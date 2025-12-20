ETV Bharat / bharat

भारतातील अंडी मानवी वापरासाठी सुरक्षित, त्यांना कर्करोगाशी जोडणारे दावे दिशाभूल करणारे : एफएसएसएआय

एफएसएसएआयनं वैज्ञानिक पुराव्यांचा हवाला देत म्हटलं आहे की, नायट्रोफ्युरॅन मेटाबोलिट्सच्या अल्प-प्रमाणातील आहारातील संपर्काचा आणि कर्करोग किंवा इतर प्रतिकूल आरोग्याचा कोणताही संबंध नाही.

भारतात उपलब्ध असलेली अंडी मानवी वापरासाठी सुरक्षित
भारतात उपलब्ध असलेली अंडी सुरक्षित (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 20, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) आज (शनिवारी) पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, देशात उपलब्ध असलेली अंडी मानवी वापरासाठी सुरक्षित आहेत. "देशात उपलब्ध असलेली अंडी मानवी वापरासाठी सुरक्षित आहेत. तसंच अंडी आणि कर्करोगाच्या धोक्याला जोडणारे अलीकडील दावे दिशाभूल करणारे, वैज्ञानिकदृष्ट्या निराधार आणि अनावश्यक सार्वजनिक भीती निर्माण करणारे आहेत," असं FSSAI ने म्हटलं आहे.

अंड्यांमध्ये नायट्रोफ्युरान मेटाबोलाइट्स (AOZ) सारखे कर्करोगजन्य पदार्थ असल्याचा आरोप करणाऱ्या माध्यमांतील बातम्या आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट्सना उत्तर देताना, FSSAI च्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, अन्न सुरक्षा आणि मानक (दूषित पदार्थ, विषारी द्रव्ये आणि अवशेष) नियम, २०११ अंतर्गत कुक्कुटपालन आणि अंड्यांच्या उत्पादनाच्या सर्व टप्प्यांवर नायट्रोफ्युरान्सचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे.

FSSAI नुसार, केवळ नियामक अंमलबजावणीच्या उद्देशाने नायट्रोफ्युरान मेटाबोलाइट्ससाठी १.० µg/kg ची बाह्य कमाल अवशेष मर्यादा (EMRL) विहित करण्यात आली आहे. "ही मर्यादा प्रगत प्रयोगशाळा पद्धतींद्वारे विश्वसनीयपणे शोधता येणारी किमान पातळी दर्शवते आणि याचा अर्थ असा नाही की त्या पदार्थाच्या वापरास परवानगी आहे," असंही FSSAI ने म्हटले आहे. त्यांनी सांगितलं की, EMRL पेक्षा कमी प्रमाणात अवशेषांचा शोध लागणे हे अन्न सुरक्षेचं उल्लंघन मानलं जात नाही, किंवा त्यामुळे आरोग्यास कोणताही धोका निर्माण होत नाही. FSSAI ने पुढे यावर जोर दिला की भारताची नियामक चौकट आंतरराष्ट्रीय पद्धतींशी सुसंगत आहे.

युरोपियन युनियन आणि युनायटेड स्टेट्समध्येही अन्न उत्पादन करणाऱ्या प्राण्यांमध्ये नायट्रोफ्युरान्सच्या वापरास बंदी आहे आणि ते केवळ अंमलबजावणीचे साधन म्हणून कृतीसाठी संदर्भ बिंदू किंवा मार्गदर्शक मूल्यांचा वापर करतात. "विविध देशांमधील संख्यात्मक मानकांमधील फरक हे विश्लेषणात्मक आणि नियामक दृष्टिकोनातील भिन्नता दर्शवतात, ग्राहक सुरक्षा मानकांमधील फरक नाही," असं FSSAI ने म्हटलं आहे.

सार्वजनिक आरोग्याच्या चिंतेवर, FSSAI ने वैज्ञानिक पुराव्यांचा हवाला दिला, जे दर्शवतात की नायट्रोफ्युरान मेटाबोलाइट्सच्या अल्प-प्रमाणातील आहारातील संपर्काचा आणि मानवांमध्ये कर्करोग किंवा इतर प्रतिकूल आरोग्य परिणामांमध्ये कोणताही स्थापित कार्यकारण संबंध नाही. "कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने सामान्य अंड्यांच्या सेवनाचा संबंध वाढलेल्या कर्करोगाच्या धोक्याशी जोडलेला नाही," असे प्राधिकरणाने पुनरुच्चार केला.

एका विशिष्ट अंड्याच्या ब्रँडच्या चाचणीशी संबंधित अहवालांवर भाष्य करताना, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की असे शोध हे एकाकी आणि विशिष्ट बॅचपुरते मर्यादित असतात, जे अनेकदा अनवधानाने झालेल्या दूषिततेमुळे किंवा खाद्याशी संबंधित घटकांमुळे उद्भवतात आणि ते देशातील संपूर्ण अंडी पुरवठा साखळीचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. "प्रयोगशाळेतील काही निवडक निष्कर्षांच्या आधारावर अंड्यांना असुरक्षित ठरवणे हे वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचं आहे," असं स्पष्टीकरणात म्हटलं आहे.

एफएसएसएआयनं ग्राहकांना पडताळलेल्या वैज्ञानिक पुराव्यांवर आणि अधिकृत सल्ल्यांवर अवलंबून राहण्याचं आवाहन केलं आहे, आणि पुनरुच्चार केला आहे की, जेव्हा अन्न सुरक्षा नियमांनुसार अंडी तयार केली जातात आणि खाल्ली जातात, तेव्हा ती संतुलित आहाराचा एक सुरक्षित, पौष्टिक आणि मौल्यवान घटक राहतात.

हेही वाचा...

  1. अंडी खाल्ल्याने खरोखरच कोलेस्ट्रॉल वाढते का? जाणून घ्या दररोज किती अंडी खावीत
  2. व्हाइट की ब्राउन अंडी; पौष्टीकतेच्या दृष्टीने कोणती चांगली? जाणून घ्या अभ्यास काय सांगतो
  3. तुम्हालाही माशांची अंडी खायला आवडते काय? जाणून घ्या आश्चर्यकारक फायदे

TAGGED:

ARE EGGS SAFE
FSSAI
EGGS IN INDIA SAFE
अंडी
EGGS IN INDIA SAFE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.