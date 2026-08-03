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ओडिशामध्ये कामगारांमध्ये वाद, एकाचा चाकूनं गळा कापला, 8 जणांना अटक

या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी आठ बंगाली कामगारांना अटक केली आहे, अशी माहिती संबलपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अजय कुमार मिश्रा यांनी दिली.

Eight individuals arrested for where an Odia worker reportedly slit throat by bengali co-worker in Sambalpur
ओडिशामध्ये कामगारांमध्ये वाद, एकाचा चाकूनं गळा कापला, 8 जणांना अटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 3:48 PM IST

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संबलपूर : ओडिशामध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका किरकोळ वादातून सहकारी स्थलांतरित कामगारांनी एका ओडिया कामगाराचा चाकूनं गळा कापल्याची घटना घडली. संबलपूर जिल्ह्यातील नक्तीदेउल परिसरात घडलेल्या या घटनेमुळं सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी आठ बंगाली कामगारांना अटक केली आहे, अशी माहिती संबलपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अजय कुमार मिश्रा यांनी दिली.

गुन्हा दाखल : संबलपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अजय कुमार मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टुना महार (28) असं जखमी कामगाराचं नाव आहे. टुना हा नक्तीदेउलच्या सरपाली पंचायतीच्या मारवाडीमुंडा गावातील आहे. याप्रकरणी नक्तीदेउल पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेत अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अजीझुल शेख (38), मुर्तझा शेख (62), मिनारुल मुस्तफा शेख (35), इजाबुल शेख (34), पियारूल शेख (29), अजमत शेख (24), इरसफिल शेख (42) आणि रवी शेख (34) यांचा समावेश आहे.

टुना आणि बंगाली मेकॅनिक यांच्यात वाद : "पश्चिम बंगालमधील आठ मेकॅनिक रेडाखोल कामगार वसाहतीत आले होते आणि विविध ठिकाणी बांधकामाचे काम करत होते. काही महिन्यांपूर्वी टुना हा कामाच्या शोधात आला होता आणि या मेकॅनिकसोबत काम करत होता. शनिवारी रात्री टुना आणि बंगाली मेकॅनिक यांच्यात वाद झाला आणि रविवारी सकाळी या वादाचे रूपांतर हल्ल्यात झाले," असं अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अजय कुमार मिश्रा यांनी सांगितलं.

प्रकृती चिंताजनक : भांडण वाढत गेल्यावर बंगाली मेकॅनिकनं टुना याच्यावर हल्ला करून धारदार चाकूनं त्याचा गळा चिरला, असं म्हटलं जात आहे. या घटनेनंतर सर्व बंगाली मेकॅनिक घटनास्थळावरून पळून गेले. यानंतर जवळच्या रहिवाशांनी गंभीर जखमी झालेल्या टुना याला आधी नक्तीदेउलच्या प्राथमिक रुग्णालयात आणि नंतर रेडाखोल उपविभागीय रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं त्याला बर्ला इथं हलवण्यात आलं, असं अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अजय कुमार मिश्रा यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

ओडिशा
गुन्हा दाखल
एकाचा चाकूनं गळा कापला
SAMBALPUR

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