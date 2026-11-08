देशातील जंगलांमध्ये पाणी टंचाईचं संकट; 16 टक्के जलस्रोत पडले कोरडे, यासाठी एल निनो जबाबदार आहे का?
तलाव आणि ओढ्यांमध्ये आता पाणी कमी आणि दुष्काळप्रवण भेगा अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत.
Published : November 8, 2026 at 10:03 AM IST
हैदराबाद : (Samanvay Pandey/EB Prime Team) : El Nino Impact on Wildlife : एल निनोमुळं जंगले आता दुहेरी संकटाचा सामना करत आहेत. हवामान बदल, वाढतं तापमान आणि जागतिक तापमानवाढ केवळ जंगलं जाळून राख करत नाहीत, तर त्यांना तहानलेलेही बनवत आहेत. जिथं एकेकाळी धबधब्यांचा खळखळाट होता आणि तलाव वन्य प्राण्यांनी गजबजलेले होतं, तिथं आता दुष्काळानं थैमान घातलं आहे. तलाव आणि ओढ्यांमध्ये आता पाणी कमी आणि दुष्काळप्रवण भेगा अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत. सरकारी आकडेवारी धक्कादायक आहे. यानुसार, देशातील जंगलांमधील 16.2 टक्के तलाव, ओढे आणि तळी कोरडी पडली आहेत. त्यामुळं आता, हे केवळ कमी पावसामुळं होत आहे का? की पॅसिफिक महासागरात हजारो किलोमीटर दूर घडणारी एल निनोची घटना भारताच्या जंगलांना तहानलेले ठेवत आहे? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
एल निनोमुळं किती पाणी कमी झालं? : 2026 च्या मान्सून हंगामात देशात सरासरीपेक्षा अंदाजे 12.5 टक्के ते 15 टक्के कमी पाऊस झाला. बिहार आणि राजस्थानसारख्या काही राज्यांमध्ये अनुक्रमे 37 टक्के आणि 21 टक्के पावसाची तूट जाणवली. एल निनो आणि कमकुवत मान्सूनमुळं देशाच्या विविध भागांमध्ये पाणी आणि आर्द्रतेची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या (CWC) मते, देशातील प्रमुख जलाशयांमधील पाण्याची पातळी 10 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा अंदाजे 18.43 टक्के कमी आहे. दक्षिण भारतातील जलाशयांमध्ये परिस्थिती आणखी बिकट आहे, जिथं पाण्याची पातळी सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
जंगलांमधील पाणी किती कमी झालं? : हवामान बदल, कमकुवत मान्सून आणि एल निनोच्या वाढत्या प्रभावामुळं जंगलांमधील नैसर्गिक जलस्रोत झपाट्यानं कमी होत आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाच्या पहिल्या जलस्रोत जनगणना अहवालानुसार, देशातील एकूण 24.24 लाख जलस्रोतांपैकी अंदाजे 3.94 लाख (सुमारे 16.2 टक्के) जलस्रोत कोरडे पडले आहेत किंवा वापरण्यायोग्य नाहीत. यापैकी मोठा वाटा ग्रामीण आणि वनक्षेत्रातील नैसर्गिक तलाव आणि टाक्यांचा आहे. शिवाय, डोंगराळ आणि वनक्षेत्रांमधील हजारो धबधबे आता कोरडे पडण्याच्या मार्गावर आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) गांधीनगरच्या एका ताज्या अहवालात देशातील 10,476 सरोवर, तलाव आणि नैसर्गिक जलाशयांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये जवळपास 44.8 टक्के जलाशयांच्या पृष्ठभागीय क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. कमकुवत नैऋत्य मोसमी पावसामुळे जलाशयांचे सरासरी क्षेत्रफळ सुमारे 5 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं दिसून आलं आहे.
