेसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचा थेट परिणाम अन्नसुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि पाणी उपलब्धतेवर होतो. तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी दुष्काळ जाहीर केला आहे; पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या 75 टक्के भूभागावर दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे.
मान्सूनच्या पावसातील चढ-उतार : मान्सून 4 जून 2026 रोजी केरळच्या किनारपट्टीवर पोहोचला, जो चार दिवसांचा विलंब होता आणि 9 जुलैपर्यंत तो संपूर्ण देशात पसरला. 10 ऑगस्टपर्यंत देशभरात एकूण पावसाच्या प्रमाणात 11 टक्के तूट नोंदवण्यात आली. जून महिना अत्यंत कोरडा होता, ज्यामध्ये पावसाचे प्रमाण 40 टक्क्यांनी कमी होते; झारखंडमध्ये तर ही तूट 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात अचानक मुसळधार पाऊस झाला.
ग्रामीण भागांत मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती : काही भागांत अल्पकालीन पण अतिवृष्टीमुळे पावसाचे प्रमाण हंगामी सरासरीपेक्षाही अधिक झाले. अनेक ग्रामीण भागांत मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे शेतातील जमिनीचा वरचा थर वाहून गेला आणि त्यानंतरची पिके पेरणे जवळजवळ अशक्य झाले या स्थितीला कधी कधी "ओला दुष्काळ" (wet drought) असेही म्हटले जाते. मान्सूनच्या काळात पावसाच्या खंडकाळात पडणारी तीव्र उष्णता आणि त्यानंतर लगेच होणारी मुसळधार वृष्टी, यामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान होते आणि पिके एका प्रकारच्या "धक्क्या" (shock) अवस्थेत जातात.
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