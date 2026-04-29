गुजरातच्या साबकांठामध्ये मोठा अपघात; बस-कारच्या धडकेत 7 महिलांसह 8 जणांचा मृत्यू
Published : April 29, 2026 at 4:37 PM IST
साबरकांठा (गुजरात) : गुजरातच्या साबरकांठा जिल्ह्यात बुधवारी (29 एप्रिल) महामार्गावर एका खासगी बसनं कारला धडक दिली. या अपघातात सात महिलांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी गंभोई आणि हिम्मतनगर येथील सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान, गंभोई पोलीस सध्या घटनास्थळी असून तपास करत आहेत.
रुग्णालयाबाहेर नातेवाईक आणि स्थानिक रहिवाशांची गर्दी : अपघाताची बातमी कळताच, हिम्मतनगर येथील सिव्हिल रुग्णालयाबाहेर नातेवाईक आणि स्थानिक रहिवाशांची गर्दी झाली आहे. तर या भागातून जाताना अनेकदा अपघात होतात, असं एका स्थानिक तरुणानं सांगितलं. आरएम प्रभारी केबी वर्मा म्हणाले की, "आज सकाळी गंभोई गावाजवळ बस आणि कारचा अपघात झाला. या अपघातानंतर रुग्णवाहिकांमधून सात जणांना आमच्या रुग्णालयात आणण्यात आलं. या सातपैकी पाच जणांना किरकोळ दुखापत झाली असून, इतर दोघे गंभीर जखमी आहेत. सध्या त्यांचे सीटी स्कॅन केले जात आहेत..."
VIDEO | Gujarat: Six persons were killed and four others injured after a private bus rammed into a van on a highway in Sabarkantha district on Wednesday, police said.— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
एका कार्यक्रमाला जात असताना अपघात : अरवली जिल्ह्यातील मोडासा येथून महिलांना घेऊन जाणाऱ्या कारला राष्ट्रीय महामार्ग 48 वर मागून भरधाव वेगानं येणाऱ्या बसनं धडक दिली, अशी माहिती पोलीस उपअधीक्षक (डीएसपी) ए. के. पटेल यांनी दिली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत महिला सामाजिक कार्यक्रमांसाठी काम करणाऱ्या एका केटरिंग टीमचा भाग होत्या आणि त्या शेजारच्या अरवली जिल्ह्यातील मोडासा येथून हिम्मतनगरमधील हुंज गावातील एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास करत होत्या.
'या' प्रवाशांचा मृत्यू
नायक अंजुबेन (45)
भोई नीताबेन (36)
नायक मीनाक्षीबेन (50)
पटेल कामिनीबेन (56)
नायक कांचनबेन (60)
प्रजापती नीताबेन (55)
गोस्वामी रेखाबेन (60)
रावल अनिल कुमार (चालक) (25)