तेलंगणाच्या जंगलातील 6,123 तलाव पूर्णपणे कोरडे : तेलंगणात एकूण 14 संरक्षित वनक्षेत्रे आहेत. यामध्ये तीन राष्ट्रीय उद्यानं (कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, आणि मृगवानी), दोन व्याघ्र प्रकल्प (अमराबाद आणि कावल) आणि नऊ वन्यजीव अभयारण्ये (एतुरुनागरम, किन्नेरसानी, शिवराम, मंजीरा मगरमच्छ अभयारण्य, प्राणहिता, पखाल, पोचारम, अमराबाद और कवाल) यांचा समावेश आहे. यापैकी, अमराबाद हे राज्यातील सर्वात मोठं आणि देशातील दुसरे सर्वात मोठं व्याघ्र अभयारण्य आहे. सिंचन आणि महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 21500 लहान तलाव आणि स्थानिक जलस्रोतांपैकी 6123 पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत. याव्यतिरिक्त, 7141 तलावांमधील पाणी त्यांच्या क्षमतेच्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी झालं आहे, जे वनक्षेत्रातील बफर झोनमधील पाण्याच्या तीव्र संकटावर नजर टाकते.
मध्य प्रदेशातील 40 मोसमी नद्या कोरड्या पडण्याच्या मार्गावर : एल निनोचा प्रभाव आणि कमकुवत मान्सूनमुळं मध्य प्रदेश यावर्षी तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. मध्य प्रदेशात 11 राष्ट्रीय उद्यानं, 9 व्याघ्र अभयारण्ये आणि 25 वन्यजीव व पक्षी अभयारण्ये आहेत. एल निनोमुळं निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईचा परिणाम 4 पक्षी अभयारण्ये आणि 3 व्याघ्र अभयारण्यांवर होत आहे. जलसंपदा विभाग आणि पर्यावरण तज्ज्ञांच्या ताज्या अहवालानुसार, एल निनोमुळं झालेल्या कमी पावसामुळं येत्या काही महिन्यांत 40 मोसमी उपनद्या कोरड्या पडण्याची शक्यता आहे. 20 लहान धरणंही कोरडी पडण्याची भीती आहे. याशिवाय, उष्णता आणि मान्सूनच्या उदासीनतेमुळं राज्यातील 175 नद्या कोरड्या पडल्या आहेत किंवा त्यांचं मैदानी प्रदेशात रूपांतर झालं आहे.
राजस्थानातील 165 लहान धरणं पूर्णपणे रिकामी : एल निनोचा प्रभाव आणि मान्सूनच्या पावसात सुमारे 22 टक्के घट झाल्यामुळं राजस्थानच्या जंगलांमधील लहान तलाव, पायऱ्यांच्या विहिरी, झरे आणि पाणवठे यांसारख्या नैसर्गिक जलस्रोतांमधील पाण्याची परिस्थिती गंभीर आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, राजस्थानच्या 693 धरणांपैकी 216 धरणं पूर्णपणे कोरडी पडली आहेत. कमी क्षमतेच्या 407 लहान धरणं आणि तलावांपैकी 165 पूर्णपणे रिकामी झाली आहेत. आणखी 192 अंशतः कोरडी आहेत. हे छोटे जलाशय जंगलातील वन्यजीवांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत आहेत.
केरळमधील जंगलातील पाण्याचे स्रोत आटत आहेत : केरळमध्ये सहा राष्ट्रीय उद्यानं (एराविकुलम, सायलेंट व्हॅली, पेरियार, मथिकेतन शोला, अनामुडी शोला, पम्बादुम शोला), दोन व्याघ्र प्रकल्प (पेरियार व्याघ्र प्रकल्प, परमबीकुलम व्याघ्र प्रकल्प) आणि थट्टेक्कड, मंगलवनम व चूलन्नूर मोर पक्षी अभयारण्ये आहेत. केरळ वन संशोधन संस्थेच्या (KFRI) एका अहवालानुसार, केरळच्या जंगलांमधील पाण्याचे स्रोत साधारणपणे मार्च आणि एप्रिलमध्ये आटतात. मात्र, एल निनोमुळं वाढलेले तापमान आणि बाष्पीभवन यामुळं जंगलातील ओढे आणि नैसर्गिक पाणवठे खूप आधीच आटत आहेत. जंगलांना लागून असलेल्या पश्चिम घाटाच्या डोंगराळ आणि उताराच्या भागांमध्ये पाण्याची पातळी 1.5 ते 2.5 मीटरनं खाली गेली आहे.
