एल निनोचा स्वयंपाकघरांवर परिणाम; कडधान्ये, तेल आणि तांदळाच्या पिकात 23 टक्क्यांची घट!
यंदाच्या हिवाळ्यात उष्णतेची जाणीव तर होईलच, पण स्वयंपाकघराचे बजेटही बिघडणार आहे. महागाई तुमच्या रोजच्या जेवणात आणखी भर घालणार आहे.
Published : November 7, 2026 at 7:35 PM IST
हैदराबाद : (Samanvay Pandey/EB Prime) : El Nino Food Crisis : यंदाच्या हिवाळ्यात उष्णतेची जाणीव तर होईलच, पण स्वयंपाकघराचे बजेटही बिघडणार आहे. महागाई तुमच्या रोजच्या जेवणात आणखी भर घालणार आहे. हे एल निनो आणि सुपर एल निनोमुळं होत आहे. आकडेवारीनुसार, एल निनोमुळं मान्सूनच्या हंगामात 12-23 टक्के कमी पाऊस पडला. यामुळं खरीप पिकांखालील (डाळी, ऊस, तेल आणि तांदूळ) क्षेत्रात 23 टक्के घट झाली आहे. आता एल निनो अधिक तीव्र होऊन सुपर एल निनोमध्ये रूपांतरित झाल्यामुळं, तो केवळ हिवाळ्यात उष्णता आणणार नाही, तर रबी पिकांची पेरणीही कमी करेल. गव्हाच्या लागवडीखालील क्षेत्र 56 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. मोहरी आणि हरभऱ्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रही 38 ते 40 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, असा अंदाज आहे. एल निनोचा आपल्या अन्नावर किती परिणाम होईल? याबाबत 'ईटीव्ही भारत'च्या रिपोर्टमध्ये सविस्तर जाणून घेऊया....
भाताच्या पेरणीत किती घट झाली? : आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (Department of Economic Affairs, DEA) आकडेवारी आणि कृषी अहवालानुसार, एल निनो आणि कमकुवत मान्सूनमुळं खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण पेरणी क्षेत्रात अंदाजे 23 टक्क्यांची लक्षणीय घट झाली. हंगाम पुढं सरकत असताना काही भागांमध्ये परिस्थिती सुधारली असली तरी, प्रमुख पिकांखालील अंतिम क्षेत्रावर याचा गंभीर परिणाम झाला. भाताच्या क्षेत्रात 2 ते 4 टक्क्यांची अंतिम घट नोंदवली गेली. मात्र, जून-जुलैमध्ये पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळं ही घट 8.6 टक्के ते 14.37 टक्क्यांपर्यंत वाढली.
कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांमध्ये लक्षणीय घट : सुरुवातीच्या सुस्त मान्सूनमुळं तेलबिया पिकांखालील (सोयाबीन आणि भुईमूग) पेरणी क्षेत्रात अंदाजे 19 टक्क्यांची लक्षणीय घट झाली. कडधान्यांखालील क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली. मात्र, त्यानंतरच्या पावसाच्या कमतरतेमुळं शेतकऱ्यांनी तूर, उडीद आणि मूग यांसारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या पर्यायी कडधान्यांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळं काही भागांमध्ये क्षेत्राची भरपाई करण्यास मदत झाली. सुरुवातीला उसाखालील एकूण क्षेत्रात जवळपास 1.5 टक्के वाढ झाली. मात्र, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमधील पाण्याच्या कमतरतेमुळं लागवडीखालील क्षेत्र आणि पिकाच्या गुणवत्तेत मोठी घट झाली.
देशाला 10 वर्षांत पहिल्यांदाच साखरेची आयात सुरू करावी लागली : एल निनोनं भारतीय आणि जागतिक कृषी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम केला आहे. हा आतापर्यंतच्या सर्वात शक्तिशाली एल निनो परिणामांपैकी एक मानला जातो. यामुळं पीक उत्पादनात घट झाली आहे आणि अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. एल निनोनं कडधान्ये, साखर, तेलबिया आणि तांदूळ यांसारख्या अत्यावश्यक पिकांच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम केला आहे. या उत्पादन घटीमुळे, देशाला जवळपास 10 वर्षांत पहिल्यांदाच साखरेची आयात करण्यास भाग पडलं आहे. पशुखाद्य, मका, खाद्यतेल आणि सोयाबीनची आयातही वाढवावी लागू शकते.
