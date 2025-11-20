महायुतीमधील फोडाफोडीच्या राजकारणाची दिल्लीपर्यंत ठिणगी ! एकनाथ शिंदेंच्या भेटीत अमित शाह काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या नेत्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत काय चर्चा झाली, जाणून घ्या.
नवी दिल्ली महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकीदरम्यान विविध मुद्द्यावरून महायुतीमधील शिवसेना आणि भाजपात कटुता निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्लीला भेट घेतली. शिवसेनेची बाजू मांडण्यासाठी त्यांनी भेट घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.
स्थानिक आणि महानगरपालिका निवडणुकांदरम्यान शिवसेनेच्या काही पदाधिकारी आणि नेत्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यांना भाजपामध्ये प्रवेश देऊन उमेदवारी देण्याच्या भाजपच्या धोरणावर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी मंगळवारी झालेल्या साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीतील अमित शाह यांची घेतलेली भेट महत्त्वपूर्ण मानली जाते.
निवडणुकीदरम्यान फोडाफोडीचं राजकारण सुरू- भाजपानं शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना, विशेषतः ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांसह, शिवसेनेच्या काही बालेकिल्ल्यांमधून भाजपामध्ये सामील करून घेतले. त्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत भाजपाकडून होणाऱ्या फोडाफोडीच्या प्रयत्नांबद्दल तक्रार केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भाजपा यापुढे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसह मित्रपक्षांच्या नेत्यांना पक्षात सामील करण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असे आश्वासन दिले. मात्र, स्थानिक आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या आधी शिवसेनेनं काही भाजप नेत्यांना त्यांच्या पक्षात घेण्याचे प्रयत्न केल्यानंतर हे सुरू झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काय केली तक्रार- काही महायुतीचे नेते आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीसाठी अनुकूल असलेले राजकीय वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी एकनाथ शिंदे यांनी अमित शाहांकडं तक्रार केल्याची सूत्रानं माहिती दिली. त्यावर अमित शाह यांनी त्यामुळे महायुती आघाडीला विजयाच्या अडथळा निर्माण होऊन विरोधी पक्षांना फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली. दिल्लीतील बैठकीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शाह यांना सांगितले की, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती आघाडीसाठी वातावरण अत्यंत अनुकूल आहे. तथापि, काही नेते हे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच विरोधकांना अनावश्यक फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अमित शाह यांनी काय दिल्ला सल्ला - माध्यमांमध्ये अनावश्यक आणि दिशाभूल करणारे वृत्त येत असल्यानं जनतेमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे. यामुळे पक्ष कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्येही अनिश्चितता निर्माण होत आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यावर बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी शाह यांना असेही सांगितले की, युतीतील नेत्यांनी एकमेकांवर टीका करणे टाळावे. सार्वजनिक विधाने करताना प्रत्येकानं संयम राखावा. सुसंवाद आणि समजूतदारपणाचा वागावे, असे अमित शाह यांनी सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट- उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुधवारी भेट घेतली. या भेटीत नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती निवडणुकांदरम्यान तसेच ३२ जिल्हा परिषदा आणि २९ महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी महायुती युतीमध्ये भाजपासोबत ऐक्य मजबूत करण्याबाबत चर्चा केली. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी पक्षप्रमुख नेते आणि एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली भेटीची पुष्टी करताना सांगितलं, राज्यातील स्थानिक आणि महानगरपालिका निवडणुकांदरम्यान महायुतीची स्थिती आणखी मजबूत करण्याची पक्षाची वचनबद्धता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं की, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बैठक ही मैत्रीचा एक भाग होती. राष्ट्रवादीनं भाजपाच्या नेत्यांना पक्षात घेण्याचा फारसा प्रयत्न केलेला नाही. स्थानिक आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीमध्ये एकता निर्माण करण्याबाबत आणि विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी कोणती संधी मिळ न देण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्णपणे जागरूक आहे. स्थानिक आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी मित्रपक्ष युती करू शकत नसले तरी, निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीची सत्ता स्थापन करण्यासाठी ते एकत्र येऊ शकतात.
काँग्रेसची महायुतीवर जोरदार टीका- महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुतीमध्ये एकाकी पडल्याचा बुधवारी दावा केला. ते म्हणाले, संभाव्य पक्ष फुटीची त्यांना भीती सतावू लागली आहे. ही महायुती विचारसरणी, विकास किंवा विश्वासावर आधारित नव्हती, तर केवळ सत्तेसाठी स्थापन झाली होती. परंतु सत्तेसाठी अपमान स्वीकारण्याऐवजी, एकनाथ शिंदे यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे, असा खोचक सल्ला सपकाळ यांनी दिला. ते सत्तेशिवाय राहू शकत नसल्यामुळे, देवेंद्र फडणवीस त्यांना जो काही त्रास देत असतील तो त्यांना शांतपणे सहन करावा लागेल,असेही सपकाळ यांनी म्हटलं.
सामनातून टीकास्त्र- महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मिंधे गटाला चणे-फुटाण्याइतकीही किंमत नाही. तरी हे चणे-फुटाणे कोणत्या ना कोणत्या विषयावर तडफडत असतात. आम्ही नाराज बरे, असे मुंबईत तर दिल्लीत जाऊन अमित शाह यांचे चरण धुवायचे, अशी सामनातून शिवसेनेवर (एकनाथ शिंदे) टीका करण्यात आली. सध्याच्या निवडणुकीत भाजपकडून ऑपरेशन लोटस घडवून मित्रपक्षांनाच सुरुंग लावला जात आहे. स्वत:च्या आईच्या पाठीत खंजीर खुपसून गेलेत त्यांना फोडाफोडीवरून बोंब ठोकण्याचा आणि नाराजीचा राग आळवण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा सवालदेखील शिवसेनेच्या (यूबीटी) मुखपत्रातून व्यक्त केला. भोगा आपल्या कर्माची फळे इतकेच आम्ही सांगू शकतो, असे म्हणत शिवसेनेच्या (यूबीटी) मुखपत्रातून एकनाथ शिंदेंवर टीका केली.
