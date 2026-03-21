देशभरात ईद उल फित्रचा उत्साह; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून शुभेच्छा

ईदच्या दिवसाला केवळ धार्मिक महत्त्वच नाही, तर तो बंधुभाव आणि एकतेचे प्रतीक म्हणूनही ओळखला जातो. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण पसरलंय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 11:52 AM IST

नवी दिल्ली- आज देशभरात ईद-उल-फित्र सण साजरा केला जातोय. मशिदींच्या आत आणि बाहेर लोकांची मोठी गर्दी जमली आहे. लोक एकमेकांना आलिंगन देत आहेत आणि ईदच्या शुभेच्छांची देवाणघेवाण करीत आहेत. या दिवसाला केवळ धार्मिक महत्त्वच नाही, तर तो बंधुभाव आणि एकतेचे प्रतीक म्हणूनही ओळखला जातो. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण पसरलंय, कारण लोक ईदची नमाज अदा करण्यासाठी एकत्र येत आहेत.

पंतप्रधान मोदींचा शुभेच्छा संदेश : या विशेष प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व देशवासीयांना ईदच्या मनापासून शुभेच्छा दिल्या आहेत. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील आपल्या संदेशात त्यांनी लिहिले, "ईद-उल-फित्रच्या मनापासून शुभेच्छा. हा दिवस सर्वत्र बंधुभाव आणि सलोख्याची भावना अधिक दृढ करो. सर्वजण सुखी आणि निरोगी राहोत." पंतप्रधान मोदींच्या या संदेशाने लोकांमध्ये एकता आणि प्रेमाची भावना अधिकच बळकट केलीय.

अजमेर शरीफ दर्ग्यात 'जन्नती दरवाजा' उघडला गेला : विशेष म्हणजे अजमेर शरीफ दर्ग्यात 'जन्नती दरवाजा' (स्वर्गाचे प्रवेशद्वार) देखील उघडण्यात आलाय. या धार्मिक स्थळाला लोकांच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे; लोक आपल्या मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी येथे दर्शनासाठी येतात. ईदच्या दिवशी दर्ग्याला भेट देणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ दिसून येतेय. जन्नती दरवाजा उघडला जाणे हे अखंड प्रार्थनांच्या प्रवाहाचे प्रतीक मानले जाते आणि भाविकांसाठी याला विशेष आध्यात्मिक महत्त्व असते.

संपूर्ण भारतात ईदचा उत्सव : देशाच्या विविध भागांमध्ये ईदचा सण वेगवेगळ्या पद्धतींनी साजरा केला जातोय. काही प्रदेशांमध्ये विशेष कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे आयोजन केले जाते, तर अनेक समुदाय हा सण त्यांच्या पारंपरिक चालीरीतींनुसार साजरा करीत आहेत. ईदच्या दिवशी घरोघरी गोड शेवया (*सेवई*) बनवल्या जातात आणि मित्र, कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांमध्ये वाटल्या जातात. ईदच्या सणाचे सुगंधी दरवळ आणि उत्सवी आनंदाने भरलेले वातावरण सर्वत्र व्यापून राहिलेत.

जगभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव : ईद-उल-फित्रचा सण केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही; तो जगभरात साजरा केला जातोय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विविध देशांकडून शुभेच्छा संदेशांचा अखंड ओघ सुरू आहे. अनेक राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांनी ईदच्या या प्रसंगी आपल्या शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. हा सण केवळ मुस्लिमांसाठीच नव्हे, तर जगात शांतता आणि सलोखा नांदावा, अशी आकांक्षा बाळगणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक विशेष प्रसंग ठरतो.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत ईदच्या शुभेच्छा : आजच्या या डिजिटल युगात लोक आपल्या मित्रपरिवाराला आणि नातेवाईकांना ऑनलाइन माध्यमातूनही ईदच्या शुभेच्छा देत आहेत. ईदशी संबंधित छायाचित्रे आणि व्हिडीओ विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर मोठ्या प्रमाणावर सामायिक केले जात आहेत. अशा प्रकारे ईदचा हा उत्सव लोकांना एकमेकांच्या आणखी जवळ आणण्याचे कार्य करीत आहेत. ईदचे हे सण-समारंभ केवळ धर्मावर आधारित असलेल्या बंधाचेच नव्हे, तर खुद्द माणुसकीवर रुजलेल्या एका अतूट नात्याचे प्रतीक आहेत.

हेही वाचाः

रिल्स पाहून तत्काळ लग्न करण्यासाठी जोडपं पळालं अन् पोहचलं थेट सर्वोच्च न्यायालयात, काय आहे नेमकी भानगड?

बस आणि टेम्पोचा भीषण अपघात : दुभाजक तोडून बाईक, टेम्पोवर आदळली बस; तब्बल आठ प्रवाशांचा मृत्यू