एल निनोचा सर्वाधिक फटका कडधान्यांना बसला : एल निनोमुळं कडधान्यांवर विशेषतः गंभीर परिणाम झाला आहे. खरीप हंगामातील मुख्य कडधान्ये असलेल्या तूर, उडीद आणि मूग यांच्या पेरणी क्षेत्रात लक्षणीय घट झाल्याचं दिसून आलं आहे. मराठवाडा, विदर्भ, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशसह महाराष्ट्रातील प्रमुख कडधान्य उत्पादक पट्ट्यांमध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळं उत्पादनात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. या तुटवड्यामुळं देशांतर्गत बाजारात कडधान्यांच्या किमती वाढत असून, देशाला अधिक कडधान्ये आयात करावी लागण्याची शक्यता आहे.
तांदळाचे भाव MSP पेक्षा वाढले : भात लावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र, एल निनोच्या प्रभावामुळं देशभरातील भात लागवडीखालील एकूण क्षेत्र अंदाजे 16.37 लाख हेक्टरनं कमी झालं आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा यांसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमधील पावसाच्या कमतरतेमुळं पिकांवर परिणाम झाला. सध्या, तीव्र एल निनोमुळं राष्ट्रीय तांदूळ उत्पादनात सरासरी 3.4 मिलियन टनांची घट झाली आहे. पाणीपुरवठा कमी झाल्यामुळं, सोना मसुरी आणि कोलम यांसारख्या उत्तम प्रतीच्या तांदळाच्या जातींचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त वाढले आहेत.
सोयाबीन आणि शेंगदाण्याला मोठा फटका : तेलबिया पिकांमध्ये, अनियमित पावसामुळं सोयाबीन आणि शेंगदाण्याच्या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र 107.72 लाख हेक्टरवरून अंदाजे 90.51 लाख हेक्टरपर्यंत कमी झाले आहे. शेंगदाण्याखालील क्षेत्र 35.45 लाख हेक्टरवरून 23.40 लाख हेक्टरपर्यंत कमी झालं आहे. कमी उत्पादनाच्या दबावामुळं देशात खाद्यतेलाचा तुटवडा निर्माण होत आहे. जनावरांच्या खाद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सोयाबीन पेंडीचा तीव्र तुटवडा आहे, ज्यामुळं विक्रमी सोयाबीन आयात झाली आहे.
रब्बी पिकांच्या क्षेत्रात 37 टक्के घट : कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, एल निनो आणि कमकुवत मान्सूनमुळं जमिनीतील ओलावा आणि जलाशयांमधील पाणी कमी झाल्यानं रब्बी पिकांसाठीच्या सुरुवातीच्या पेरणी क्षेत्रात अंदाजे 36 टक्के ते 37 टक्के घट झाली आहे. एकूणच, देशभरातील रब्बी पिकांचे एकूण क्षेत्र 28.26 लाख हेक्टरवरून 18.02 लाख हेक्टरपर्यंत घटलं आहे. गव्हाच्या क्षेत्रात सर्वाधिक घट अपेक्षित आहे. रब्बी हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या गव्हाच्या पेरणी क्षेत्रात तब्बल 59 टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. कमकुवत मान्सून आणि उच्च तापमानामुळं जमिनीतील ओलाव्याची तीव्र कमतरता ही यामागील मुख्य कारणं मानली जात आहेत.
