कारची लॉरीला जोरदार धडक, इंजिनिअरिंगच्या आठ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यात शनिवारी एका कारनं उभ्या असलेल्या लॉरीला जोरदार धडक दिल्यानं आठ जणांचा मृत्यू झाला.
Published : September 5, 2026 at 7:53 AM IST
त्रिशूर (केरळ) : केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यात शनिवारी एका कारनं उभ्या असलेल्या लॉरीला जोरदार धडक दिल्यानं आठ जणांचा मृत्यू झाला. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये तामिळनाडूतील विद्यार्थ्यांचा समावेश असल्याचं समजतंय.
त्रिशूर जिल्ह्यातील कैपामंगलम येथे राष्ट्रीय महामार्गावर उभ्या असलेल्या मालवाहू लॉरीच्या मागील बाजूस कार धडकल्यानं आठ जणांचा मृत्यू झाला. हा अपघात मध्यरात्रीच्या सुमारास पानंबिकुन्नू सेंटर येथे घडला. धडकेमुळं कारचा चक्काचूर झाला. त्यातील प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी गाडी कापावी लागली. प्राथमिक माहितीनुसार, कारमधील प्रवासी हे तामिळनाडूतील दिंडिगुल येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी होते.
#WATCH | Keralam: Eight people killed after a car rammed into the rear of a parked goods lorry on the National Highway at Kaipamangalam in Thrissur district. The accident occurred around midnight at Panambikunnu Centre.— ANI (@ANI) September 5, 2026
Visuals from the spot. pic.twitter.com/751qMvvGjC
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी रात्री 11:42 वाजता घडली. यात तामिळनाडूची नोंदणी असलेली एक कार भरधाव वेगानं जात असताना चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि ती एका लॉरीवर जाऊन आदळली. ही लॉरी राष्ट्रीय महामार्गावरील एका वळणाजवळ उभी होती. ही धडक इतकी भीषण होती की कार पूर्णपणे चक्काचूर झाली आणि तिचा पुढचा भाग पूर्णपणे लॉरीच्या खाली अडकला होता.
कार कापून मृतदेह काढले बाहेर - मोठ्या आवाजासह झालेली धडक ऐकून स्थानिक रहिवासी, पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी बचावकार्य सुरू केलं. गाडीतील प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी गाडीचा काही भाग कापावा लागला. अपघाताची भीषणता लक्षात घेता, विशेषतः पुढच्या सीटवर अडकलेल्यांना बाहेर काढणं हे बचाव पथकासाठी अत्यंत आव्हानात्मक काम होतं. गाडीतील सर्व आठही जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
पाच जणांची ओळख पटली - मृत झालेले सर्वजण तामिळनाडूतील तरुण होते. मृतांपैकी पाच जणांची ओळख पटली असून, त्यात सालेम येथील विश्व, दिंडिगुल येथील सूर्या व युवा संजित आणि मदुराई येथील संतोष व प्रसन्ना यांचा समावेश आहे. उर्वरित तीन प्रवाशांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पोलिसांनी ओळख पटलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना माहिती दिली आहे. प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की, हे तरुण केरळमध्ये सहलीसाठी गेले होते. कैपामंगलम पोलिसांनी मृतदेहांच्या पाहणीची प्रक्रिया (इनक्वेस्ट) पूर्ण केली आणि मृतदेह त्रिशूर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयाच्या शवगृहात हलवले आहेत.
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