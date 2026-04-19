ईनाडू इम्पॅक्ट : एक वर्षाच्या मुलीला 16 कोटी रुपयांचे इंजेक्शन, आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश यांची महत्त्वाची भूमिका
'ईनाडू'मधील एका लेखाद्वारे मुलीच्या कुटुंबाची व्यथा समोर आणल्यानंतर सुरू केलेल्या क्राउडफंडिंग मोहिमेमुळं हे शक्य झालं आहे.
Published : April 19, 2026 at 4:41 PM IST
हैदराबाद : एका दुर्मीळ अनुवांशिक आजारानं ग्रस्त असलेल्या मुलीला 16 कोटी रुपयांचे जीवनरक्षक इंजेक्शन देण्यात आलं. त्यामुळं तिचा जीव वाचवण्यासाठी मोहिमेत सहभागी असलेल्या सर्वच कुटुंबीयांसह नागरिकांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला. 'ईनाडू'मधील एका लेखाद्वारे मुलीच्या कुटुंबाची व्यथा समोर आणल्यानंतर सुरू केलेल्या क्राउडफंडिंग मोहिमेमुळं हे शक्य झालं आहे.
'स्पायनल मस्क्युलर एट्रॉफी' आजारानं ग्रस्त : या वर्षाच्या सुरुवातीला आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश यांनी पुनर्विका श्रीच्या कुटुंबीयांना दिलेलं वचन पूर्ण करत, तिच्यावरील उपचार यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याची पुष्टी केली आहे. पुनर्विका श्री ही मुलगी 'स्पायनल मस्क्युलर एट्रॉफी' (SMA Type 1) या आजारानं ग्रस्त होती आणि तिला रेनबो हॉस्पिटलमध्ये 'झोलजेन्स्मा' (Zolgensma) नावाचं एक महागडे इंजेक्शन देण्यात आलं. मंत्री नारा लोकेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं की, "माझे वचन पूर्ण झालं आहे. पुनर्विकाला आज इंजेक्शन देण्यात आलं. नन्ही परी, तुम सौ साल जियो."
उपचार हा एक मोठा आर्थिक भार : कुर्नूल जिल्ह्यातील वेल्डुर्थी येथील रहिवासी जेएस सुरेश कुमार आणि पुष पावती यांची मुलगी पुनर्विका श्रीचा जन्म गेल्या वर्षी 12 एप्रिलला झाला. तीन महिन्यांच्या आत, तिच्या शारीरिक हालचाली कमी झाल्याचं तिच्या पालकांच्या लक्षात आले. त्यामुळं तिच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आल्या. या चाचण्यांमधून असं दिसून आलं की, तिला स्पायनल मस्क्युलर एट्रोफी (SMA Type 1) हा एक दुर्मीळ आणि जीवघेणा आजार आहे, ज्यामुळं स्नायूंची ताकद आणि हालचाल प्रभावित होते. या आजारावरील उपचार हा एक मोठा आर्थिक भार होता. कारण इंजेक्शनची किंमत 16 कोटी रुपये होती.
Promise Kept.— Lokesh Nara (@naralokesh) April 18, 2026
Punarvika's injection done today.
Live a 100 years Chitti Talli! pic.twitter.com/UnAxkAfChs
इंजेक्शनची किंमत 16 कोटी रुपये : जेव्हा डॉक्टरांनी या दुर्मीळ आजाराबद्दल सांगितलं, तेव्हा आम्हाला पूर्णपणे धक्का बसला होता, असं जेएस सुरेश कुमार यांनी सांगितलं. त्यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं की, "या दुर्मीळ आजाराबद्दल कळल्यावर आम्ही खूप काळजीत पडलो होतो आणि आम्हाला वाटले की, आम्ही आमच्या मुलीला गमावून बसू, पण डॉक्टरांनी आम्हाला दीड वर्षाची होण्यापूर्वी तिला इंजेक्शन देण्याचा सल्ला दिला. तसंच आम्हाला जेव्हा कळलं की या इंजेक्शनची किंमत 16 कोटी रुपये आहे, तेव्हा आम्ही पूर्णपणे गोंधळून गेलो होतो"
मंत्री नारा लोकेश यांची महत्त्वाची भूमिका : पुढं जेएस सुरेश कुमार यांनी सांगितलं की, "गेल्या वर्षी 29 नोव्हेंबर रोजी 'ईनाडू'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखामुळं आमच्या मुलीच्या दुर्मीळ आजाराकडे लोकांचं लक्ष वेधलं गेलं. त्यानंतर, माझा मित्र मंजुनाथ चौधरी यानं 'इम्पॅक्ट गुरू' प्लॅटफॉर्मद्वारे क्राउडफंडिंग मोहीम सुरू करण्याचा सल्ला दिला. या सामूहिक प्रयत्नाचा मोठा परिणाम झाला, ज्यामध्ये देणगीदार आणि हितचिंतकांनी जवळपास 10 कोटी रुपयांचे योगदान दिलं. मात्र, उर्वरित 6 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्याबाबत चिंता वाढू लागली. त्यानंतर मंत्री नारा लोकेश यांनी उर्वरित निधी उभारण्यासाठी मदत केली. त्यांनी परदेशातून इंजेक्शन मिळवण्याच्या प्रक्रियेवरही देखरेख ठेवली आणि त्यांनी मुलीला वेळेवर इंजेक्शन दिलं जाईल, याची खात्री केली."
पालकांनी मानले सर्वांचे आभार : डॉक्टरांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये वेळेवर उपचार (early intervention) करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. या उपचारामुळं त्या मुलीला बरं होण्याची आणि तिचं जीवनमान सुधारण्याची मोठी आशा निर्माण झाली आहे. दरम्यान, पुनर्विका श्रीच्या पालकांनी आंध्र प्रदेशचे माहिती तंत्रज्ञान आणि शिक्षण मंत्री नारा लोकेश, देणगीदार आणि आपल्या मुलीच्या लढ्यात तिला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले आहेत. प्रसारमाध्यमे, जनतेचा पाठिंबा आणि वेळेवर केलेली ठोस कृती या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी कसा जीव वाचवता येतो, याची ही घटना एक आठवण करून देते.
April 19, 2026
'प्रोजेक्ट पुनर्विका'ची घोषणा : दरम्यान, एक वर्षाच्या पुनर्विकाला 16 कोटी रुपयांचे जीवनरक्षक इंजेक्शन देण्यात आल्यानंतर आंध्र प्रदेशचे माहिती तंत्रज्ञान आणि शिक्षण मंत्री नारा लोकेश यांनी रविवारी (19 एप्रिल) 'प्रोजेक्ट पुनर्विका'ची (Project Punarvika) घोषणा केली. अशा प्रकारच्या आजारांविरुद्ध कोणत्याही कुटुंबाला एकटे लढा द्यावा लागू नये, यासाठी एक आधारभूत व्यवस्था (support ecosystem) उभारणं हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रोजेक्टमध्ये दुर्मीळ आजारांसाठी धोरणात्मक पाठिंबा मजबूत करण्याकरिता केंद्र सरकारशी संवाद साधणे, अशा उपचारांची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी जागतिक उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत काम करणे, देशांतर्गत उत्पादन आणि विस्तारक्षम उपायांचा शोध घेण्यासाठी भारतीय औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांसोबत सहयोग करणे, तसंच जागरूकता आणि एक सहाय्यक परिसंस्था निर्माण करणे यांचा समावेश आहे, जेणेकरून कोणत्याही कुटुंबाला ही लढाई एकट्यानं लढावी लागणार नाही.