हरभरा आणि मोहरीमध्ये 40 टक्क्यांची घट : रब्बी हंगामातील सर्वात महत्त्वाचे कडधान्य पीक असलेल्या हरभऱ्याच्या सुरुवातीच्या पेरणी क्षेत्रात अंदाजे 40 ते 41 टक्के घट झाली आहे. कडधान्यांखालील एकूण क्षेत्रातही 25 टक्क्यांनी घट झाली आहे. रब्बी हंगामातील मुख्य तेलबिया पीक असलेल्या मोहरीची पेरणी 38 टक्क्यांनी घटली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तेलबिया पिकांखालील एकूण क्षेत्रातही 37.2 टक्क्यांनी घट झाली आहे. हिवाळी भाताखालील क्षेत्रातही सध्या अंदाजे 52 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
राजस्थान आणि तामिळनाडूमध्ये लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी घट : दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या राज्यांपैकी राजस्थान एक आहे, जिथे एकूण रब्बी लागवडीखालील क्षेत्रात 58.07 टक्के घट झाली आहे. त्यानंतर तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो, जिथं सुरुवातीच्या रब्बी लागवडीखालील क्षेत्रात 50.99 टक्के घट झाली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि जलाशयांची घटती पातळी, यामुळं रब्बी पिकांचे उत्पादन आणि लागवडीखालील क्षेत्र या दोन्हींवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही रब्बी पेरणी हंगामातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. त्यामुळं, हवामानात सुधारणा आणि कृषी मंत्रालयाच्या प्रयत्नांनंतर भविष्यात या आकडेवारीत काही सुधारणा दिसू शकते.
तेलंगणामध्ये लागवडीखालील जमिनीत 23 टक्के घट : तेलंगणामध्ये पावसाच्या कमतरतेचा शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. लागवडीखालील क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, खरीप पिकांखालील क्षेत्रात 23 टक्के घट झाली आहे. साधारणपणे, राज्यातील 13.928 मिलियन एकर क्षेत्रावर लागवड केली जाते, परंतु यावर्षी केवळ 6.778 मिलियन एकर क्षेत्रावरच लागवड झाली आहे. मुख्य पिकांना, विशेषतः भाताला, याचा मोठा फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी भातशेती 6.989 मिलियन एकर क्षेत्रावर पसरली होती, जी यावर्षी केवळ 3.851 मिलियन एकरपर्यंत कमी झाली आहे. कापूस लागवडीत 10 टक्क्यांनी घट झाली आहे. मका लागवडीतही लक्षणीय घट झाली आहे. मात्र, सरकारच्या सक्रिय मोहिमेमुळं तूर आणि मूग यांसारख्या पर्यायी पिकांच्या लागवडीत अनुक्रमे 16 टक्के आणि 2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात 65 लाख शेतकरी आणि 30 लाख शेतमजूर आहेत, जे थेट शेतीवर अवलंबून आहेत.
राजस्थानच्या शेतीची स्थिती काय? : राजस्थानमधील पावसाची कमतरता आणि जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यामुळं खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जमिनीतील ओलावा, सिंचनाचे पाणी आणि भूजल उपलब्धतेमुळं गहू, बार्ली, हरभरा, मोहरी आणि इतर रबी पिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊ शकतो. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात कमी पावसामुळे जमिनीतील ओलावा, जलाशयातील पाणी आणि भूजल पुनर्भरण यावर परिणाम होऊ शकतो. याचा परिणाम आगामी रब्बी हंगामातील कृषी उत्पादकतेवर होण्याची शक्यता आहे.
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2026-27 च्या रब्बी हंगामात तृणधान्य पिकांच्या पेरणीसाठी प्रस्तावित क्षेत्र 38.50 लाख हेक्टर आहे, जे मागील 2025-26 च्या रब्बी हंगामातील 42.77 लाख हेक्टरच्या तुलनेत कमी आहे. गव्हाखालील क्षेत्र 54.7 लाख हेक्टरनं कमी होण्याचा अंदाज आहे. याउलट, तेलबिया पिकांखालील प्रस्तावित क्षेत्र 40.06 लाख हेक्टर असून, ते मागील वर्षीच्या 39.82 लाख हेक्टरच्या तुलनेत 24000 हेक्टरनं अधिक आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत, खरीप पिकांची पेरणी मागील वर्षाच्या तुलनेत 1.7 टक्क्यांनी कमी झाली होती. पतमानांकन संस्था आयसीआरएच्या अंदाजानुसार, लागवडीखालील क्षेत्रात अंदाजे 2 टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज आहे. यावर्षी रब्बी पिकांसाठी 120 लाख हेक्टर पेरणीचे लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे, जे मागील वर्षीच्या 124.46 लाख हेक्टरच्या तुलनेत कमी आहे. ही 4.46 लाख हेक्टरची, म्हणजेच अंदाजे 3.58 टक्क्यांची घट दर्शवते.