महाराष्ट्राची जंगलं दुहेरी संकटाचा सामना करतायेत : एल निनोमुळं निर्माण झालेल्या तीव्र उष्णतेमुळं महाराष्ट्रातील जंगलांमधील जमिनीतील ओलावा कमी होत आहे. राज्यात पशुधन आणि वन्य शाकाहारी प्राण्यांसाठीच्या हिरव्या चाऱ्यात 22.79 टक्के आणि सुक्या चाऱ्यात 21.43 टक्क्यांची तीव्र घट नोंदवली गेली आहे. याशिवाय, सुक्या झुडपांमुळं आणि पाण्याच्या टंचाईमुळं विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रात वणव्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. ताडोबा, मेळघाट आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासारख्या वनक्षेत्रांमधील नैसर्गिक जलस्रोत आटत असल्यामुळं बिबटे, वाघ आणि हरणं पाण्याच्या शोधात जंगलालगतच्या गावांमध्ये आणि मानवी वस्त्यांमध्ये शिरत आहेत. या संकटामुळं, भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी आणि जंगले व गावांमध्ये पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी, सरकारनं दुष्काळग्रस्त भागांतील प्रत्येक गावात किमान 100 जल-शोषण खड्डे बांधण्याचे आदेश दिले आहेत.
मानवी वस्तीला धोका निर्माण होतो : ज्यावेळी जंगलातील झरे, तलाव, नद्या आणि पाणथळ जागा पूर्णपणे कोरड्या पडतात, त्यावेळी त्याचा सर्वात थेट आणि विनाशकारी परिणाम आजूबाजूच्या गावांतील आणि शहरांतील लोकांवर होतो. जंगलातील पाण्याचे स्रोत कोरडे पडल्यामुळं वाघ, बिबट्या, अस्वल, जंगली हत्ती आणि माकडांसारखे प्राणी आपली तहान भागवण्यासाठी जंगलाच्या सीमा ओलांडून थेट गावातील पाण्याच्या टाक्या, विहिरी आणि कालव्यांकडे जातात. या प्रक्रियेत, जंगली प्राण्यांकडून होणारे गावकऱ्यांवरील प्राणघातक हल्ले वाढतात. हत्तींचे कळप गावांमध्ये घुसतात, मातीची घरे उद्ध्वस्त करतात आणि उभी पिके पूर्णपणे तुडवून टाकतात, ज्यामुळं शेतकऱ्यांची वर्षभराची मेहनत वाया जाते.
एल निनोमुळं किती तलाव, सरोवर आणि नद्या कोरड्या पडल्या? : केंद्रीय जल आयोगाच्या (Central Water Commission, CWC) एका ताज्या अहवालानुसार, 22 ऑक्टोबर रोजी देशभरातील 178 जलाशय 66.70 टक्के भरलेले होते. हा एकूण साठा गेल्या 10 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा 18.43 टक्के कमी होता. 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी, या 178 जलाशयांमध्ये 126.717 बिलियन क्युबिक मीटर (BCM) पाणी होते, जे 22 ऑक्टोबर रोजी कमी होऊन 123.228 बिलियन क्युबिक मीटर झाले.
एल निनोचा पक्ष्यांवरील परिणाम : एल निनोचा पक्ष्यांवरही परिणाम झाला आहे. त्यांच्या अन्न आणि अधिवासाच्या संसाधनांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. उष्ण आणि कोरड्या परिस्थितीमुळे तीव्र उष्णतेच्या लाटा आणि धोकादायक वणव्यांचा धोका वाढतो. नैसर्गिक अधिवास विखंडित किंवा नष्ट झाल्यामुळं, वन्यजीवांना आगीतून सुटका करून घेणे किंवा दुष्काळात निवारा शोधणे अधिक कठीण होते.
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