केरळमधील भात, मसाले, कॉफी आणि नगदी पिकांना मोठा फटका : वायनाड आणि इडुक्कीसारख्या डोंगराळ जिल्ह्यांमधील वेलची, मिरी, कॉफी आणि चहाच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये जमिनीतील ओलाव्याचा अभाव आणि दीर्घकाळच्या दुष्काळामुळे हे घडलं आहे. पालक्काड, कुट्टनाड (अलाप्पुझा) आणि त्रिशूरमधील शेतांमध्ये पाण्याच्या कमतरतेमुळं भाताच्या पेरणीत घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण लागवडीखालील क्षेत्र कमी झालं आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाण्याच्या उपलब्धतेतील अनिश्चिततेमुळं, अनेक सखल आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना पेरणी पुढं ढकलण्यास किंवा पूर्णपणे टाळण्यास भाग पडलं आहे.
महाराष्ट्रात 90 टक्के पिकांचं नुकसान: एल निनोच्या तीव्र परिणामामुळं महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला मोठं नुकसान झालं आहे. राज्यात नैऋत्य मान्सूनची एकूण 19 टक्के तूट (साधारण 994.5 मिमी पावसाऐवजी केवळ 804.4 मिमी पाऊस झाला आहे) नोंदवली गेली आहे. या अकार्यक्षम मान्सूनमुळं आणि वाढत्या तापमानामुळं, राज्य सरकारनं 358 पैकी 265 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. तसंच खराब मान्सूनमुळं खरीप हंगामातील पिकांखालील क्षेत्र 15 टक्क्यांनी घटलं आहे. अंदाजे 90 टक्के उभी पिकं खराब झाली आहेत. लातूर आणि अमरावती विभागांमध्ये तूर, उडीद आणि मूग पिकांना मोठा फटका बसला आहे. उडीदाच्या उत्पादनात अंदाजे 43.8 टक्के घट झाली आहे.
कर्नाटकात 80 टक्क्यांपर्यंत पिकांचं नुकसान : मान्सूनच्या हंगामात अपुऱ्या पावसामुळं कर्नाटकातील खरीप पिकांखालील क्षेत्र 13 टक्क्यांनी घटलं आहे. दुष्काळामुळे एकूण 57.93 लाख हेक्टर पिकांचं नुकसान झालं आहे. यापैकी 53.92 लाख हेक्टर क्षेत्र कृषी पिकांचं आणि 4.01 लाख हेक्टर क्षेत्र फळबाग पिकांचं आहे. एकूण पीक नुकसानीचा अंदाज 62,481.88 कोटी आहे. काही भागांमध्ये पीक नुकसान 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. प्रभावित झालेल्या प्रमुख पिकांमध्ये तूर, मका, कापूस, ऊस, सोयाबीन आणि मूग यांचा समावेश आहे. कांदा, सुपारी आणि लाल मिरची यांसारख्या फळबाग पिकांचंही नुकसान झालं आहे. दुष्काळामुळं 55 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांवर परिणाम झाला आहे.
हरियाणात भात लागवडीखालील क्षेत्रात 52 टक्क्यांची घट: हरियाणातील कमकुवत मान्सूनमुळं भाताच्या पेरणीवर आणि वाढीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. विशेषतः हिसार आणि कुरुक्षेत्रसारख्या जिल्ह्यांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाला. यामुळं पिकांवर ताण आला असून, लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळं हिसार, सिरसा आणि फतेहाबादसारख्या कृषीप्रधान जिल्ह्यांमध्ये कापसाच्या पिकाला मोठा फटका बसला आहे. बाजरीच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि पिकांचं देखील जास्त प्रमाणात नुकसान झालं आहे. खराब मान्सूनमुळं गहू, मोहरी, हरभरा आणि मसूर यांच्या संभाव्य उत्पन्नाला धोका निर्माण झाला आहे.
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